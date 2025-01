La gala de este último jueves era esperada con gran expectativa por los clubes profesionales, especialmente por el sorteo del fixture de la temporada 2025 de la Liga 1, que definiría los duelos y con ello, permitiría que los participantes afinen su estrategia deportiva. En especial Alianza Lima, Universitario y los clubes que iniciarán participación en Copa Libertadores. Sin embargo, lo que se anticipaba como una celebración de los mejor del 2024 y tendría como cereza del pastel el detalle de los duelos, terminó convirtiéndose en un papelón más de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que apenas horas antes del evento, debió cancelar el sorteo.

Sorteo con nueva fecha

Lo que se contemplaba que sería una gran noche de gala de la Liga 1 se vio alterada por un nuevo tropiezo (o bochorno) a nivel organizacional: el mismo día del evento se suspendió el sorteo del fixture de la temporada 2025. Según se tenía previsto, este se iba a realizar en la parte final de la ceremonia, pero decidieron quitarlo del cronograma.

¿La razón? En las últimas horas revivió el dilema de Binacional y desde la FPF todavía no resuelven la presencia o no de dicho club como competidor en la edición del torneo 2025. A causa de eso, no se tiene certeza de si serán 18 o 19 equipos los que participen. Frente a ello y teniendo en cuenta que la inclusión de un equipo alteraba la logística del sorteo, la dinámica debió ser suspendida.

Según confirmó El Comercio, el último miércoles se tenía contemplado realizar dicha actividad y hasta hubo un ensayo de por medio. Sin embargo, debido a un nuevo problema legal del torneo, el sorteo de la Liga 1 será postergado para la próxima semana. Lo más probable es que se realice el martes 14 de enero.

El sorteo del fixture de la Liga 1 2025 quedó suspendido. (Foto: Liga 1)

La incertidumbre hecha liga

Inicialmente, la FPF planificaba la temporada 2025 con 17 clubes. Sin embargo, gracias a un largo proceso legal, el Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho emitió un fallo favorable a los ‘Zorros’, ordenando su reincorporación a la Liga 1 para la temporada 2025 a fines de noviembre del año pasado.

Con ello, pese a lo planificado por la FPF, que buscaba reducir el número de equipos, los competidores pasaron a ser 18 equipos nuevamente. Bajo ese número de participantes era que se había dispuesto el sorteo de la Liga 1 2025 para este jueves 9 de enero. La logística y el ensayo previo lo disponía así.

Sin embargo, el mismo día en el que se realizaría el sorteo, la irrupción de Binacional puso en jaque a la FPF, obligada de cumplir nuevamente con un fallo judicial como en el caso de los ‘zorros’. Así, finalmente la temporada 2025 pasaría a disputarse con 19 equipo profesionales.

Binacional en el 2024 quedó cerca de descender a Liga 3, hoy busca volver a la primera división. (Foto: @ligafutprof)

El caso Binacional

Eso sí, aún la FPF no ha formalizado la participación de Binacional. Es más, el mismo día del sorteo, se pudo conocer el reglamento de la temporada 2025, donde se lee “Dieciocho (18) son los clubes que podrán integrar en la Liga1 Te Apuesto 2025, conforme al mérito deportivo obtenido en las ediciones 2024 de los campeonatos de la Liga1 Te Apuesto y Liga 2″.

Este jueves, tras cancelarse el sorteo del fixture de la Liga 1, el presidente de Binacional, Juan Carlos Aquino, reveló que Agustín Lozano le había asegurado que la FPF acatará el fallo judicial y su club disputará la temporada 2025 en Primera.

“Nosotros, el día de ayer (miércoles 8), tuvimos una reunión con el presidente y la secretaria general. Ellos van a acatar este fallo digital. Entonces, nosotros estamos confirmando nuestro retorno a la Liga 1 2025″, declaró a RPP.

Cabe recordar que Binacional descendió en el 2023 a la Segunda División. El club jugó en la Liga 2 este 2024. Sin embargo, los dirigentes del equipo puneño iniciaron un proceso legal contra la FPF basados en la misma queja de Ayacucho FC.

Su argumento fue que no debían jugar la revalidación ese año ante Unión Comercio (la perdió 4-2 en el global), porque esa posición le correspondía a Sport Boys. A los rosados le tenían que restar puntos en el Acumulado por sanciones relacionadas con el pago de sus deudas. Pero eso no sucedió, Ayacucho FC descendió y elevó su reclamo al TAS, donde tampoco tuvo respuesta. En noviembre del 2023, la Comisión de Licencias le dio la razón al club ayacuchano y le quitó los puntos a Boys, aunque nada cambió. Hoy la situación es otra y el club ya recibió el respaldo del Poder Judicial para volver a Liga 1.

Lo que se viene

Las próximas horas deberían ser decisivas para que la FPF confirme inicialmente la participación de Binacional en la temporada 2025 de la Liga 1. En segundo lugar, tendría que modificar el reglamento establecido, dado que al ser un número impar, la participación variará por fecha (un club tendrá que descansar por fecha).

Para la Liga 1 2025, los 18 clubes participantes de la Primera División del fútbol peruano se dividirán en Torneo Apertura, Torneo Clausura y los Play-Offs. Tanto el Apertura como el Clausura serán competiciones en las que se jugará con el sistema de todos contra todos, en una sola rueda y a lo largo de 17 fechas.

El club que termine en primer lugar de la Tabla de Posiciones al finalizar el Apertura será el ganador de dicho certamen. Con ello, clasificará a los Play-offs; siempre y cuando consiga ubicarse entre los primeros ocho de la tabla acumulada. Los mismos puntos se aplicarán para el Clausura.

