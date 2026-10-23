La CONAR confirmó la programación completa de los árbitros para la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)
La CONAR confirmó la programación completa de los árbitros para la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol (FPF), a través de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), oficializó la designación de los jueces para la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. La programación incluye nueve encuentros, con Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal entre los protagonistas de la jornada. Programación Árbitros - Liga 1 Fecha 13 Clausura.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?