La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), oficializó la designación de los jueces para la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. La programación incluye nueve encuentros, con Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal entre los protagonistas de la jornada. Programación Árbitros - Liga 1 Fecha 13 Clausura.

La fecha se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre. La relación oficial detalla los árbitros principales, asistentes, cuartos árbitros, asesores y responsables del VAR y AVAR para cada compromiso.

Programación completa de árbitros de la fecha 13

Estas son las designaciones oficiales para los nueve partidos del Torneo Clausura, de acuerdo con el documento de la CONAR.

UTC vs. FBC Melgar

Viernes 23 de octubre · 1:00 p. m. · Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca

Árbitro: Junior Rivera López.

Asistentes: Leonar Soto Rengifo y Jhoan Zavaleta Caro.

Cuarto árbitro: Alexander Senador Becerra.

Asesor: Jhonny Linares Vásquez.

VAR: Robin Segura Tuanama.

AVAR: Anderson Quispe Conga.

Quality Manager: Javier Reyes Torres.

Atlético Grau vs. ADT

Viernes 23 de octubre · 3:15 p. m. · Estadio La Matanza, Piura

Árbitro: Daniel Ureta Pereda.

Asistentes: Héctor Fiuza Rolando y Jeyner Zapata Cajan.

Cuarto árbitro: Freddy Infante Ruiz.

Asesor: Jorge Espinoza Saavedra.

VAR: Alexander Blas Zapata.

AVAR: Fernando Legario Vega.

Quality Manager: Jesús Postigo López.

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético

Sábado 24 de octubre · 12:45 p. m. · Estadio IPD Huancayo

Árbitro: Kevin Ortega Pimentel.

Asistentes: Alberth Alarcón Luján y Jorge Soria Cámara.

Cuarto árbitro: Roberto Benavides Espejo.

Asesor: Edgar Borda Laura.

VAR: Rudy Méndez Castro.

AVAR: Andree Merino Grandez.

Quality Manager: Romel López Calcin.

La Comisión Nacional de Árbitros designó a las ternas arbitrales de la fecha 12 del Torneo Clausura. Foto: Conar

Cusco FC vs. Sporting Cristal

Sábado 24 de octubre · 3:15 p. m. · Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Árbitro: Augusto Menéndez Laos.

Asistentes: Michael Orue Medina y Piero Caytano Dávila.

Cuarto árbitro: José Condori Borda.

Asesor: Néstor Luna Farfán.

VAR: César García Sarmiento.

AVAR: Raúl López Cruz.

Quality Manager: Oscar Padilla Salas.

Universitario vs. Juan Pablo II

Sábado 24 de octubre · 8:30 p. m. · Estadio Monumental, Lima

Árbitro: Joel Alarcón Limo.

Asistentes: Stephen Atoche García y Carlos Medrano Mora.

Cuarto árbitro: Miguel Díaz Rosas.

Asesor: Walter Villena Nomberto.

VAR: Pablo López Ramos.

AVAR: Harlem Cocha Olaya.

Quality Manager: Melany Bermejo Guerra.

Comerciantes Unidos vs. Cienciano

Domingo 25 de octubre · 11:00 a. m. · Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo

Árbitro: Micke Palomino Huamaní.

Asistentes: Sergio Arana Castro y Diego Bozzeta Novoa.

Cuarto árbitro: Jhon Saavedra Llatas.

Asesor: Carlos Gálvez Lara.

VAR: Maykol Farromeque Uribe.

AVAR: Cristhian Allca Calla.

Quality Manager: Doris Doria Cachay.

CD Moquegua vs. Alianza Lima

Domingo 25 de octubre · 1:15 p. m. · Estadio 25 de Noviembre, Moquegua

Árbitro: Edwin Ordóñez Medina.

Asistentes: Diego Jaimes Vallejos y Larry Coronel Andagua.

Cuarto árbitro: Francisco Ramos Huaraya.

Asesor: Raúl Mendiola Cuelo.

VAR: Jonathan Zamora Quiroz.

AVAR: Jesús Sánchez Cabrera.

Quality Manager: Luis Seminario Barrientos.

Sport Boys vs. FC Cajamarca

Domingo 25 de octubre · 3:30 p. m. · Estadio Miguel Grau, Callao

Árbitro: Bruno Pérez Gutiérrez.

Asistentes: Harlem Cocha Olaya y Roger Olivos Olivares.

Cuarto árbitro: Jordan Casas Arce.

Asesor: Ángel Ziani Bailetti.

VAR: Alejandro Villanueva Ponce.

AVAR: Priscila Vásquez Luque.

Quality Manager: César Escano Zambrano.

Deportivo Garcilaso vs. Los Chankas

Domingo 25 de octubre · 6:00 p. m. · Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco

Árbitro: Jordi Espinoza Valles.

Asistentes: Coty Carrera Escalante y Armando Salas Chahuares.

Cuarto árbitro: Meyky Solís Choque.

Asesor: Fulthon Maxdeo Carrasco.

VAR: Joel Alarcón Limo.

AVAR: Jasmani Chambi Carita.

Quality Manager: Jonny Bossio Moncada.

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