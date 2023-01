Para el reporte, los especialistas identificaron a 200 futbolistas de 73 ligas de todo el mundo que nacieron después del 1 de enero de 2002. A ellos se les clasificó en veinte categorías según su posición principal y nivel de actividad en ocho áreas de juego diferentes. La métrica principal del estudio es el nivel de experiencia, el cual ayuda a prospectar qué futbolistas tienen un mayor margen para consagrarse durante los siguientes años. Las variables evaluadas fueron tiempo de juego, nivel competitivo de los partidos jugados y resultados.

Las 20 categorías que eligió CIES FIFA para determinar su lista.

Fruto al trabajo y la confianza depositada en jugadores juveniles. Enriquez, por ejemplo, acumuló 3150 minutos en 2022 en los 35 partidos que atajó con Binacional. Fue titular indiscutido como Jostin Alarcón en Sport Boys. El volante jugó 2414 minutos (31 PJ) con el cuadro chalaco, además de disputar dos partidos por Copa Sudamericana. Tuvo roce internacional y anotó cinco goles en la liga local, por eso se dio su pase a Cristal, uno de los grandes del Perú. Marco Huamán participó con 1919 minutos en la temporada con Sport Huancayo.

Tres nombres que el Perú le muestra al mundo entre cracks que son una realidad como Ansu Fati del Barcelona. Nuestra liga, tan golpeada y descalificada, tiene talento. Aunque el reglamento le ponga más obstáculos. ¿Fue una buena decisión quitar la bolsa de minutos sin encontrar una solución? ¿Los clubes son responsables con sus canteras para darle minutos a sus juveniles? Son algunas preguntas que se hacen todos con miras al futuro.

“La Bolsa de Minutos ayudó a que juveniles se puedan mostrar y ganarse un lugar en primera división. Igualmente, también hay que tener en cuenta que son muy pocos los equipos formadores que apuestan por sus juveniles. El cortoplacismo es el peor enemigo de los más jóvenes. Ahora que ya no existe más la Bolsa de Minutos creo que los equipos apostarán menos por jugadores de sus canteras. Se eliminó esa regla pero se dejó un vacío” , analiza el periodista Franz Tamayo.

La problemática está instaurada, sobre todo porque el fútbol peruano hace mucho no exporta jugadores. No muestra sus joyas al mundo. Ya no salen Pizarros, Paolos o Farfanes. “Un factor clave es la madurez futbolística y lo único que se puede hacer para lograr eso es jugando y acumulando minutos en Liga 1. No sé cómo vaya a impactar la bolsa de minutos en las siguientes temporadas,) ahora que ya no habrá. Pero definitivamente las oportunidades de mostrarse serán mucho menores que ahora” , añade Gonzalo Landacay, hombre de prensa que sigue desde hace años el fútbol de menores en el país.

¿Somos un país exportador de futbolistas? ¿O ante qué panorama se encuentran los juveniles de la liga nacional? Para un reconocido agente de jugadores, “creemos que somos un país exportador de jugadores de fútbol y no lo somos. Antes que nosotros está Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, ahora último Ecuador, Paraguay. Nosotros estamos en la cola”. El especialista entiende que la Liga 1 no es la más buscada por los clubes de afuera, pero no pierde la fe en que la industria del fútbol en nuestro país deje de ser informal y sin proyección.

El próximo año, sin bolsa de minutos, y con los clubes grandes armando sus equipos con jugadores experimentados, se espera que los juveniles encuentren espacio y demuestren de qué están hechos. Por eso, a continuación te dejamos una lista de diez futbolistas Sub 21 prometedores que deberían tener más participación. Un informe elaborado junto a los especialistas antes mencionados.

Diego Enriquez Posición: Portero Club: Binacional Fecha de nacimiento: 24 de enero 2de 002 Ciudad de nacimiento: Abancay Valor (Transfermarkt): 450 mil dólares Partidos jugados en 2022: 35

Formado en Sporting Cristal, pero sin espacio en el primer equipo, Diego Enriquez (20 años, Abancay) juega en Deportivo Binacional. Llegó al club a préstamo durante la última temporada y extendió su estadía por todo el 2023. En 2020 fue cedido a Cienciano por media temporada, luego se fue a Cusco FC en 2021. En el ‘Poderoso del Sur’ fue titular y jugó los 90 minutos en 35 de los 36 duelos de la Liga 1.

El arquero aún no ha sido convocado a la selección peruana absoluta; sin embargo, integró las divisiones menores de todas las categorías, desde la Sub 13 hasta la Sub 23. Precisamente, en esta última fue convocado en octubre del 2022 y jugó el amistoso internacional Perú vs. Chile, donde fue titular.

