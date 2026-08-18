La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la octava fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.
Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura
Viernes 4 de septiembre
- 13:00 | FC Cajamarca vs. Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)
- 15:15 | Alianza Atlético vs. UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)
Sábado 5 de septiembre
- 15:00 | Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)
- 18:00 | Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- 20:30 | Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)
Domingo 6 de septiembre
- 11:00 | Sporting Cristal vs. Los Chankas - Estadio Alberto Gallardo (Lima)
- 13:30 | Deportivo Garcilaso vs. Atlético Grau - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)
- 15:45 | Juan Pablo II College vs. Alianza Lima - Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)
- 19:00 | FBC Melgar vs. ADT - Estadio Monumental UNSA (Arequipa)
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