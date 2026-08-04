La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones. Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura Viernes 21 de agosto 12:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón

| FC Cajamarca vs. Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón 3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36 Sábado 22 de agosto 11:00 p.m. | Sport Huancayo vs. CD Moquegua | Estadio IPD Huancayo

| Sport Huancayo vs. CD Moquegua | Estadio IPD Huancayo 1:30 p.m. | UTC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón

| UTC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón 3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II

| Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II 7:00 p.m. | D. Garcilaso vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega Domingo 23 de agosto 1:00 p.m. | Sport Boys vs. Cienciano | Estadio Miguel Grau

| Sport Boys vs. Cienciano | Estadio Miguel Grau 3:30 p.m. | Melgar vs. Alianza Lima | Estadio Monumental de la UNSA

| Melgar vs. Alianza Lima | Estadio Monumental de la UNSA 6:30 p.m. | Universitario vs. Los Chankas | Estadio Monumental