Marco Huamán Posición: Defensa Club: Sport Huancayo Fecha de nacimiento: 25 septiembre de 2002 Ciudad de nacimiento: Huancayo Valor (Transfermarkt): 348 mil dólares Partidos jugados en 2022: 29

Canterano de Sport Huancayo, el lateral derecho debutó en 2021 frente a Deportivo Municipal. En esa campaña disputó 17 encuentros, donde dio una asistencia. Nació en la ciudad y siempre ha defendido los colores del ‘Rojo Matador’.

Huaman fue uno de los titulares indiscutibles en la temporada para Sport Huancayo. Jugó 29 partidos, además de luchar por el Torneo Apertura que estuvieron cerca de ganarlo. Marcó un gol, su primero como profesional. Y en los últimos días se hizo oficial su renovación por un año más.

Arón Sánchez Posición: Defensa Club: Cantolao Fecha de nacimiento: 4 de mayo 2003 Ciudad de nacimiento: Callao Valor (Transfermarkt): 670 mil dólares Partidos jugados en 2022: 23

Es polifuncional. Puede ser central o lateral derecho. Arón Sánchez, con 19 años, es uno de los futbolistas con mayor proyección en el fútbol peruano. Debutó en 2020 ante Cienciano con solo 16 años y siendo titular. Desde entonces acumula un total de 59 partidos en primera división.

Además, participó en las selecciones Sub 17 y Sub 20. Participó en el sudamericano Sub 17 donde jugó cuatro partidos, dos como titular. La selección peruana llegaría al hexagonal final donde estuvo cerca de clasificarse al mundial disputado en Brasil. Jugó dos amistosos con la Sub 20 ante Chile y Brasil.

Adrián Ascues Posición: Volante Club: Sporting Cristal Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 2002 Ciudad de nacimiento: Lima Valor (Transfermarkt): 616 mil dólares Partidos jugados en 2022: 33

Hizo divisiones menores en Sporting Cristal y tuvo un paso por Alianza Lima. Inició jugando al fútbol de extremo, puntero izquierdo, y a medida que avanzó en edad, lo pusieron de volante 10 u 8. Es por eso, que se entiende que tiene buena lectura de juego y es muy rápido en el uno contra uno.

En 2021 se consolidó en Deportivo Municipal donde participó 17 veces, 10 de titular en la Primera División. Su equipo quedó en el puesto 12 del acumulado sin llegar a un torneo internacional. El 1 de diciembre de 2022, fichó por Sporting Cristal con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores del 2023.

Jostin Alarcón Posición: Volante Club: Sporting Cristal Fecha de nacimiento: 12 de julio de 2002 Ciudad de nacimiento: Lima Valor (Transfermarkt): 563 mil dólares Partidos jugados en 2022: 33

Hizo divisiones menores en Deportivo Municipal. En 2021 pasó pruebas para quedarse en Sport Boys y este año fue una de las revelaciones del torneo. Este 2022 disputó 33 partidos, marcó 5 goles y repartió 6 asistencias. Su polifuncionalidad también fue útil para el técnico Juan Alayo, ya que se desempeñó como extremo por izquierda, derecha e incluso por el centro como diez.

Fue parte de la convocatoria para la selección Sub 23, donde jugó un amistoso ante Chile. El 15 de noviembre de 2022 la FPF informó la convocatoria para enfrentar los partidos amistosos frente a Paraguay y Bolivia en el mes de noviembre de 2022.

Yuriel Celi Posición: Volante Club: Carlos A. Mannucci Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 2002 Ciudad de nacimiento: Callao Valor (Transfermarkt): 500 mil dólares Partidos jugados en 2022: 33

Es la promesa que espera cumplirse. Con 20 años, y su último en Mannucci (si es que se queda), Yuriel busca que el 2023 sea el año en el que logre destacar y emigrar. Volante que arrancó su carrera en Cantolao, club al que llegó a los ocho años.

Celi ha integrado las selecciones Sub 15 y Sub 17 del Perú, además de ser convocado al combinado Sub 23. Disputó el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-15 de 2017 realizado en Argentina, torneo en el cual lograron llegar a la etapa de semifinales, cayendo ante el organizador y eventual campeón. En dicho torneo, Celi marcó dos goles frente a Bolivia y Ecuador durante la fase de grupos.

