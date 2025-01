No es una exageración: el fútbol peruano atraviesa una de sus peores crisis. Si en 2023 hubo ‘walk overs’, partidos postergados y hasta amenazas de descenso administrativo; este 2025 empezó con más disputas, aunque ahora los clubes no son precisamente los actores principales. Y es que todo hace indicar que la relación entre la Federación Peruana de Fútbol y “1190 Sports”, la empresa dueña de los derechos televisivos, estaría en su punto más complicado. Si antes parecía que la sociedad se mantenía firme ante los embates de los clubes que no aceptaban el nuevo modelo comercial, ahora son los socios los que estarían enfrentados.

El 17 de enero, "1190 Sports" emitió un primer comunicado en el que informó tener conocimiento de la carta elevada por la Junta Directiva de la FPF al presidente de la misma, Agustín Lozano, en el que solicitaron un directorio extraordinario para discutir "el procedimiento legal para la resolución del contrato de Fideicomiso con 1190 Perú I Latam S.A.C (1190 Perú)". La empresa, además, acusó a la federación de no cumplir con ninguna de sus obligaciones y, por otro lado, aseguraron que no tienen ninguna injerencia sobre la resolución de su contrato. 1190 Sports envío carta a la FPF asegurando que no pueden resolver el contrato. (Foto: Epicentro TV) La carta a la que se refiere “1190 Sports” tiene fecha del 12 de enero y está firmada por Arturo Ignacio Rios Ibáñez, primer vicepresidente y representante de Atlético Grau de Piura; José Carlos Isla Montaño, de Aurich; Víctor Bellido Aedo, de Ayacucho Fútbol Club; y Raúl Alexander Lozano Peralta, de Manucci. Y fueron dos los motivos principales: los retratos en los pagos a los clubes y la falta de garantías que respaldes el contrato para este año. Ya en noviembre pasado, tras una reunión entre siete clubes de la Liga 1 (Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Atlético Grau, Alianza Atlético, ADT y Sporting Cristal) se discutió el atraso en los pagos mensuales y seis de esos clubes (menos Cristal) decidieron, según el periodista Horacio Zimmerman, exigirle a la FPF resolver el contrato con la empresa dueña de los derechos televisivos. Carta de cuatro miembros del Directorio de la FPF dirigida a Agustín Lozano. Y en el medio de todo estaba Melgar, que este año inició un proceso de arbitraje contra 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol ante la Cámara de Comercio de Lima alegando incumplimientos en los acuerdos sobre el pago de la deuda por los derechos de transmisión de 2023, pese a que en diciembre pasado el vocero de dicha empresa, el CEO Hernan Donnari, señaló que “no le debemos nada a ningún club”. Luego de sus declaraciones el presidente del club arequipeño, Ricardo Bettocchi, “A nosotros nos tienen la deuda casi completa por todo el año 2023, que transmitieron todos nuestros partidos. En una primera instancia se nos dijo, a través del presidente del fideicomiso, que tenían todo nuestro pago en el fideicomiso y que si firmábamos el documento nos iban a pagar. Firmamos el documento con la FPF y 1190 Sports para el reconocimiento de esos pagos, después se nos dijo que no se nos pagaría el monto completo, sino en 10 cuotas, y de dichas cuotas a la fecha de hoy se deberían de haber pagado cinco, cuando solo se han pagado dos”. Con el antecedente sobre la mesa y después de pasar la tormenta en torno al inicio de la Liga 1 (en principio debió arrancar el último fin de semana de enero, pero se aplazó al 7 de febrero), el ruido volvió una vez más. El último lunes el periodista César Vivar informó que “esta semana se rompe el vínculo FPF-1190, se mueve el inicio del torneo al 15/02 y tendremos nuevo fixture”. La bomba remeció los cimientos del fútbol peruano y se habló incluso de un posible retorno de Consorcio Fútbol Perú (GOLPERÚ) con un aliado (Disney+). Sin embargo, en comunicación con este Diario, “1190 Sports” afirmó estar “alineado a cumplir con el contrato” que está avalado por la FIFA, Conmebol y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Lo simple: que se agilicen los pagos y se cumplan con las fechas. “Para desarrollar un proyecto se requiere de pasos previos que la Federación no parece estar dispuesta a dar, desde lo más simple como generar un campeonato atractivo de ser adquirido por los fanáticos, con un fixture previsible que privilegie el interés y la suscripción, el cual guarde coherencia en los ascensos y descensos, en la programación de las fechas y en los horarios de los partidos, yendo hasta lo más complejo como generar condiciones de previsibilidad que permitan proyectar y ejecutar un plan de negocios que resulte exitoso”, fue la respuesta de “1190 Sports”. Fue la inclusión, vía mandato judicial, de Ayacucho FC y Binacional lo que ocasionó que “1190″ busque otras opciones como solución, según indican. Y es que en un principio se tenía planificado una torneo con 17 equipos, sin embargo, actualmente la Liga 1 2025 cuenta con 19 y con la incertidumbre de saber qué pasará con los dos clubes mencionados: FPF acudiría a la FIFA. ¿Se puede resolver el contrato entre 1190 y la FPF? Lo dijo anteriormente el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi: “¿Qué cosas tiene ese contrato que no puede enseñarse abiertamente?”. Y del tema habló el asesor legal de la Agremiación, Jhonny Baldovino: “Creo que ya es hora que la Federación le entregue el contrato a los clubes para saber de qué están hablando y sobre qué están hablando. El contrato así como tiene obligaciones, también tiene situaciones en caso de resolución o causales de resolución del contrato, pero si no conoces el documento es difícil”. “Los abogados que autorizaron este contrato no estaban pensando en defender los intereses de la Federación, no sé quiénes son pero esa es la impresión que me da porque cada cláusula que se hace pública es contra los clubes o la Federación”, añadió. En ese sentido, este miércoles habrá un Directorio en la federación en la que estarán seis clubes de la Liga 1 y se debatirá qué pasos seguir con respecto al vínculo con “1190 Sports” y todas las consecuencias que traería una posible resolución. Aunque el argumento es claro: incumplimiento de pagos. El último lunes hubo una reunión en la Videna entre la FPF y clubes de la Liga 1. Y quien habló al término fue Jean Ferrari, administrador de Universitario, club que aún tiene contrato con Consorcio Fútbol Perú pero que a partir del próximo año debería estar bajo “1190 Sports”. “Hay tema de incumplimientos, no solo con un equipo, sino con varios equipos, eso está llevando a tomar decisiones”, señaló el directivo. ¿Se retrasa el inicio del Torneo Apertura? Ya se postergó una vez y el club perjudicado fue Alianza Lima: debutará en la Copa Libertadores (5 de febrero) sin haber disputado ningún partido oficial. Y el hincha se pregunta si se retrasará una vez más el inicio del Apertura. Y la respuesta, hasta el cierre de esta nota, es no. Fuentes de la Liga de Fútbol Profesional indicaron a este Diario que no existe ninguna posibilidad de que el campeonato se aplace nuevamente, mucho menos que se realice un nuevo fixture. 