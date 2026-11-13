La temporada 2026 de la Liga 1 entra en su etapa decisiva y la jornada final podría marcar un antes y un después para los clubes que aspiran a quedarse con el Torneo Clausura o escalar posiciones en el campeonato. Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo mantienen una intensa pugna por la cima. En tanto, Alianza Lima continúa al frente de la tabla acumulada, mientras que ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca afrontan la necesidad de conseguir puntos para evitar complicaciones con el descenso. Ante los duelos programados para este fin de semana, los aficionados siguen de cerca cada resultado. Revisa cómo marcha la clasificación del Clausura y el Acumulado, los próximos encuentros y los escenarios que podrían alterar la recta final del torneo.

Tabla del Torneo Clausura 2026

(Liga 1)

Tabla del acumulado Liga 1

(Liga 1)

¿Cómo va la Liga 1 2026?

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se aproxima a su desenlace y la pelea por quedarse con el primer lugar mantiene en vilo a los aficionados del fútbol peruano. Con la temporada a punto de concluir, los clubes afrontan sus últimos compromisos con la obligación de sumar y evitar cualquier tropiezo que pueda alejarlos de sus objetivos. La diferencia entre los principales aspirantes es mínima, por lo que cada resultado puede terminar siendo determinante.

Uno de los equipos que llega mejor posicionado a esta definición es Sport Huancayo, que consiguió un importante triunfo por 2-1 frente a Cienciano en Cusco y escaló hasta las 34 unidades. Detrás aparecen Sporting Cristal y Universitario, ambos con 32 puntos, luego de igualar sus respectivos encuentros contra ADT y CD Moquegua. Esta situación mantiene abierta la disputa por el título del segundo certamen de la temporada.

Más atrás, otros clubes todavía buscan protagonismo en la clasificación. FBC Melgar, Deportivo Garcilaso y Alianza Lima comparten 29 puntos, mientras que Alianza Atlético registra 28. Aunque sus posibilidades de alcanzar la cima dependen de una combinación de resultados, todos tienen motivos para afrontar la última jornada con máxima exigencia, pues una victoria también podría representar un salto importante en la tabla.

Con este panorama, el cierre del Clausura promete una definición cargada de expectativa. Sport Huancayo intentará defender la ventaja que consiguió, mientras que Sporting Cristal y Universitario necesitan ganar y esperar un resultado favorable para alcanzar el primer puesto. Los demás participantes tampoco tienen margen para relajarse: los últimos partidos terminarán de establecer el orden definitivo de un campeonato que llega a su capítulo final con varios equipos todavía pendientes de su ubicación.

Programación de la fecha 17 del Clausura:

Domingo 15 de noviembre

13:00 Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

15:15 Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

13:00 UTC vs. Chankas

15:15 Cusco FC vs. ADT

15:15 CD Moquegua vs. Atlético Grau

Miércoles 18 de noviembre

15:00 Alianza Atlético vs. Melgar

Sábado 21 de noviembre

15:30 Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Domingo 22 de noviembre

15:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:00 Sport Huancayo vs. Universitario