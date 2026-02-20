Por Marco Quilca León

En el primer año con los clubes a cargo de la organización, la Liga 1 busca consolidarse como una marca más ordenada, moderna y sostenible, enfocada en profesionalizar la relación con los equipos y los sponsors. En ese sentido, André Genit, gerente comercial de la Liga de Fútbol Profesional, apunta a generar mayores ingresos, ampliar unidades de negocio y fortalecer el vínculo con un público cada vez más joven y digital, mientras la llegada de nuevos aliados -incluidos Universitario y Movistar- impulsa un ciclo comercial que, según la propia liga, es el más exitoso en años.

