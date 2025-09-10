Las Eliminatorias culminaron y los clubes vuelven a la actividad este fin de semana. En el caso de Alianza Lima, deberán prepararse para disputar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, además del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Conforme al reglamento de la Liga 1, los ‘íntimos’, al estar en cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana, puede pedir reprogramaciones. Un beneficio que solicitará ante en el duelo ante Los Chankas.

Los dirigidos por ‘Pipo’ Gorosito disputarán el duelo de ida ante la U. de Chile el próximo jueves 18 de septiembre, en el estadio Alejandro Villanueva.

Debido a la cercanía entre ambos cotejos, la directiva del club ‘blanquiazul’ ya hizo formal la solicitud a la Liga 1.

