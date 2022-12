La Universidad César Vallejo presentó al uruguayo Sebastián Abreu como director técnico de su primer equipo. “Mi deseo es darle continuidad a lo muy bueno que viene realizando. […] No vengo a vender espejitos”, fueron las primeras palabras del exfutbolista en Trujillo este lunes.

El exgoleador de la selección de Uruguay fue presentado por el fundador y el presidente del club, César Acuña Peralta y Richard Acuña Núñez, respectivamente, así como por otros dirigentes del club poeta. “Nosotros soñamos con el campeonato y con Sebastián hay también la oportunidad de potenciar el trabajo en menores”, manifestó Richard.

Esta será la quinta experiencia del Abreu como director técnico. Su último club fue el Paysandú de su país. “El accionar es lo que va a transmitir la confianza. No soy de palabras; soy del día a día, del accionar. Soy de predicar con el ejemplo. Lo que sí tengo claro, porque ha sido mi lema a lo largo de mis 29 años como futbolista profesional, es que vamos a tener pasión, dedicación, profesionalismo, sentido de pertenencia, respeto a la institución donde estoy y trasladársela al grupo para que el aficionado, el directivo, el periodista vean un equipo identificado dentro del campo de juego”, enfatizó.

El ‘Loco’ confesó que Chemo del Solar, extécnico vallejiano, fue importante para llegar a un acuerdo con la institución trujillana. “Lo que me cautivó, principalmente, es lo que uno necesita siempre en un club: organización, seriedad, responsabilidad, planificación. Todo lo que uno pudo conversar con la directiva se pudo corroborar también con terceros involucrados como es Chemo. Todo lo que él me trasladó no exageró en nada. Lo que me está tocando vivir va de la mano con la experiencia que él tuvo durante sus cinco años en este club”, narró.

Añadió que pretende superar la valla dejada por José Guillermo del Solar y “no entrar en zona de confort”. “En la vida las ambiciones siempre tienen que estar bien entendidas. Hay que ir a buscar el prestigio máximo que te da el deporte, que es salir campeón; que se dice fácil, pero que es muy difícil”, dijo.

Eliminación de Uruguay

Durante su presentación como técnico del cuadro universitario, Abreu fue consultado por este Diario sobre la temprana eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. “Uno en la vida entiende que el deporte no es para estar triste. Te puede generar una sensación agridulce. Los dos primeros partidos podíamos haber jugado como el último, pero esa es la sensación que te queda. Por qué no se hizo antes, por qué no lo intentamos antes. Seguramente eso hubiera dado la posibilidad de sumar y poder clasificar”, refirió.

El también exdelantero de Nacional de su país manifestó que lo ideal para la selección charrúa es la continuidad del director técnico Diego Alonso. “Es un entrenador que ya tiene la experiencia de un mundial, que tuvo un muy buen final de eliminatoria, que tiene un conocimiento claro de los jugadores. Entonces, darle continuidad va a ser ganarle al tiempo, ganar información”, expresó.

