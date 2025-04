Tiene años en el fútbol desde dos posiciones que le permiten asumir una mirada más amplia de la disciplina: como periodista deportivo y como entrenador. Alberto Beingolea se fue a profesionalizar su afición a España y hace unos años volvió para aplicar lo aprendido. Primero en Sporting Cristal y ahora en Cienciano, como responsable del equipo que competirá desde este fin de semana en la Liga 3 y como Jefe de Desarrollo para las divisiones del cuadro cusqueño. Tras la salida del entrenador Cristian Díaz, le tocó asumir las dirección interina y los entrenamientos del primer equipo por dos días, antes de la llegada de Carlos Desio. Pese a la experiencia que también puede resultar anécdota, Beingolea no pierde el foco de su misión: consolidar el proceso formativo.

Son días agitados en Cienciano. La salida de Díaz y la mala ubicación en la tabla del Apertura exigían una reacción rápida de parte de la directiva. Desio apareció en el radar y el acuerdo fue inmediato. No hay mucho tiempo para dar ventaja. El Apertura avanza y también está la Copa Sudamericana, torneo donde el Papá tiene la aspiración de avanzar de fase.

Por eso a Beingolea le tocó asumir las dirección de los entrenamientos por dos días, lo que también fue un sobresalto a sus funciones. eso sí, Alberto no pierde el norte y sabe que el éxito futuro reside en menores. Y es ahí donde el trabajo es a largo aliento.

Dejaste el periodismo para ser entrenador, ¿cuéntanos un poco de ello?

Yo me fui a España para ser entrenador en el año 2016. Sucede que yo dejé de trabajar en el periódico Depor para viajar a España. Estuve en una escuela querida llamada Escuela de Fútbol Usera desde el 2016 hasta el 2018. Yo en realidad cuando Cienciano campeona la Sudamericana (2003), es ahí cuando quiero ser entrenador, pero no se pudo, yo tenía 17 años, de ahí me dediqué al periodismo hasta cuando decidí que debía tomar un camino propio sobre lo que quería. De España regresó a Perú para estar en Cristal desde el 2018 hasta el 2024. Ahora me fui de Cristal y me dieron la oportunidad en Cienciano.

¿Dirigiste a Cienciano de manera interina?

Yo estoy a cargo del club de la Liga 3 y como jefe de desarrollo en Cienciano. Es un proyecto importante para potenciar los menores del club, para eso me han traído y desde ya tengo algunos días trabajando. El fin de semana debutamos ante Diablos Rojos en Juliaca y será un partido muy duro, pero estamos trabajando con mucha ilusión.

¿Por qué Cueva no está siendo considerado en el primer equipo?

Entiendo que es parte del plantel y como todos los jugadores del plantel se está buscando un lugar en el equipo titular. Nosotros como entrenadores tenemos que buscar convencer al jugador y buscar en la medida de lo posible que él crea en sus condiciones y se sienta valioso para seguir desarrollando su carrera profesional. Estamos hablando de un jugador mundialista y estoy convencido que lo sabe y está trabajando a la par de sus compañeros por una oportunidad en el equipo titular.

¿Cuál es tu objetivo manejando el tema de formativas en Cienciano?

Más allá de vender jugadores como institución, creo que lo importante es tratar de pensar objetivos más cercanos. Afortunadamente existe una base formativa en Cienciano y existe una cantidad de profesores y equipo importantes en las academias. Se ha reforzado la metodología del club, ya que las academías trabajan todos los días con una metodología que busca dotar al jugador constantemente con herramientas de manera diaria. Se busca que eso sostenga el orden, objetivos medianos y largos plazos, y desde esa base mejore el club, a partir de la constante capacitación de los profesores, con la intención de que todos a partir de la identidad del jugador y persona cusqueña se construya una metodología de trabajo que se le acomode a los jugadores y le pueda ser útil para la vida.

Entonces, ¿hay una capacitación constante a los profesores?

Sí, así es. Buscamos que tengan identidad y darle herramientas a los jugadores que quieran ser futbolistas profesionales. En el equipo de la Liga 3 la mayoría son cusqueños y es importante que quede establecido eso. Algo bueno de los equipos de Liga 1 que han clasificado a Liga 3 es que pueden mostrar a su reserva, a diferencia de los equipos de Copa Perú que son jugadores con más experiencia y llegan con refuerzos para este torneo. Los equipos de Liga 1 tienen jugadores de reserva y le da la experiencia para acercarlos a un sistema profesional que los tiene bastante relegados. Es importante que se aproveche de esa manera la Liga 3 y mostrar sus credenciales formativas para que en algún momento suban al primer equipo. Ese es un poco plan de que nos interesa formar en el tema formativo.

Finalmente, ¿Qué anhelas conseguir en Cienciano?

Una de las cosas que se busca es que me gustaría devolver mucho trabajo. Estoy avocado en los encargos asignados y quiero que Cienciano aparezca entre los grandes del Perú, a partir no solamente de su título de la Sudamericana o Recopa, sino de sus aspectos formativos y es importante que Cienciano trabaje eso. Hay que sumarnos todos los que trabajamos en Cienciano para acercarlo a una grandeza nacional.

