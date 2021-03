Conforme a los criterios de Saber más

Para algunos puede sonar injusto decir que el fútbol peruano es demasiado generoso; para otros, en cambio, es la mejor definición de lo que vemos temporada a temporada. Jugadores con poco renombre que arriban a la Liga 1 y se vuelven figuras (Emanuel Herrera) o futbolistas nacionales que ven en el torneo local el impulso para emigrar nuevamente al extranjero (Christian Cueva). O sin ir muy atrás, los casos que han dado la pauta el fin de semana. El cuarto regreso de Bernardo Cuesta a Melgar, la revancha de Felipe Rodríguez en el Perú y el fichaje de Carlos Ascues por Alianza Atlético.

Tres tópicos para reseñar cómo es que la liga peruana puede ser trampolín, pero también cadenas que te atan a un torneo donde un club como Universitario de Deportes es enviado a cuarentena por contagios masivos de COVID-19 o también donde Alianza Lima corre contra el reloj para debutar tras ganarse su derecho a jugar en los tribunales del TAS con el campeonato en curso. Si hay una mano atrás que maneja los hilos en la FPF, se refleja en cómo actúan los dirigentes a la hora de contratar .

Se puede ver, también, en las pésimas campañas mostradas en Copa Libertadores, donde este año ya cayeron César Vallejo (Primera Fase) y Ayacucho FC (Segunda Fase) y quedan en pie Sporting Cristal, que mantuvo la base del año pasado y realizó algunas contrataciones destacables como Alejandro Hohberg y Alejandro Duarte, y Universitario de Comizzo, con dos partidos muy discretos en el arranque de la Liga 1 y con sus tres titulares extranjeros (Alonso, Urruti y Novick) ausentes por unas semanas más.

Así es el fútbol peruano. El sitio a donde se puede regresar si el negocio no funciona en el exterior, el lugar que convierte en cracks a algunos forasteros o el espacio donde se puede cobijar algún futbolista que no recibe mejores ofertas.

Felipe Rodríguez / Carlos A. Mannucci. (Foto: Liga 1)

El eterno Cuesta

Cuando llegó al Perú tenía 23 años, tres goles en la Primera Nacional de Argentina y mucha hambre de gloria. Bernardo Cuesta había jugado el primer semestre del 2012 con Tiro Federal en la tercera división de su país. En Melgar de Arequipa, el técnico era Julio Zamora y el parentesco santafesino de ambos permitió la química necesaria. En su primer partido contra Sport Boys (victoria 5-1) anotó un doblete .

Nueve años después, con un título nacional ganado el 2015 y a punto de convertirse en el goleador histórico del club arequipeño, el delantero se descuelga del alambrado de la tribuna para pisar tierra firme. “Convertir es importante, se me dio en la vuelta y la verdad que más allá de los números, a nivel personal no es algo que me llame la atención. Lo principal es que se sumó de a tres y seguimos en carrera” , dijo el sábado frente a las cámaras de GOLPERÚ tras el 3-0 sobre Cantolao donde anotó desde el punto de penal.

Si bien Cuesta no le da la relevancia que se debe, su última anotación fue la número 120 con Melgar . En el tablero histórico, dejó atrás al ídolo arequipeño Ysrael Zúñiga con 117 tantos y se acerca de a pocos al mítico Genero Neyra, quien suma 123 anotaciones. Ya en el 2019, cuando decidió volver a dejar el fútbol peruano para partir a Burinam United de Tailandia, estaba en la anales del cuadro ‘Domino’, pero hoy está encaminado a ser su goleador histórico.

Bernardo Cuesta anotó el segundo gol de FBC Melgar. (Foto: @LigaFutProf)

Melgar le ha un nombre a Cuesta en el fútbol peruano. Que estemos presenciando el cuarto regreso del delantero de 32 años al plantel no es un dato anecdótico, al contrario, tiene una astilla. Bernardo funciona en el equipo de Arequipa, lo que no puede decir lo mismo cada vez que agarró las maletas y decidió salir del país seducido por una oferta del extranjero.

