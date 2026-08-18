La Liga 1 2026 no se detiene y ya quedó definida la programación de la octava fecha del Torneo Clausura, una jornada que promete partidos claves en la pelea por el título. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal afrontarán compromisos exigentes, mientras que otros clubes buscarán sumar puntos para mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Programación de la fecha 8 del Torneo Clausura

Viernes 4 de septiembre

13:00 | FC Cajamarca vs. Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca)

FC Cajamarca vs. Cienciano - Estadios Héroe de San Ramón (Cajamarca) 15:15 | Alianza Atlético vs. UTC - Estadio Campeones del 36 (Sullana)

Sábado 5 de septiembre

15:00 | Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo)

Sport Huancayo vs. Sport Boys - IPD de Huancayo (Huancayo) 18:00 | Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Cusco FC vs. Deportivo Moquegua - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) 20:30 | Universitario de Deportes vs. Comerciantes Unidos - Estadio Monumental (Lima)

Domingo 6 de septiembre