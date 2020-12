En el resumen de lo más destacado de la temporada 2020 de la Liga 1, no puede faltar Abdiel Ayarza, mediocampista de Cienciano. El panameño tuvo un rendimiento sobresaliente, y ello le alcanzó para que el ‘Papá' decida renovarle contrato y él acepte, pese a que haya tenido propuestas de otros equipos.

“Hubo interés de varios clubes. La ‘U’, Alianza Lima, Sport Huancayo, Sporting Cristal”, confesó Abdiel Ayarza, el reciente domingo, para El Marcador, un programa deportivo de su país. En la entrevista, el futbolista explicó lo bien que la pasó en Cienciano, algo que lo motivó para extender el vínculo.

“Yo firmé por Cienciano, porque fue el primer equipo en mi vida que me abrió las puertas de salida de Panamá, para llegar al Perú. Cuando llegué, me trataron bien (...) Por eso es que le firmo un año más. Todo me salió bien”, expresó Ayarza.

Por otro lado, el deportista de 28 años estableció algunas diferencias entre el fútbol panameño y el fútbol peruano. “Hay espacios. Hay segundos para pensar, para moverte, cortar la línea”, indicó.

En la campaña de Cienciano, Abdiel Ayarza participó en 21 partidos y marcó 6 goles. Las buenas presentaciones del panameño en el conjunto cusqueño le sirvieron también para ser convocado a su selección y afrontar los partidos amistosos ante Costa Rica (a la que anotó dos goles en dos encuentros), Japón y Estados Unidos.