Es lejano, pero considerable que a inicios del 2015, tras dos años y medio en Melgar, The Strongest le propuso status de Copa Libertadores y posibilidad de salir campeón en Bolivia. El delantero asumió el reto, y en el país altiplánico apenas anotó 3 goles en 13 partidos de la liga local y jugó otros 4 encuentros por la Libertadores sin abrir el marcador.

Claro, es más importante que a su regreso anotó el gol definitivo que le dio el título nacional frente a Cristal (victoria 3-2 en la vuelta de los Playoff) con Juan Reynoso en el banco. La confianza retribuida le alcanzó para quedarse todo el 2016 en Arequipa y pelear otra final ante los celestes. Y aunque perdieron, Cuesta cerró la campaña con 21 goles, su mejor aporte hasta entonces.

¿Qué sucedió en el 2017? Junior de Colombia lo fichó el primer semestre con números para el olvido: 23 partidos, 4 goles (1 en liga, 3 en Copa Colombia). Los siguientes seis meses, se fue al Huachipato de Chile y nada mejoró: 10 duelos sin abrir el marcador.

Polémico penal en el Melgar vs. Cantolao (Fuente: GOLPERU)

El 2018 fue su tercera oportunidad con Melgar. Ya en el papel de referente y conocido se echó al equipo al hombro para dar pelea en el torneo local y buscar hazañas en torneos internacionales. Aquel año marcó 14 goles en 34 partidos y fue la antesala de lo mejor que hemos visto de Cuesta en el país.

De principio a fin, el delantero fue clave en el 2019 para que Melgar supere dos rondas previas en la Copa Libertadores y luego quede en tercer lugar de la fase de grupos que les dio pase a la Copa Sudamericana. En tanto, en el torneo local registró su mejor campaña con 27 goles en 28 partidos .

Cuando todos lo creían en algún club de la capital, eligió a la exótica liga de Tailandia, y luego, recomendado por Juan Reynoso arribó al Puebla de México tras la paralización de la Liga MX. En 12 partidos nunca pudo anotar. Y en ese momento, a inicios del 2021, Melgar otra vez le tiró la camiseta de centrodelantero.

Se fue de Melgar a Junior de Barranquilla.

Felucho, parte II

Dos goles en clásicos de los 8 que anotó, 26 veces titular en los 33 partidos que jugó y cuando Pablo Bengoechea y el Fondo Blanquiazul comenzaron a reforzar a Alianza Lima para la temporada 2020 el nombre de Felipe Rodríguez no estaba en carpeta. Un poco porque querían liberar un cupo de extranjero y otro tanto porque en ese equipo de jugadores de renombre, ‘Felucho’ se quedaba sin piso.

El Hapoel Tel Aviv de Israel, entonces, le permitió emigrar al fútbol europeo. Y aunque se trató de una liga de menor rango, la oportunidad ya estaba dada. El uruguayo cayó a mitad de temporada e iba jugando 9 partidos (1 gol) cuando la pandemia canceló el fútbol en ese país.

Para volver a jugar escuchó a mitad de año una oferta de Aldosivi de Argentina tras la paralización. Lo negativo fue que cinco meses en el club solo jugó 35 minutos entre dos encuentros. A los 30 años, esa estadística puede ser una condena y mucho más en un estado de pandemia donde el margen de error se recorta.

Felipe Rodríguez y su peculiar festejo (Prensa Mannucci9

Esta temporada, mientras Alianza Lima peleaba en el TAS su nombre no volvió a estar entre los refuerzos. Sin embargo, la buena imagen que dejó en el 2019 pesó en la decisión del técnico Pablo Peirano al momento de elegirlo como contratación de Carlos Mannucci.

Sin pirotecnia ni portadas deportivas, Felucho regresó al Perú y comenzó a entrenar con el cuadro trujillano. Dos meses después, hoy es, en el equipo que lidera el Grupo A, el goleador y la figura resaltante . El último sábado, mientras celebraba su segundo gol contra San Martín, que lo convierte en el artillero (4 tantos) de la Liga 1 en tres fechas jugadas, se acordó de Álvaro, su hijo, que hace dos años nació cuando jugaba en Alianza Lima.

