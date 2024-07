El sueño de todo niño que respira fútbol es convertirse en jugador profesional. Sin embargo, en nuestro país, este sueño suele ser efímero, una ilusión fugaz que se desvanece, dejando un sabor amargo. Según un estudio de El Comercio, la carrera de los futbolistas peruanos es alarmantemente corta. La investigación, que analizó a todos los jugadores nacionales que debutaron en la Liga 1 entre 2019 y 2022, arrojó cifras duras y desalentadoras: el 62% de estos debutantes ya no militan en la máxima categoría del fútbol peruano y tampoco emigraron. Esto significa que la mayoría de ellos no lograron consolidarse en la élite y han visto truncado su sueño de una carrera profesional exitosa.

Más de 300 futbolistas debutaron en la máxima división del fútbol peruano entre 2019 y 2022. Se tomó este período de tiempo para analizar qué ocurrió con ellos durante al menos la temporada siguiente, que terminó siendo la de 2023. Los datos revelan que solo el 35% de estos jugadores continúa actualmente en la Liga 1, mientras que un 3% juega en el extranjero.

Situació actual de los jugadores que debutaron entre 2019 y 2022 en la Liga 1

Actualidad Porcentaje Liga 1 35% Extranjero 3% Liga 2 24% Sin equipo 38%

El 62% de los jugadores que no se consolidaron en la Liga 1 se distribuye en dos grupos: 72 (24%) jugadores permanecen en el ámbito profesional como parte de equipos de la Liga 2, mientras que 113 (38%) no tienen club profesional registrado para esta temporada. En otras palabras, se podrían formar hasta 10 equipos de fútbol o casi cinco planteles profesionales de 23 jugadores con todos los futbolistas que debutaron en primera división y que actualmente no tienen club.

Este último grupo enfrenta tres posibles escenarios: algunos no han conseguido un club y están buscando activamente nuevas oportunidades, entrenando por su cuenta o tomando un descanso del fútbol; otros juegan en la Copa Perú, un torneo amateur que ofrece una alternativa para aquellos que aún buscan llegar al fútbol profesional, aunque su naturaleza semiprofesional dificulta rastrear la trayectoria de todos los jugadores; y finalmente, algunos han decidido retirarse del fútbol, motivados por diversas razones como lesiones, falta de oportunidades o la búsqueda de otros intereses.

Futuro incierto

Enfocándonos en lo que sucedió al año siguiente de su debut en la Liga 1, las cifras se tornan más desalentadoras. Tres de cada diez jugadores no tuvieron participación en el siguiente campeonato del torneo peruano, mientras que solo un tercio de ellos disputó más de diez partidos.

Entre los futbolistas que más encuentros disputaron en la siguiente campaña de su estreno se destacan Piero Quispe y Diego Enríquez, ambos con 19 años y en 2021. El actual jugador de Pumas de México llegó a sumar 35 encuentros con Universitario en la Liga 1 2022. El mismo número de compromisos acumuló el arquero de Sporting Cristal, quien jugó para Deportivo Binacional, aunque debutó con Cusco FC. Lo del arquero resulta especialmente notable, ya que los porteros suelen tener menos oportunidades de debutar.

Piero tiene 19 años y fue promovido al primer equipo a inicios del 2021. (Foto: Liga 1)

El efecto de la Bolsa de Minutos

La mayor cantidad de debutantes que se encuentran sin equipo en la actualidad se estrenaron en la Liga 12019, siendo un total de 40, bajo la exigencia de la Bolsa de Minutos. Esta norma obligaba a los clubes a sumar un mínimo de 4000 minutos en todo el torneo con jugadores Sub-20. Esta cifra, la más alta del período analizado, evidenció que la reducción posterior del requisito a 1785 minutos hasta su eliminación en 2022 no fue suficiente. La Bolsa de Minutos, finalmente, no logró cumplir su objetivo de promover el desarrollo de jóvenes talentos, quedando en evidencia su uso indebido y dejando como resultado a jugadores que solo tuvieron un paso fugaz por la liga.

