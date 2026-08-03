Universitario vs Sporting Cristal destacan en la fecha 4 del Clausura. Foto: Liga 1
Universitario vs Sporting Cristal destacan en la fecha 4 del Clausura. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

El Torneo Clausura 2026 continúa con una jornada que podría comenzar a marcar diferencias en la pelea por el título. La cuarta fecha reunirá partidos clave para los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

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