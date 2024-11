Culminado el campeonato peruano con Universitario consagrándose bicampeón en el año de su Centenario, el foco de atención ahora está puesto en lo que será la Liga 1 - 2025. Si bien la conformación de las bases y las nuevas reglas están en proceso, existe una incógnita respecto al futuro de Ayacucho FC. Sucede que el cuadro ayacuchano le ganó recientemente una demanda a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Poder Judicial ordenó a esta última actualizar restituir al club afectado a la Primera División. Así, los ‘zorros’ están en su derecho de disputar el torneo del próximo año; pero la decisión no ha caído bien en la Videna y trastoca la planificación para organizar el certamen que se viene. ¿Por qué?

Partamos de un hecho importante: el problema de Ayacucho FC. Tras finalizar la temporada 2022, los ‘zorros’ iniciaron una batalla legal contra la FPF y Agustín Lozano para regresar a la Liga 1. Su argumento fue que no debían jugar la revalidación ese año ante Unión Comercio (la perdió 4-2 en el global), porque esa posición le correspondía a Sport Boys. A los rosados le tenían que restar puntos en el Acumulado por sanciones relacionadas con el pago de sus deudas. Pero eso no sucedió, Ayacucho FC descendió y elevó su reclamo al TAS, donde tampoco tuvo respuesta. En noviembre del 2023, la Comisión de Licencias le dio la razón al club ayacuchano y le quitó los puntos a Boys, aunque nada cambió. Hoy la situación es otra y el club ya recibió el respaldo del Poder Judicial para volver a Liga 1.

¿Ayacucho FC debe jugar la Liga 1 en 2025?

La resolución del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral Nº3 menciona tres puntos importantes: actualizar la tabla de posiciones del 2022, decretar que Ayacucho FC mantiene la categoría e incorporar al club mencionado en la Liga 1 en 2025. Bajo ese panorama, diversos especialistas en derecho deportivo coinciden en que la decisión de la justicia ordinaria es clara y debe acatarse de manera inmediata; es decir, los ‘zorros’ tienen que estar presentes en el campeonato del próximo año que, a priori, se jugaría con 19 equipos.

“Al ser una acción de amparo, la federación está obligada a acatarla, o también puede apelar y de repente mañana o en unos meses vamos a ver que se revocó la sentencia”, sostiene Jhonny Baldovino, presidente de la Agremiación de Futbolistas (Safap). Es más, afirmó que este caso puede llegar al Tribunal Constitucional; pero, mientras tanto, la FPF tiene que acatar, “porque de lo que contrario entraría en un tema llamado desacato de la autoridad, y eso podría traer problemas penales a los involucrados”, continuó en Ovación.

¿La FIFA puede desafiliar a la FPF?

Como se sabe, Ayacucho FC recurrió al Poder Judicial tras no recibir una solución a su problema por parte de la justicia deportiva. Y si bien existe una idea de que la justicia ordinaria no puede intervenir en el ámbito deportivo porque se podría recibir un castigo de la FIFA, los especialistas aseguran que no aplica para este caso. “En la normativa privada no se puede hacer algo que va en contra de la Constitución de un país. Eso es claro. El sistema jurídico deportivo no es una isla jurídica, no está exenta del control constitucional”, explica Jaime Talledo De Lama, experto en derecho deportivo.

Del mismo modo, Baldovino coincide en que la acción de amparo conseguida por Ayacucho FC no tendrá como consecuencia una desafiliación de la FIFA: “Estos casos sí o sí no forman parte de las prohibiciones de FIFA, porque están en juego denuncias contra derechos fundamentales. Cuando hay una violación de estos derechos, o temas penales o temas laborales de futbolistas o entrenadores, se permite ir a la justicia ordinaria”.

Por su parte, el abogado Julio García sostiene que Ayacucho FC hizo el procedimiento adecuado para conseguir un fallo a su favor: “Ya no había dónde quejarse, no había nadie que ordenara la ejecución y se hizo un amparo, porque según la Constitución peruana uno tiene que tener derecho siempre a que alguien lo atienda. Ya no se podía ir al TAS, porque no es órgano de ejecución. Se le dijo al juez. ¿Qué pasa cuando hay un laudo del TAS y la federación se resiste a ejecutar? Se va al Poder Judicial, eso establece la ley de arbitraje. La ejecución corresponde a la justicia ordinaria”.

¿Qué debe hacer la FPF?

Una vez conocida la resolución del Poder Judicial que ordena la restitución de Ayacucho FC, la FPF tiene dos caminos: aceptar esa disposición o apelar hasta la última instancia. Eso sí, en cualquier caso, el efecto inmediato es que el conjunto ayacuchano juegue la Liga 1 en 2025. En consecuencia, desde el aspecto deportivo, el campeonato del próximo año debería jugarse con 19 equipos.

Ahora, desde el ámbito legal, la pelota está en la cancha de la federación. “Por ahora, la FPF tiene que acatar, pero eso no le quita el derecho de apelar. Tiene que ir por los dos caminos, salvo que encuentre un tema legal o medida cautelar que permita dejar en stand by la decisión del juez hasta que quede consentido. Me imagino que la FPF hará algo para evitar la ejecución inmediata”, apunta Baldovino.

Si bien la FPF no lo ha hecho oficial, lo más probable es que la Liga 1 se juegue con 19 equipos el próximo año, incluyendo a Ayacucho FC. ”No es un problema menor el que le cae a la federación respecto a la organización del torneo. Hay mucha incertidumbre. Entiendo que la salida más sencilla, porque no es la primera vez que sucede, es que se ponga a un equipo más en el torneo”, apunta Talledo De Lama.