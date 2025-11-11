La Liga 1 Te Apuesto está próxima a llegar a su fin. Ya se conoce la programación de la fecha 19 del Torneo Clausura donde todo se definirá: el segundo lugar del acumulado, el último boleto a la Copa Sudamericana y el tercer equipo que perderá la categoría.

Como es costumbre, habrá cinco partidos en simultáneo el domingo 23 de noviembre. La atención está puesta en los resultados, pues los equipos protagonistas juegan su última chance para conseguir sus respectivos objetivos.

Alianza Lima, por ejemplo, recibirá a UTC en Matute; mientras que Cusco FC visitará a Sport Huancayo. Los resultados de ambos partidos determinará la posición de cada uno en el acumulado y cómo se definirá Perú 2 con miras a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por otro lado, Juan Pablo II, Ayacucho FC y Comerciantes Unidos definirán en sus respectivos partidos al último descendido de esta temporada.

Asimismo, Sport Huancayo, ADT, Cienciano y Los Chankas pelearán por el último boleto a la Copa Sudamericana.

Programación fecha 19 del Torneo Clausura 2025

Domingo 16 de noviembre

3:00 p.m. | Sport Boys vs. Alianza Atlético – Estadio Miguel Grau (Callao)

Miércoles 19 de noviembre

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Sporting Cristal – Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 22 de noviembre

3:30 p.m. | Los Chankas vs. Universitario – Estadio Los Chankas (Andahuaylas)

Domingo 23 de noviembre

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Juan Pablo II – Estadio Heraclio Tapia (Huánuco)

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT – Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

3:00 p.m. | Sport Huancayo vs. Cusco FC – Estadio IPD Huancayo (Huancayo)

3:00 p.m. | Cienciano vs. Ayacucho FC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

3:00 p.m. | Alianza Lima vs. UTC – Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Descansan: Melgar y Garcilaso

