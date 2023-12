El mismo rostro de asombro que se apropió de los hinchas de Universitario cuando se anunció la contratación de Diego Dorregaray desde el Nea Salamina de Chipre deben haber tenido hace 17 años los simpatizantes del Apoel, de la misma liga, cuando supieron que un delantero peruano los reforzaría. Se trataba de un colorado medio pelucón, con pinta de tablista, que pecaba de apresurado al momento de decidir. Se llamaba Manuel Barreto.

Desde hace años, a las cinco o más semanas que separan el final de una temporada con el inicio de la siguiente, se le denomina temporada de humo. A veces es ligero, otras muy denso, pero nunca falta. Durante ese período, los medios de comunicación y las redes sociales acribillan al hincha con nombres, cifras y triangulaciones de una dimensión impropia para un campeonatito como el nuestro. La falta de rigor de ciertos colegas y el uso desvergonzado de información no corroborada por algunos ‘creadores de contenido’ repletan el ambiente de falsedades. En la batalla por el like, vale todo.

No es solo este concierto de mentiras y medias verdades lo que gatilla frustraciones y enojos. Es también la falta de perspectiva del hincha que cree, vaya usted a saber el motivo, que en el exterior mueren por el ex Descentralizado. Que Jorge Méndez vive pendiente de nuestras estrellas. Que Pep, Klopp y Xavi tienen línea directa con un selecto equipo de scoutings que revisan al detalle los movimientos de Quispe, Grimaldo o Zanelatto. Que la libreta de Carletto está repleta de banderitas blanquirrojas. Que cuando se abren los libros de pases, los clubes europeos se devanan los sesos entre elegir un futbolista ecuatoriano o uno nacido en estos pagos.

Muchachas y muchachos, pisemos tierra. Luego del Mundial de Rusia, nuestro pico más alto de los últimos 40 años, no ocurrió la desbandada que algunos, ingenuamente, creían. Y hoy, con todos los fracasos que arrastramos, el panorama es mucho peor.

¿Qué hay en el Perú? Plata. No a las estratosféricas alturas del Brasileirao, pero aquí pagamos sueldos de 20 mil dólares o más por jugadores que en otra liga no pasarían de normalitos. ¿Por qué no vienen los mejores, entonces? Porque el futbolista foráneo, junto con su representante, evalúa la calidad del torneo y sus posibilidades de saltar a otro de mayor nivel. De ahí la abundancia de treintaañeros de medias cortas, unos con sus condiciones más o menos intactas y otros en busca de gozar de un plan adelantado de jubilación.

El movimiento de pases no permite augurar aún un gran favorito para el 2024. La U parte con cierta ventaja porque mantiene el grueso del plantel que le dio la estrella 27. Tiene dos flancos débiles: las ausencias de Fossati y Quispe. Encontrar un sustituto para el uruguayo es tan difícil como creer que Sabogal pedirá disculpas por el apagón. Quien sea el elegido constituirá una apuesta sin garantías, que trabajará bajo la sombra dejada por don Jorge. Algo parecido ocurre con Piero. Los ‘dieces’ no se venden en cualquier escaparate y cuestan mucho. Tampoco se sabe cuál será el estilo de juego que empleará el nuevo entrenador en el año del centenario.

Alianza ha renovado casi todo el vestuario en busca de un equipo que salga a proponer desde el primer minuto con un juego vertical y veloz. Serna y D’Arrigo son dos buenos jales, aunque resta saber cómo lidiarán con el peso de llevar la blanquiazul sobre sus hombros. Y a pesar de sus antecedentes, el colombiano Restrepo es un misterio. La dirigencia le ha dado carta blanca, junto a la gerencia deportiva, para reconstruir el plantel. Ojalá no quede atrapado en las métricas.

Cristal aseguró a Yotún, Solís y Ávila, seguirá con Ignacio y anda en busca de reforzar su ataque. El CV del brasileño Enderson Moreira, el sustituto de Tiago Nunes, no impresiona. Sus mayores éxitos navegan en la serie B de su país. Su principal fichaje hasta el momento es Santiago González, un atacante argentino de 24 años que nunca ha jugado en Primera División. La búsqueda de un 9 que las meta ha dejado de ser una obsesión para transformarse en una frustración. Es una cuenta pendiente para Raffo.

Coman rico y abracen a quienes más quieran. Pasen unas felices fiestas.

Mercado de pases de

los tres grandes Fichajes Salidas Alianza Lima Kevin Serna

Alejandro Restrepo (DT)

Renzo Garcés

Jhamir D’Arrigo

Juan Pablo Freytes (ARG)

Adrián Arregui (ARG)

Jiovany Ramos (PAN)

Pablo Sabbag* (COL)

*Renovación Mauricio Larriera (DT)

ítalo Espinoza

Oswaldo Valenzuela

Edinson Chávez

Aldair Rodríguez

Joao Montoya

Pablo Míguez

Christian Cueva

Cristian Benavente Universitario Christopher Olivares

Sebastián Britos (URU) Jorge Fossati (DT)

José Carvallo

Emanuel Herrera

Alexander Succar

Piero Quispe*

*Viajó a México para unirse a Pumas Cristal Enderson Moreira (DT)

Quembol Guadalupe

Santiago González (ARG) Tiago Nunes (DT)

Irven Ávila

Percy Liza

Emile Franco

Brenner Marlos