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Alianza Lima decidió pasar a la acción ante lo que considera una serie de decisiones arbitrales perjudiciales en el Torneo Apertura 2026. La directiva blanquiazul envió un documento oficial a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejando constancia de su malestar por el nivel mostrado por los jueces en las últimas jornadas de la Liga 1.
Alianza Lima decidió pasar a la acción ante lo que considera una serie de decisiones arbitrales perjudiciales en el Torneo Apertura 2026. La directiva blanquiazul envió un documento oficial a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejando constancia de su malestar por el nivel mostrado por los jueces en las últimas jornadas de la Liga 1.
En el comunicado, el club íntimo sostiene que los errores arbitrales no solo los afectan directamente, sino que también comprometen la transparencia del campeonato.
“Por medio de la presente, el Club Alianza Lima se dirige a la Comisión de Arbitraje a fin de dejar constancia de diversas situaciones relacionadas con decisiones arbitrales que han afectado directamente a nuestro club, lo que compromete el correcto desarrollo del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1”, señala el documento.
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Cuatro jugadas en el centro de la polémica
El informe detalla cuatro acciones específicas que, según Alianza Lima, incidieron en los resultados de sus partidos. Entre ellas figura un penal no cobrado sobre Eryc Castillo ante CD Moquegua, así como goles legítimos anulados a Paolo Guerrero frente a Deportivo Garcilaso y a Jairo Vélez contra Atlético Grau. Además, se cuestiona un penal sancionado en contra de Luis Advíncula en el duelo ante Melgar.
La institución también identificó a los árbitros responsables de cada una de las jugadas observadas: Bruno Pérez, Daniel Ureta, Kevin Ortega y Joel Alarcón. Para el club íntimo, estas decisiones no son hechos aislados, sino parte de un patrón que afecta el desarrollo de los encuentros.
“Los hechos descritos no constituyen situaciones aisladas, sino decisiones consecutivas de relevancia, en tanto en todas ellas se encuentra involucrada una incidencia vinculada directamente con la validación o anulación de goles”, enfatiza el oficio.
Exigen medidas urgentes
Ante este escenario, Alianza Lima solicitó a la CONAR la adopción de medidas concretas que permitan corregir el rumbo del arbitraje en el torneo. La dirigencia considera que las decisiones cuestionadas han condicionado tanto su desempeño como el desarrollo general de la Liga 1.
“Solicitamos e instamos a vuestra Comisión a adoptar las medidas correctivas que estime pertinentes, en atención a que las decisiones cuestionadas han tenido incidencia directa en el desarrollo de los encuentros”, añade el documento.
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Finalmente, el club de La Victoria remarcó la necesidad de mejorar los criterios en la designación de ternas arbitrales para las próximas fechas, con el objetivo de garantizar la equidad y la deportividad en la competencia.
“Consideramos necesaria la adopción de acciones concretas que contribuyan a resguardar la equidad, la deportividad y la correcta aplicación de los criterios arbitrales en el torneo”, concluyó Alianza Lima en su comunicado oficial.
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