En el primer año con los clubes a cargo de la organización, la Liga 1 busca consolidarse como una marca más ordenada, moderna y sostenible, enfocada en profesionalizar la relación con los equipos y los sponsors. En ese sentido, André Genit, gerente comercial de la Liga de Fútbol Profesional, apunta a generar mayores ingresos, ampliar unidades de negocio y fortalecer el vínculo con un público cada vez más joven y digital, mientras la llegada de nuevos aliados -incluidos Universitario y Movistar- impulsa un ciclo comercial que, según la propia liga, es el más exitoso en años.

—Este año los clubes son los que organizan la Liga 1. ¿Qué cambió a nivel comercial y marketing? ¿Cómo se trabaja hoy?

No cambió nada, pero lo que hace es reforzar uno de los grandes objetivos que tenemos de cara al futuro con esta nueva etapa de la liga como una entidad autónoma, que es crecer como sistema y no tanto por el lado individual. Es algo que ha venido pasando a través de clubes y ligas.

—¿Cuál es la misión del área comercial de la Liga de Fútbol Profesional en este contexto?

Nuestra misión comercial, como liga, es generar recursos para que el torneo se desarrolle con excelencia, se cumplan los objetivos deportivos y nosotros podamos generar más recursos para el sistema en general, incluyendo a los clubes, bajo diferentes unidades de negocio o canales de venta. La idea es equilibrar la sostenibilidad económica, la competitividad deportiva y generar un valor comercial. Es decir, ir por este camino de profesionalizar la relación liga-clubes-sponsors. Finalmente tenemos como misión tener ingresos reales, poder estar en capacidad de cumplimiento de obligaciones y tener siempre las reglas claras. O sea, el desafío de no solo vender más, sino ordenar mejor el ecosistema para que todos crezcan de forma sostenible.

—En ese camino de profesionalizar la relación, ¿Cómo van?

Estamos teniendo uno de los ciclos comerciales más exitosos a nivel de venta de patrocinios este año. No puedo hablar de cifras, pero sí de crecimientos porcentuales. Y el ejemplo más claro es el crecimiento que hemos tenido como Liga 1, que es más de un 50% en ventas generales.

—Este año se sumaron cuatro sponsors más (Caja Huancayo, InDrive, Cerveza Cristal y Vantage Markets)…

Sí, hemos pasado de tener cuatro sponsors o aliados estratégicos hasta el 2025 a iniciar esta nueva etapa con diez. Es un reflejo del buen trabajo que hemos venido haciendo a nivel de desarrollo de producto, de marca. Justamente hay interés por parte de una industria que hasta hace poco no miraban tanto el fútbol como producto para invertir como finanzas o trading. Y también la llegada de una bebida oficial como Cerveza Cristal que siempre ha estado acompañando al fútbol a través de la selección o clubes y hoy puso sus ojos en la liga.

—¿Cuál es la clave para este crecimiento?

Creo que es producto de todos los que conforman el sistema, tanto de los clubes volviendo más atractivos sus eventos como la liga. Ha sido un trabajo sostenido a nivel de desarrollo de marca, poniéndole mucho énfasis al storytelling, activaciones, manejo de información, comprensión del valor de nuestros productos y activos que son los torneos. Todo eso está conectado con audiencias jóvenes, algo que nos viene pasando hace bastante tiempo. Entonces hoy la liga ofrece visibilidad, contenido y, sobre todo, conexión emocional, que es algo que el sector privado y las marcas modernas buscan mucho.

—¿Cómo trabajan, justamente, con un público joven que usa muchas redes sociales y, por ende, emite una opinión o juicio de valor a cada publicación?

Todo parte de entender quién es tu target, quién te consume no solo a nivel de información deportiva sino también de contenido. Entonces tienen dos públicos muy claros: el que es fan de los clubes de la liga que están pendientes de lo que hacemos y el desarrollo del torneo y las marcas. Cuando uno termina de entender bien al fan puede identificar justamente el atractivo para las marcas. Es decir, vender bien cuál es el público objetivo que le están dando las marcas cuando se concreta un contrato de patrocinio. En ese sentido, en estos dos últimos años hemos pegado en la tecla. Cuando hablamos de un público joven, también sabemos ahora el peso que tiene el mundo digital y ese es uno de nuestros retos más grandes.

—¿Cómo piensan entender a su público?

El año pasado lanzamos la Liga Fan, un programa de fidelización que tiene como fin generar beneficios a los hinchas de la Liga 1 a través de experiencias, sorteos, camisetas, pelotas oficiales y beneficios de nuestros sponsors. La idea ahí es construir una base de datos de hinchas que nos ayuden a entenderlo cada vez mejor y ponerlo a disposición de las marcas para poder ayudar a que cumplan sus objetivos comerciales. Nuestra intención también es estar siempre en comunicación o interacción con los hinchas. El consumidor hoy termina siendo un prosumidor porque también opina, propone, critica. Hay que saber jugar con eso también porque ellos no solo buscan la validación, sino también participan en las redes sociales, entonces por eso funcionan mucho los clips porque scrollean rápido y hay que ser muy puntuales y estratégicos con ellos, hacerlos participar, volverlos protagonistas porque son ellos los que finalmente le dan valor al torneo, van al estadio, consumen, entre otras cosas.

—¿Cómo afectó a nivel comercial que el Sport Huancayo vs Alianza Lima no sea televisado?