Los mayores proveedores

De los 25 equipos que participaron en nuestro fútbol de primera división entre 2019 y 2022, todos registraron esta tendencia de tener debutantes que hoy en día están fuera del radar de la Liga 1, unos más que otros. Ocho clubes ocupan la mayor parte de esta tendencia con más de la mitad (56%), destacando Sport Boys (11), Deportivo Municipal (10), Academia Cantolao (8) y Llacuabamba (8). Un dato no menor es que cinco de estos equipos hoy en día juegan en segunda división.

En la otra esquina, los equipos que aportaron más jugadores al fútbol de primera dvisión nacional y que aún siguen en la Liga 1 son Melgar y Sporting Cristal, con 12 reptresenantes. Entre los cuales destacan Paolo Reyna que tuvo sumó sus primero minutos con los rojingros en 2019 con 17 años, mientras que pro el lado de los cleetses está Joao Grimaldo queu con la misma edad recibió la confianza en el conjunto celste en 2020.

Club # de jugadores Melgar 12 Sporting Cristal 12 Cantolao 11 San Martín 9 Alianza Lima 8

Pese a que Cantolao está presente en el primer registro, también lo está en el segundo con 11 nombres. El ‘Delfín’ ha sabido brindar a la Liga 1 jugadores que lograron consolidarse y hoy en día juegan en equipos importantes del torneo e incluso en el extranjero, como es el caso de Yuriel Celi (Universitario), Arón Sánchez (Tampico-México), Jhamir D’Arrigo (Alianza Lima), y Bryan Reyna, quien actualmente milita en Belgrano de Córdoba, Argentina. Cabe precisar que el extremo antres de llegar a Perú no había fisputado ni primera ni segunda division, por lo que ntreo en este análisis.

Universitario cuenta con el mayor número de jugadores que debutron en total entre 2019 y 2022, de todos los equipos, pero solo el 40% se mantiene en la máxima división. Caso constrario a lo que sucedió en Alianza Lima, con un casi 70% de sus debutantes que aún juegan en la Liga 1.

¿A qué edad se debuta en la Liga 1?

Considerando hasta la temporada 2023, el promedio de edad para el debut en la Liga 1 es de 19.5 años. La edad mínima de debut fue de 16 años, representando solo un 2% del total. La mayoría de los jugadores, un 71%, tuvieron su primera experiencia en la primera división peruana a los 19 años o más, lo cual evidencia que nuestros futbolistas demoran en consolidarse en la élite. Este promedio coincide con los 19.31 años que fue la media en el Apertura 2024.

Edad Porcentaje 16 2% 17 10% 18 17% 19 30% 20 23% 21 8% 22 a más 10%

El debut más temprano registrado fue a los 16 años, destacándose el caso de Jhonnier Montaño como el jugador más joven en tener sus primeros minutos en primera división. Montaño debutó en la Liga 1 en 2021 con 16 años y 131 días. Sin embargo, el presente del hijo del exjugador colombiano nos indica que no se encuentra con equipo, tras haber sido separado de Sport Boys en el presente campeonato.

Montaño Jr. debutó en la Liga 1 durante la temporada 2021 con la camiseta de Deportivo Municipal. (Foto: FPF)

Otro datos importantes

La posición de los futbolistas que debutaron y no militan actualmente en la Liga 1 es sin duda la de extremo por izquierda, con 17 jugadores. Le siguen los laterales derechos con 14 jugadores y los laterales izquierdos con 13. Asimismo, también hay que destacar la cantidad de 13 centrodelanteros, una posición en la cual carecemos de opciones de recambio en la Selección Peruana.

Hablando de la bicolor, del total de debutantes entre 2019 y 2022, cinco nombres estuvieron presentes en la última n´mina convcoatoria de Jorge Fossati para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos, lo cual indica un 23% de representación: Diego Romero, Jesús Castillo, Piero Quispe, Franco Zanelatto, Joao Grimaldo y Bryan Reyna.

--