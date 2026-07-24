La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la quinta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

La acción comenzará el viernes 14 de agosto con dos encuentros. Atlético Grau abrirá la fecha cuando reciba a Comerciantes Unidos en La Matanza desde las 3:00 p.m., mientras que Cusco FC enfrentará a Juan Pablo II a las 6:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Para el sábado 15 de agosto, ADT será local ante Alianza Atlético en Tarma, Los Chankas chocarán con FBC Melgar y, como plato fuerte de la jornada, Alianza Lima recibirá a UTC desde las 7:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

El domingo 16 de agosto continuará la actividad con cuatro compromisos. Sporting Cristal abrirá el día frente a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:00 a.m., mientras que CD Moquegua será local ante Sport Boys.

Por la tarde, Universitario visitará a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón, en uno de los partidos más atractivos de la fecha, antes del cierre entre Cienciano y Deportivo Garcilaso en el clásico cusqueño que se disputará en el estadio Garcilaso de la Vega.

A continuación, la programación completa de la jornada 5.

Programación de la fecha 5 del Torneo Clausura

Viernes 14 de agosto

3:00 p.m. | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza

| Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Estadio La Matanza 6:00 p.m. | Cusco FC vs. Juan Pablo II | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Sábado 15 de agosto

1:30 p.m. | ADT vs. Alianza Atlético | Estadio Unión Tarma

| ADT vs. Alianza Atlético | Estadio Unión Tarma 3:30 p.m. | Los Chankas vs. FBC Melgar | Estadio Los Chankas

| Los Chankas vs. FBC Melgar | Estadio Los Chankas 7:30 p.m. | Alianza Lima vs. UTC | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 16 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Estadio Alberto Gallardo

| Sporting Cristal vs. Sport Huancayo | Estadio Alberto Gallardo 1:15 p.m. | CD Moquegua vs. Sport Boys | Estadio 25 de Noviembre

| CD Moquegua vs. Sport Boys | Estadio 25 de Noviembre 3:30 p.m. | FC Cajamarca vs. Universitario | Estadio Héroes de San Ramón

| FC Cajamarca vs. Universitario | Estadio Héroes de San Ramón 6:30 p.m. | Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

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