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Las cuatro atajadas en 20 segundos de Carlos Grados para evitar un gol de Cusco FC.
Las cuatro atajadas en 20 segundos de Carlos Grados para evitar un gol de Cusco FC.
Por Marco Quilca León

En el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el estadio Inca Garcilaso del Cusco fue testigo de una de las secuencias más impresionantes de la temporada bajo los tres palos: una milagrosa cuádruple atajada de Carlos Grados, portero de CD Moquegua, que pareció calcada de un episodio de la mítica serie ‘Supercampeones’.

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