La Liga 1 anunció la programación de la sexta fecha del Clausura. Conoce los horarios, escenarios y los encuentros más atractivos de la jornada. (Foto: Liga 1)
La Liga 1 anunció la programación de la sexta fecha del Clausura. Conoce los horarios, escenarios y los encuentros más atractivos de la jornada. (Foto: Liga 1)
Por Redacción EC

La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la sexta fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

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