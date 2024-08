Este Diario conoció que a más tardar hoy se abrirá el proceso disciplinario por parte de la Comisión Disciplinaria y los clubes tendrán tres días hábiles para presentar sus descargos y ejercer su derecho de defensa. Asimismo, la próxima semana se conocerán finalmente las sanciones para los implicados.

Eso sí, el presidente de la CD-FPF, Miguel Grau, conversó con este medio para informar que mientras no haya sanciones, los equipos pueden utilizar a todos sus jugadores sin ningún problema -de hecho, tanto la ‘U’ como Melgar lo harán así para esta fecha- y también para explicar la razón real de la demora en la sanción en este caso.

Cronología de una trifulca evitable

El orden cronológico de este polémico caso empieza con los hechos ocurridos en el partido disputado en el estadio Monumental de la UNSA, entre Melgar y Universitario, el pasado 31 julio. El viernes 2 de agosto, el árbitro principal Jesús Cartagena registró en el sistema COMET las incidencias del partido en el que resalta la expulsión a Horacio Orzán, volante del cuadro arequipeño, quien vio la roja por “conducta violenta” en contra de Alex Valera en el segundo tiempo.

Asimismo, de acuerdo a Miguel Grau, el juez ingresó un informe adicional en el que relató los hechos ocurridos tras el pitazo final, pero no mencionó que hubiese algún amonestado o expulsado producto de la pelea.

Hoja de resumen del árbitro Jesús Cartagena. (Foto: @Horacon)

Grau señala que estuvo insistiendo, tanto a la Federación Peruana de Fútbol y a la Liga de Fútbol Profesional, el informe completo. Sin embargo, el delegado del encuentro (Edisson Hilachoque Rocca) subió el sábado, a la 1 de la tarde, un primer informe en el cual relató los hechos ocurridos después del encuentro señalando los nombres de los jugadores expulsados por la trifulca.

Cabe señalar que la fecha 5 del Torneo Clausura inició a las 3 p.m., por lo que dos horas antes los informes mostraban inconsistencias: para el árbitro solo estaba expulsado Orzán, mientras que para el delegado habían sido castigados con roja Jefferson Cáceres, Brian Blando y Pablo Lavandeira de Melgar; y Aldo Corzo, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra y Aamet Calderón por Universitario.

Grau indica que durante estos días la CD-FPF ha solicitado que se corrija esa incongruencia para dar inicio a un proceso disciplinario. Sin embargo, recién este último miércoles 07 de agosto, a las 11 p.m., el delegado subió al sistema COMET un informe ampliatorio acompañado de una serie de imágenes y videos de la pelea. Asimismo, el delegado aclaró que el árbitro principal no consignó las expulsiones producidas al final del partido pese a que sí los expulsó.

Informe adicional escrito por el árbitro del partido Jesús Cartagena. (Foto: @Horacon)

“Para la Comisión Disciplinaria, y por reglamento, los informes del árbitro y del delegado son fundamentales para iniciar o no cualquier proceso sancionador“ , explica.

Además, aclara un tema que viene siendo controversial al punto que el propio Bruno Marioni, director de fútbol profesional de Alianza Lima, se pronunció. “Hay muchos videos y pruebas para que ellos [CD-FPF] puedan decidir”. ¿La Comisión Disciplinaria puede actuar de oficio con pruebas como videos? El presidente afirma que no.

“He visto las imágenes [en las que se muestra a los implicados de la gresca], pero las puedo analizar recién cuando los jugadores y los clubes se defiendan. Cuando la Comisión actúa, sea por reclamo de un club o de oficio, tiene que guiarse de los hechos contados por los árbitros y los delegados del partido. Sin éstos lamentablemente no es posible iniciar nada. Corresponde a quien se defiende negar y acreditar que los hechos no ocurrieron u ocurrieron de forma distinta a lo que se consigna en los informes. Por ende, No podíamos iniciar ningún proceso sancionador porque se necesita el informe del delegado del partido”.

¿Qué pasará con los jugadores implicados?

Tal como se contó líneas atrás, la sanción se conocerá en el transcurso de los días de la próxima semana, por lo que los jugadores implicados podrían perder las próximas fechas. Aunque en esta jornada seis en el que Melgar recibirá a Comerciantes Unidos y Universitario visitará a Sport Huancayo sí podrán estar presentes.