Con los sponsors de la Liga Profesional se trabajó en la interna. Lo que pasó escapa totalmente de la organización de la Liga de Fútbol Profesional.

—Escapa, pero no quiere decir que no afecte

Definitivamente que sí. Pero se manejó en la interna, como comenté hace un momento. Entendemos que hubo acuerdos y que es algo que no debería pasar. Lo bueno es que finalmente se transmitió el resto de la fecha.

—¿Cuán beneficioso ha sido la llegada de Universitario y, por ende, Movistar, al canal de televisación de la Liga 1?

Te pongo un ejemplo para que se pueda dimensionar. El ciclo comercial de cara a un siguiente año inicia en agosto aproximadamente, ahí es cuando el sector privado arma su hoja de ruta a nivel de inversión, distribución, etcétera. A esa altura del 2025, cuando empezamos las negociaciones para esta temporada, se sabía que Universitario iba a estar en la ecuación, pero no era oficial, mucho menos la novedad de que Movistar tenga en su parrilla a Liga 1 Max. Entonces la llegada de ambos evidentemente potencia a nivel de patrocinios para la marca en temas de visibilidad, engagement y amplificación. El producto termina teniendo más valor por la llegada, por el incremento de hogares a los que podemos llegar a través de Movistar, eso sumado a todos los operados que también tienen un gran alcance. Ha sido una noticia totalmente positiva para todo el sistema.

—¿Qué novedades brindarán este año al hincha, sabiendo que ahora tendrán más público que se una?

Tenemos como pilar principal darle continuidad a la Liga Fan, nuestro programa de fidelización y darle mayores beneficios al hincha a nivel de experiencia, colaboración con clubes, premios y acceso a la información de manera privilegiada en el sentido de tener más llegada a los clubes de cuáles son hinchas y a lo que sucede. También tenemos como pieza principal dar ese paso que nos falta para la digitalización de la liga a través de, por ejemplo, algo que nos viene funcionando muy bien, que es el tema de productos licenciados. Nosotros somos dueños de los derechos de algunos activos que, por ejemplo, usan los clubes a fin de año como los trofeos, medallas o bufandas. Entonces queremos desarrollar esa unidad de negocio por el lado digital como el lanzamiento de un ecommerce.

—¿El ecommerce se desarrollará este año o es un proyecto a futuro aún?

Todavía estamos en una evaluación interna para ver tiempos, lanzamiento y forma de cómo lo vamos a hacer porque también cabe la posibilidad de trabajarlo con un partner o potencial patrocinador que pueda interesarle. Hay muchas maneras de ejecutarlo y esa es una de nuestras consignas. También, quizá, explorar otro tipo de unidades de negocio que tengan que ver con formación y capacitación para beneficio no solo del hincha, sino del público que quiera aventurarse en la industria deportiva.

—¿Cómo así?

Es darles herramientas con especialistas para que se puedan preparar. Eso también va con la digitalización porque la idea es hacerlo virtual para poder tener más llegada y preparar más profesionales. Esos son los dos retos que tenemos, sumados a lo que te comento de los productos licenciados. Después, a nivel de narrativa, desarrollo de productos y experiencias, vamos a continuar por la vía en la que estamos que nos viene trayendo resultados bastante positivos. En ese nuevo inicio de la Liga de Fútbol Profesional es importante entender su independencia y que queremos seguir trabajando a la Liga como una marca.

—¿El fútbol peruano, con todos sus problemas externos, es atractivo?

Al cien por ciento. El fútbol, como evento, fenómeno cultural y social, está arraigado en el peruano. Diez marcas respaldan lo que digo. El fútbol es el deporte número uno acá, llega a todos los rincones del país. De hecho, el sistema de la Liga de Fútbol Profesional llega prácticamente a todos los departamentos del Perú. Hay un representante de fútbol profesional, sean liga 2, Liga 1 o Liga Femenina, prácticamente cubre todo el territorio y la verdad es que termina siendo un vehículo muy importante, no solo a nivel comercial, sino a nivel social. Así que sí cobra mayor valor cada año que pasa a nivel de atractivo y eso evidentemente también lo ves trasladado a nivel club. Cada vez los clubes gozan de una mayor y mejor salud económica, desarrollando diferentes unidades en negocio, no solo patrocinios o temas de derechos de televisión, sino productos licenciados, experiencias, ticketing, etcétera. Así que sí, la respuesta es que el fútbol es un producto bastante fuerte, poderoso y atractivo para el privado y para el fan.

—Con respecto a la Liga Femenina, ¿Cómo creció en estos últimos años a nivel comercial y qué hacer para que esos pasos hacia la profesionalización no parezcan tan lentos?

La Liga Femenina ha crecido a pasos exponenciales. Es una liga con un periodo de vida dentro de todo corto, pero que crece a pasos agigantados. De hecho, un ejemplo bastante visible es que hasta el año pasado era el torneo que tenía la mayor cantidad de sponsors. Dentro de los tres torneos que teníamos, Liga 1, Liga 2 y Liga Femenina, la Liga Femenina era quien contaba con mayor cantidad de marcas y, de hecho, cuenta con las mismas marcas este año con la posibilidad de que se puedan unir un par más. Entonces sigue siendo un producto atractivo. Evidentemente no podemos hablar de características similares a la Liga 1, que es un producto más masivo, pero la idea es seguir por el mismo camino, contando historias, generando storytelling, tratando de no solo difundir o buscar una pantalla grande, sino que finalmente se genere contenido alrededor.