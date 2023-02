Mifflin Bermúdez, técnico del cuadro de la Incontrastable salió satisfecho por los puntos, pero sigue sin tener minutos de juego oficiales para el torneo internacional. Esto es lo que piensa el entrenador tras la escena en el Cusco y la previa de la Libertadores.

—Cusco FC no se presentó y se quedaron con los tres puntos, pero al margen de eso, llegan al partido del martes por Copa Libertadores ante Nacional sin ritmo futbolístico, ¿incómoda?

Simplemente toca replantear y tenemos que seguir caminando porque no podemos estar preocupados por lo que ya pasó. Seguimos con la planificación de cara al duelo del martes.

—¿Incómoda ganar en el inicio del campeonato por Walk Over?

No, para nada. Yo creo que las reglas están hechas y hay que respetarlas. El que no las quiera respetar simplemente sucede lo que pasó. Nosotros no estamos ni cómodos o incomodos, simplemente somos empleados de un club y estamos bien con la institución y si nos programan el partido, hay que aceptar como se dio. No pensamos que iba a ser así, se dio así y listo. Ahora, a pensar en otra cosa, ya terminó y simplemente toca pensar en el entrenamiento. Así sucesivamente para llegar al martes.

—¿Por qué no se jugaron amistosos?

Nosotros hicimos partido siempre con la reserva y tenemos un plantel de 27 jugadores. Además, siempre hemos hecho fútbol. Yo creo que por ese lado estamos bien. Así que vamos a seguir con la planificación que se hizo al principio y creo que hasta ahora vamos bien y esperamos el día martes mostrar todo lo que se hizo durante estos días y el tiempo que hemos empezado la pretemporada.

—Conversamos con Jhoel Herrera, jefe de equipo de Cusco FC y dijo que hubo irregularidades en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y que levantarían un acta al respecto, ¿usted vio alguna irregularidad?

Yo no podría opinar sobre lo que dice Jhoel Herrera. Simplemente nosotros cumplimos con todo lo establecido y ya está. De ese tema no puedo opinar para nada.

Jhoel Herrera fue visto en el estadio Garcilaso de la Vega, donde Cusco FC perdió por 'Walkover' contra Sport Huancayo. (Foto: ITEA)

LA COPA

—El duelo ante Nacional de Paraguay por Copa Libertadores, ¿se va a jugar en Huancayo?

Para nosotros hasta ahora está programado el partido en Huancayo. Por eso, regresamos a Huancayo.

—¿Entrenaron en el Cusco?

No, nos fuimos al hotel y empezamos a planificar lo que va a ser el entrenamiento del sábado, domingo y lunes para llegar en óptimas condiciones al partido del martes.

—¿Qué estudió del rival por Copa Libertadores, Nacional de Paraguay?

Hemos analizado muchos detalles sobre el rival de turno y esperamos nosotros aprovechar los errores que puedan tener y nosotros fortalecer nuestras virtudes para conseguir un buen resultado el día martes.

—¿Pero algo le preocupa de Nacional de Paraguay?

Es un equipo que juega bien por las bandas y aprovecha muy bien a las dos puntas que tiene adelante. Yo creo que Nacional es un equipo corajudo, es un equipo con mucho temperamento y que juega muy bien al ras del piso. Es un rival de cuidado, pero tenemos que buscar pasar de siguiente ronda. Yo no me quiero quedar en el camino, quiero seguir viviendo esta primera experiencia de Copa Libertadores de buena manera.

—Siente presión por el juego del martes, puesto que a los equipos peruanos últimamente no les ha ido bien por Copa Libertadores

De todas maneras. Como te repito, nosotros hemos hecho bastante fútbol, que no haya empezado el campeonato a la fecha establecida por las circunstancias que vive el país hay que aceptarlo y vamos a seguir caminando con todo lo que viene. Con respecto a lo de la presión, es mi primera experiencia y siempre acostumbró a vivir el día a día. Estamos nosotros enfocados en lo que suceda a diario hasta el martes. Lo que haya pasado con las demás instituciones en los años anteriores son estadísticas, las estadísticas sirven para analizar, pero no para presionarnos.

—¿Qué idea de juego busca implementar en Sport Huancayo?

Nosotros ya venimos dirigiendo 14 partidos la temporada pasada y ya se empezó a ver lo que queremos como equipo, no solamente lo que quiere Mifflin, sino la institución junto a los adversarios que están en Lima. Esperamos prevalecer la condición de local y para eso necesitamos un equipo cada vez más agresivo, vertical y hemos trabajado mucho en ese aspecto, así que, esperamos tener todo lo que se ha trabajado mostrarlo el día martes en el partido oficial.

—Finalmente, profesor, ¿lo bueno que mantiene la base del 2022?

Sí, tenemos un equipo que ya se conoce, creo que los que se sumaron llegaron a aportar muy bien y ya se compenetraron con el grupo. Nosotros somos conscientes que el martes será un partido difícil, así hay que utilizar a todos los que están listos en su mejor momento y esperar conseguir un resultado positivo ante Nacional.

--