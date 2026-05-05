Resumen

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Paolo Guerrero en Alianza Lima | Foto: El Comercio
Paolo Guerrero en Alianza Lima | Foto: El Comercio
Por Redacción EC

Alianza Lima decidió pasar a la acción ante lo que considera una serie de decisiones arbitrales perjudiciales en el Torneo Apertura 2026. La directiva blanquiazul envió un documento oficial a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dejando constancia de su malestar por el nivel mostrado por los jueces en las últimas jornadas de la Liga 1.

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