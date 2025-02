El reglamente actual habla en el artículo 10 sobre los descensos. (Captura: Enrique la Rosa)





¿Cuáles son los cambios en el reglamento?

Si el fallo en el TAS sale a favor de Binacional y Ayacucho, el torneo se jugará con total normalidad. Sin embargo, si le da la razón a la Liga de Fútbol Profesional se aplicará los siguientes criterios:

Todos los partidos que el club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros.

La anulación de partidos se aplicará únicamente en la etapa del campeonato que se encuentre en curso al momento del retiro del club. En tal sentido, las tablas de posiciones correspondientes a las etapas concluidas no serán modificadas

Los partidos que el club tuviera pendientes de disputa se cancelarán sin que se atribuyan puntos ni goles a sus eventuales rivales.

Los goles, las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas registradas en los partidos anulados quedarán sin efecto. Sin embargo, las suspensiones (automáticas o adicionales) por acumulación de tarjetas amarillas o por expulsión que se hubieran generado en dichos partidos deberán cumplirse.

De ahí se desprende distintos escenarios para los clubes, pero analicemos los dos primeros puntos, que son los más importantes.





¿Qué pasa si Ayacucho FC y/o Binacional son retirados en pleno Apertura?

El Apertura empieza este viernes 7 de febrero e iría, a falta de confirmación oficial, hasta junio de este año. De acuerdo al primer punto del artículo 10 del reglamento de la Liga de Fútbol Profesional, si Ayacucho FC y/o Binacional pierden la categoría en pleno desarrollo del Apertura, todos los partidos disputados hasta la fecha de su retiro serán anulados y “no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros”.

En ese sentido, por ejemplo, si Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal puntuaron ante los dos equipos mencionados, sea como locales o visitantes, no se les contará lo sumado. Si perdieron, todo queda igual. Eso sí, la única condición para que eso ocurra es que Ayacucho FC y/o Binacional sean descalificados antes de finalizar el Apertura. Caso contrario, todo queda tal y como está.

¿Cuánto afectaría esta posibilidad? En cuanto a puntos, los clubes que sumaron ante ellos podrían verse afectados porque les restarían las unidades ganadas en cancha. El resto no se verá implicado en eso. Ahora bien, respecto a las situaciones derivadas de esos partidos, sí habría mayor riesgo, porque algunos equipos se exponen a tener lesionados o a que sus jugadores sean sancionados o expulsados en tales compromisos.





¿Qué pasa si Ayacucho FC y/o Binacional son retirados en pleno Clausura?

Acá viene el problema. En caso de que Ayacucho FC y/o Binacional sean sacados en pleno Clausura, se anulan todos sus partidos disputados hasta la fecha de su retiro solo en este torneo. Es decir, se aplica el reglamento descrito líneas arriba. Sin embargo, el problema retrocede hasta el Apertura, porque los puntos que algunos equipos no pudieron conseguir durante ese primer certamen afectarán en la sumatoria final del campeonato. No tendrán revancha en el Clausura. No podrán recuperarlos.

Si analizamos el fixture, hay cinco equipos que visitarán Ayacucho y Juliaca en el Apertura: Universitario, Melgar, Cienciano, Sport Huancayo y Los Chankas. A este grupo le tocará subir a más de 2700 metros sobre el nivel del mar, lo que supone una dificultad mayor para conseguir los 6 puntos que estarán en juego. Perder en este tipo de plazas es una alta probabilidad, porque Ayacucho FC y Binacional son más fuertes jugando de local. Y si eso ocurre, no habrá oportunidad de recuperar lo perdido en el Clausura.

La otra cara de la moneda son los cuatro equipos que serán locales en el Apertura ante Ayacucho FC y Binacional, como son los casos de Alianza Lima, Atlético Grau, Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso. Los blanquiazules, por ejemplo, recibirán en Matute a los clubes con posible descenso administrativo y existe una alta probabilidad de que sumen los 6 puntos en juegos. Ser locales en el primer torneo del año, obviamente, los favorece.





¿Cuándo se conocerá el destino de Ayacucho FC y Binacional?

El cambio de reglamento no dice qué órgano resolverá la situación de Ayacucho FC y/o Binacional en la Liga 1 2025. “Está contemplando la posibilidad de que los clubes salgan por mandato judicial o por mandato administrativo (FIFA o Federación)”, dice Julio García, abogado en derecho deportivo. Según su parecer, si el tema se resuelve por vía administrativa, demorará aproximadamente más de un año conocer el fallo final para los clubes con riesgo de descender. “Primero, tienen que respetar el derecho de defensa, que seguramente tomaría un tiempo, y probablemente tendríamos un tiempo más para la apelación, que podría llegar hasta el TAS”, explica.

Por otro lado, si lo resuelve la vía judicial, el tema tendrá que verse tras las vacaciones judiciales (febrero y marzo). “La resolución de Puno, curiosamente, salió antes de que los jueces se fueran de vacaciones. El 1 de enero empezaron las vacaciones judiciales. Pero volverán los jueces y tendrán que mirar la situación. Y yo me imagino que en la apelación habrá una acción de la FPF y de Ayacucho FC que finalmente haga ver al órgano superior que las resoluciones de Ayacucho y Puno son incompatibles. Las dos no pueden coexistir”, apunta.

Sea como fuera, para la Federación es crucial que este problema no demore en resolverse, porque trastoca el campeonato. La Liga 1 2025 debe jugarse en igualdad de condiciones para todos, pero al haber dos clubes con riesgo de descenso el resto de equipos competidores se verá afectado. Y las consecuencias, una vez iniciado el torneo, podrían ser peores.





Carabali Presentacion de Carabalí en la U