La Liga 1 ya definió el calendario de la jornada 17 del Torneo Clausura 2026, última fecha del campeonato. Los nueve encuentros se repartirán en tres jornadas, entre el viernes 13 y el domingo 22 de noviembre. Esta programación contempla un receso por los compromisos de la fecha FIFA y la disputa de la final de la Copa de la Liga.

La atención estará puesta en el domingo 22, día en que se jugarán los partidos decisivos para conocer al ganador del Clausura. Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima afrontarán sus respectivos encuentros de manera simultánea, aunque la organización todavía debe confirmar los horarios.

Pero el título no será el único asunto en juego. La jornada también puede definir el futuro de los equipos comprometidos con el descenso, pues se conocerá qué club perderá la categoría y acompañará a UTC en la Liga 2 durante la temporada 2027.

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 13 de noviembre

UTC vs. Los Chankas (1:00 p.m., estadio Héroes de San Ramón)

Domingo 15 de noviembre

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (1:00 p.m., estadio Juan Maldonado Gamarra)

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (3:15 p.m., Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 16 de noviembre

CD Moquegua vs. Atlético Grau (3:00 p.m., estadio 25 de Noviembre)

Cusco FC vs. ADT (3:00 p.m., estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético vs. FBC Melgar (3:00 p.m., estadio Campeones del 36)

Domingo 22 de noviembre

Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)

Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)

Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)

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