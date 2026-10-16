El Torneo Clausura de la Liga 1 se acerca a su etapa decisiva y la fecha 16 tendrá nueve encuentros distribuidos entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. La jornada incluye partidos importantes para los equipos que buscan mantenerse en la pelea por el título y aquellos que necesitan sumar puntos en la recta final del campeonato.

Entre los encuentros más esperados figuran las presentaciones de Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Los blanquiazules visitarán a Los Chankas, los cremas recibirán a CD Moquegua en el estadio Monumental y los celestes jugarán ante ADT en Tarma.

Programación del viernes 6 de noviembre

La fecha 16 comenzará el viernes con un solo compromiso. Atlético Grau recibirá a Cusco FC en el estadio La Matanza, en un partido que abrirá tres días de competencia en distintas regiones del país.

Atlético Grau vs. Cusco FC

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: La Matanza.

Programación del sábado 7 de noviembre

El sábado tendrá cuatro encuentros, con actividad desde el mediodía y partidos en Tarma, Cajamarca, Arequipa y Cusco. Sporting Cristal visitará a ADT, mientras que Melgar y Cienciano jugarán ante Juan Pablo II y Sport Huancayo, respectivamente.

ADT vs. Sporting Cristal

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Unión Tarma.

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FC Cajamarca vs. Alianza Atlético

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón.

FBC Melgar vs. Juan Pablo II

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA.

Cienciano vs. Sport Huancayo

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Programación del domingo 8 de noviembre

La jornada concluirá el domingo con cuatro partidos. Alianza Lima tendrá una visita exigente ante Los Chankas, mientras que Universitario cerrará la fecha frente a CD Moquegua en el estadio Monumental U Marathon.

También jugarán Sport Boys y UTC en el estadio Miguel Grau, además de Deportivo Garcilaso frente a Comerciantes Unidos en Cusco.

Los Chankas vs. Alianza Lima

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Los Chankas.

Sport Boys vs. UTC

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Miguel Grau.

Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Universitario vs. CD Moquegua

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon.

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