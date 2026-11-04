Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026 con los partidos de Alianza, U y Cristal en simultáneo. (Foto: GEC)
Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026 con los partidos de Alianza, U y Cristal en simultáneo. (Foto: GEC)
/ Eurasia Sport Images
Por Redacción EC

La Liga 1 ya definió el calendario de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, última fecha del campeonato. Los nueve encuentros se repartirán en tres jornadas, entre el viernes 13 y el domingo 22 de noviembre. Esta programación contempla un receso por los compromisos de la fecha FIFA y la disputa de la final de la Copa de la Liga.

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