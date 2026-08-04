La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.
La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura
Viernes 21 de agosto
12:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs. Sporting Cristal | Estadio Campeones del 36
Sábado 22 de agosto
11:00 p.m. | Sport Huancayo vs. CD Moquegua | Estadio IPD Huancayo
1:30 p.m. | UTC vs. Comerciantes Unidos | Estadio Héroes de San Ramón
3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II
7:00 p.m. | D. Garcilaso vs. Cusco FC | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 23 de agosto
1:00 p.m. | Sport Boys vs. Cienciano | Estadio Miguel Grau
3:30 p.m. | Melgar vs. Alianza Lima | Estadio Monumental de la UNSA
6:30 p.m. | Universitario vs. Los Chankas | Estadio Monumental