¡Vuelve la Liga 1! Así es la programación de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. (Foto: Liga 1)
Redacción EC
La espera se terminó. La anunció la programación de la primera fecha del Torneo Apertura, que arrancará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal ya conocen el día y la hora para sus respectivos debuts.

La jornada arranca el viernes 30 de enero con Alianza Lima, que visitará a Sport Huancayo en la altura. Los blanquiazules son candidatos a pelear por el título nacional, pero deben demostrarlo en la cancha. Este será su primer duelo oficial antes de disputar la Fase 1 de la Copa Libertadores.

El sábado 31 continúa el fútbol con tres partidos. Sport Boys recibe en el Callao a Los Chankas; luego Juan Pablo II y FC Cajamarca se miden en Lambayeque; y el día acaba con el ‘Clásico del Sur’ entre Melgar y Cienciano en Arequipa.

El domingo 1 de febrero habrá acción desde temprano. Sporting Cristal visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. Posteriormente, Alianza Atlético y Cusco FC se ven las caras en el norte del país, mientras que Universitario será local ante ADT en el Monumental.

Todo acaba el lunes 2 con un solo partido: Comerciantes Unidos y CD Moquegua miden fuerzas en un compromiso de fuerzas parejas. A continuación, conoce la programación de la Liga 1.

Programación fecha 1 Torneo Apertura

