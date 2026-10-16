Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan por la Copa de la Liga. (Foto: Sporting Cristal)
Sporting Cristal vs. ADT se enfrentan por la Copa de la Liga. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su etapa decisiva y la fecha 16 tendrá nueve encuentros distribuidos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. La jornada incluye partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título y aquellos que necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato.

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