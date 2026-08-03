El Torneo Clausura 2026 continúa con una jornada que podría comenzar a marcar diferencias en la pelea por el título. La cuarta fecha reunirá partidos clave para los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

El encuentro más esperado será el choque entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Además, Alianza Lima visitará a Sport Boys, mientras que Melgar buscará hacerse fuerte en Arequipa frente a FC Cajamarca.

Universitario y Sporting Cristal protagonizan el partido estelar

Tras la derrota sufrida en Cusco frente a Cienciano, Universitario intentará recuperarse en casa cuando reciba a Sporting Cristal.

El equipo dirigido por Héctor Cúper necesita volver al triunfo para no perder terreno en la lucha por el Clausura, mientras que los rimenses buscarán sumar una victoria en condición de visitante frente a un rival directo.

Alianza Lima y Melgar quieren seguir en la pelea por la cima

Alianza Lima afrontará una complicada visita a Sport Boys en el Estadio Nacional con la misión de mantenerse entre los líderes del campeonato.

Por su parte, Melgar recibirá a FC Cajamarca en Arequipa con el objetivo de aprovechar la localía y continuar sumando puntos en la lucha por el título.

Alianza Lima festeja triunfo ante Melgar con gran actuación de Jairo Vélez (Foto: Liga1)

Programación completa de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Jueves 6 de agosto

Alianza Atlético vs. Cienciano | Hora: 3:00 p. m. | Estadio: Campeones del 36 (Sullana)

Viernes 7 de agosto

Sport Huancayo vs. Los Chankas | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: IPD de Huancayo

Comerciantes Unidos vs. Cusco FC | Hora: 3:15 p. m. | Estadio: Juan Maldonado Gamarra (Cutervo)

Universitario vs. Sporting Cristal | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Monumental

Sábado 8 de agosto

UTC vs. ADT de Tarma | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Juan Pablo II vs. Atlético Grau | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Complejo Juan Pablo II (Chongoyape)

Sport Boys vs. Alianza Lima | Hora: 8:00 p. m. | Estadio: Nacional

Domingo 9 de agosto

Deportivo Garcilaso vs. CD Moquegua | Hora: 1:00 p. m. | Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Melgar vs. FC Cajamarca | Hora: 3:30 p. m. | Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

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