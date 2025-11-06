Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, se pronunció sobre los derechos de televisión de Universitario de Deportes y Sport Boys.
Los contratos de ambos clubes con 1190 Sports finaliza este año y Lozano afirma que “tienen que alinearse porque es un mandato FIFA”.
“Universitario y Sport Boys tienen que alinearse con la FPF porque es un mandato FIFA, y se tiene que respetar”, declaró con firmeza.
El mandamás de la FPF recientemente reelegido hasta el 2030 fue categórico sobre la situación.
“Va a llegar el momento en que se tengan que sentar con la Federación para que sepan las condiciones, y seguramente si tienen si tienen alguna oposición nos lo harán saber", agregó.
“La Federación fue respetuosa de los contratos que existían con esos dos clubes y que terminaban en el 2025″, concluyó al ser consultado por la ‘preferencia’ sobre estos dos clubes.
