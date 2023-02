El jueves por la noche, siete clubes de la Liga 1 entre ellos Cusco FC señalaban mediante un comunicado que no se presentarían a sus respectivos partidos, como medida de protesta debido a los disputas por los derechos televisivos. Efectivamente, no se presentó y perdió el partido contra Huancayo por Walk Over.

De esta manera, el plantel de Sport Huancayo, árbitros y comisario esperaron 10 minutos al equipo de Cusco FC para poder dictaminar el primer Walk Over de la temporada.

Por esa razón, El Comercio tuvo acceso al itinerario del plantel de Cusco FC previo a este suceso y mientras los jugadores de Sport Huancayo estaban en el Estadio Garcilaso de la Vega, esperando que el elenco cusqueño se presente en el campo de juego.

Los jugadores de Cusco FC fueron citados este último viernes a las 10:30 am a las instalaciones del club. Ahí estuvo todo el plantel esperando hasta último momento que iba a pasar. Al final, luego de unas horas, le dijeron a los futbolistas que no se iban a presentar.

De ahí todo el plantel almorzó junto: un mensaje directo al vestuario para demostrar la unión que hay en Cusco FC y tras ese momento, cada futbolista regresó a su casa.

Es así que mientras los jugadores de Sport Huancayo se encontraban en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, calentando y posteriormente, con el uniforme puesto ganando por Walk Over, Horacio Benincasa compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que se ve un juego de mesa, así como a su compañero de equipo de Cusco FC, Felipe Rodríguez, y la esposa del uruguayo.

Benincasa mostró lo que hacía mientras plantel de Sport Huancayo estaba en el estadio

Finalmente, es preciso contar que este viernes, los jugadores del elenco cusqueño no entrenaron y por ende, el comando técnico encabezado por el profesor Pablo Peirano decidió que este sábado, el plantel de Cusco FC entrene en el Complejo de Oropeza a las 8:00 a.m. con miras a lo que resta de la temporada 2023 de la Liga 1.

