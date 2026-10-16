El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su etapa decisiva y la fecha 16 tendrá nueve encuentros distribuidos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. La jornada incluye partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título y aquellos que necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato.
El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su etapa decisiva y la fecha 16 tendrá nueve encuentros distribuidos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. La jornada incluye partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título y aquellos que necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato.
Entre los encuentros más esperados figuran las presentaciones de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Los blanquiazules visitarán a Los Chankas, los cremas recibirán a CD Moquegua en el estadio Monumental y los celestes jugarán ante ADT en Tarma.
Programación del viernes 6 de noviembre
La fecha 16 comenzará el viernes con un solo compromiso. Atlético Grau recibirá a Cusco FC en el estadio La Matanza, en un partido que abrirá tres días de competencia en distintas regiones del país.
Atlético Grau vs. Cusco FC
- Hora: 3:00 p. m.
- Estadio: La Matanza.
Programación del sábado 7 de noviembre
El sábado tendrá cuatro encuentros, con actividad desde el mediodía y partidos en Tarma, Cajamarca, Arequipa y Cusco. Sporting Cristal visitará a ADT, mientras que Melgar y Cienciano jugarán ante Juan Pablo II y Sport Huancayo, respectivamente.
ADT vs. Sporting Cristal
- Hora: 1:00 p. m.
- Estadio: Unión Tarma.
FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- Hora: 3:30 p. m.
- Estadio: Héroes de San Ramón.
FBC Melgar vs. Juan Pablo II
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Monumental de la UNSA.
Cienciano vs. Sport Huancayo
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
Programación del domingo 8 de noviembre
La jornada concluirá el domingo con cuatro partidos. Alianza Lima tendrá una visita exigente ante Los Chankas, mientras que Universitario cerrará la fecha frente a CD Moquegua en el estadio Monumental U Marathon.
También jugarán Sport Boys y UTC en el estadio Miguel Grau, además de Deportivo Garcilaso frente a Comerciantes Unidos en Cusco.
Los Chankas vs. Alianza Lima
- Hora: 1:00 p. m.
- Estadio: Los Chankas.
Sport Boys vs. UTC
- Hora: 3:30 p. m.
- Estadio: Miguel Grau.
Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- Hora: 6:00 p. m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
Universitario vs. CD Moquegua
- Hora: 8:30 p. m.
- Estadio: Monumental U Marathon.
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