Kenji Cabrera Posición: Volante Club: Melgar Fecha de nacimiento: 27 de enero de 2003 Ciudad de nacimiento: Lima Valor (Transfermarkt): 482 mil dólares Partidos jugados en 2022: 28

El joven futbolista nació en Shiga, Japón, el 27 de enero del 2003. Se formó en Esther Grande de Bentín y luego perteneció por un tiempo a las divisiones menores de Alianza Lima, donde destacó con grandes actuaciones y goles.

En el 2021 llegó a Melgar de Arequipa. En el ‘Dominó’, más pronto que tarde, logró ganarse un puesto en la plantilla principal. Entre Liga 1 y Copa Sudamericana, sumó 28 partidos y registró dos asistencias. Además, fue considerado para la selección Sub 20.

Mathías Carpio Posición: Volante Club: Cienciano Fecha de nacimiento: 15 de noviembre de 2002 Ciudad de nacimiento: Arequipa Valor (Transfermarkt): 375 mil dólares Partidos jugados en 2022: 28

Oriundo de Arequipa, juega de volante ofensivo, con buen toque de balón, buena ubicación en el campo y gran panorama de juego. Llegó a Universitario de Deportes en el 2018 para pertenecer a sus divisiones menores, pero no duró mucho ahí, ya que al año siguiente fue promovido al primer equipo por las buenas condiciones que posee.

Tuvo la oportunidad de jugar en primera división, pero luego decidió irse a Cienciano en busca de más minutos. Hace unos días renovó su contrato por todo el 2023 con el objetivo de disputar Copa Sudamericana y Liga 1.

Joao Grimaldo Posición: Delantero Club: Sporting Cristal Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 2003 Ciudad de nacimiento: Lima Valor (Transfermarkt): 643 mil dólares Partidos jugados en 2022: 25

Inició su formación en el Esther Grande de Bentín y posteriormente en las divisiones inferiores de Sporting Cristal. Debutó con los rimenses en un amistoso contra Independiente del Valle donde realizó una asistencia. Ese año, Joao fue parte del primer equipo y jugó la Copa Bicentenario 2021, competición en la que anotó un gol. Además, ese mismo año, fue campeón con el equipo Sub 18 en el Torneo Extraordinario de la categoría.

Grimaldo fue parte de la selección Sub 17 del Perú en el campeonato Sudamericano de la categoría de 2019, donde llegaron a la etapa del hexagonal final y estuvieron cerca del clasificar al mundial de la categoría.

Juan Pablo Goicochea Posición: Delantero Club: Alianza Lima Fecha de nacimiento: 12 de enero de 2005 Ciudad de nacimiento: Lima Valor (Transfermarkt): 107 mil dólares Partidos jugados en 2022: 1

Tiene 17 años y mide un metro 81. Es delantero y en Alianza Lima lo ven como el próximo ‘9′ a vender. Juan Pablo se formó en las divisiones menores del Esther Grande de Bentín. En el 2018, fichó por Alianza Lima, donde forma parte del plantel de reserva. Hace poco la rompió en la Copa Mitad del Mundo, en la que acabó como el goleador del certamen internacional.

Ha sido convocado a la selección Sub 20 y tuvo su debut en la profesional de la mano de Guillermo Salas, el técnico que ha depositado su confianza en él. Actualmente forma parte del primer equipo aliancista con miras a la temporada 2023.

Ojo con ellos también

Daniel Huarancca, director periodístico de “VSN - Fútbol de menores”, el principal medio peruano que sigue las divisiones menores de nuestra liga, elaboró una lista de cinco futbolistas que aún no debutan en primera división y que todos debemos tener en cuenta.

Jack Carhuallanqui (18 años, Universitario): volante de recuperación, habitualmente convocado a la Selección Sub-20, ya cuenta con contrato profesional por dos temporadas con la ‘U’.

Diether Vásquez (19, U. César Vallejo): Extremo habilidoso y con aporte goleador, convocado habitual de la Sub-20.

Jorge del Castillo (18, Alianza Lima): 10 clásico habilidoso, buena pegada y visión de juego. Forma parte de la pretemporada de Alianza Lima; además, cuenta con recorrido en todos las selecciones nacionales.

Gilmar Paredes (19, Sporting Cristal): Lateral derecho con buena proyección por su banda. Es un jugador a seguir en el futuro.

Marlon Perea (19, Sporting Cristal): Un delantero muy rápido y con bastante gol, en proceso de recuperación por lesión. Recorrido por la Selección nacional y goleador de la Copa Generación. Tendría que jugar esta temporada en Cristal o buscar opciones en Club por la competencia del puesto.