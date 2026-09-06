En el marco de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el estadio Inca Garcilaso del Cusco fue testigo de una de las secuencias más impresionantes de la temporada bajo los tres palos: una milagrosa cuádruple atajada de Carlos Grados, portero de CD Moquegua, que pareció calcada de un episodio de la mítica serie ‘Supercampeones’.

Corrían los 17 minutos de la primera mitad y el cuadro visitante ya caía por 1-0 en la sofocante altura cusqueña. Tras una desatención defensiva, el ataque de Cusco FC encadenó una ráfaga implacable de disparos a quemarropa que olía a goleada inminente. Sin embargo, Grados sacó a relucir una elasticidad sobrehumana: con felinos reflejos, achiques desesperados y lanzamientos cuerpo a cuerpo, el golero detuvo cuatro remates consecutivos en un lapso de apenas 20 segundos, desatando la incredulidad y los aplausos de los propios hinchas locales en las tribunas.

🧤🇵🇪 QUÉ PARADÓN DE CARLOS GRADOS: ¡¡4 ATAJADAS en UNA SOLA JUGADA!!



Esto pasó en el Cusco FC vs. CD Moquegua 🤯 pic.twitter.com/LUZ2IYbbhR — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) September 6, 2026

Lamentablemente para las aspiraciones del conjunto moqueguano, la heroica actuación de su guardameta no bastó para torcer la historia del compromiso. Cusco FC terminó imponiéndose por un claro 2-0, un resultado que deja a CD Moquegua estancado en la casilla 13 de la tabla de posiciones del Clausura con tan solo 7 puntos, encendiendo las alarmas en el comando técnico por la falta de regularidad.

Tras el pitazo final, el propio Grados dio la cara ante los micrófonos para expresar la amargura que dejó el resultado pese a su rendimiento estelar. “Duele bastante, uno trata pero no se nos están dando los resultados y nosotros vivimos de resultados. Estamos en posición expectante, Dios mediante le ganemos a Cristal y podamos escalar”, declaró el golero, manteniendo la fe intacta de cara al próximo reto ante Sporting Cristal.

*********

SOBRE EL AUTOR