Felucho corrió al córner y se puso una máscara de Batman, el héroe favorito de Álvaro y amaneció el domingo en todos los periódicos deportivos locales. Se ganó la amarilla, eso sí, pero su alegría perdura el tiempo y la distancia con su familia.

“Quiero dedicarle el triunfo y los goles a mi hijo Álvaro que está cumpliendo dos años. Esto de estar lejos de casa, de no poder compartir con él por estar concentrado desde ayer , me hace extrañarlo muchísimo. A él, a mis dos hijas y a mi mujer que están mirando desde casa. Los goles son para ellos porque son el gran sostén de mi carrera”, dijo al final del partido.

Revancha o segunda oportunidad, el charrúa viene demostrando que el torneo peruano es el lugar en el mundo donde mayor felicidad puede conseguir cada día.

‘Felucho’ Rodríguez marcó un doblete para el triunfo de Mannucci ante San Martín. (Foto: Liga 1)

La última oportunidad

Pocos podrían imaginar que cuando Carlos Ascues hizo el gesto de pedir silencio a sus detractores en octubre del pasado tras anotarle a Llacuabamba, el que entraría en mutismo absoluto sería él . No pudo gritar en el penal que falló contra Sport Huancayo en el partido que envió al descenso deportivo a Alianza Lima ni hablar en los últimos tres meses con el mercado de pases abierto.

Ese silencio se rompió el último viernes cuando Alianza Atlético lo inscribió como uno de sus últimos refuerzos tras dos meses completos en los que esperó alguna buena oferta del Perú y el extranjero, y ésta nunca llegó.

Sin querer generar desmedro en la contratación que cerró el presidente del club de Sullana, Lander Aleman, todo apunta a que la elección de Ascues fue un acto de emergencia por no quedarse sin jugar en la Liga 1 . Lo otro que pudo sucederle es esperar si algún equipo de Liga 2 le acercaba alguna oferta interesante.

Alianza Atlético hizo oficial la llegada de Carlos Ascues. (Foto: @alianzasullana_)

Su intención de quedarse en Primera es un ‘default’ con el cuadro norteño. Ha elegido a Alianza Atlético porque ningún otro club se motiva con tener a un jugador que aparece ampayado cometiendo indisciplinas. De todos los jugadores que Alianza Lima liberó tras la terrible campaña del 2020, él y Alberto Rodríguez eran los últimos en conseguir equipo.

Por alguna casualidad, ambos fueron anunciados ayer por Alianza Atlético, el equipo que se ganó el ascenso ganando la Liga 2 el año pasado . Ahora tendrá que iniciar de cero porque no participaron de la pretemporada, y el torneo ya se está disputando.

Carlos Ascues es un ejemplo de lo mal que se puede manejar el fútbol nacional respecto a fichajes devaluados. El zaguero central fue el goleador del proceso de Pablo Bengoechea en la selección peruana con 5 goles el año 2014 . Llegó a ser titular fijo en el arranque de la era de Ricardo Gareca en la Blanquirroja el 2015. Fue fichado más joven por el Benfica (2013), y en su segundo envión por el Wolfsburgo de Alemania (2015-2016), y aún así ha tenido constantes recaídos en sus nivel de juego.

Carlos Ascues firma por Alianza Atlético de Sullana (Foto: Instagram)

Por eso, cuando entre Melgar (2017) y Alianza Lima (2017-2018) lo ayudaron a volver a emigrar al exterior, se imaginó en Videna que volverían a tenerlo en cuenta para las futuras convocatorias. Sin embargo, en el Orlando City de la MLS tampoco pudo destacar, por eso pegó la vuelta en el 2020 a Matute , donde se armaba un equipo de proyección que intentaba pelear en la Liga 1 y la Copa Libertadores. Lo que sucedió después lo vimos todos: desastre y descenso en cancha.

Que en el cierre del mercado de pases, Ascues aparezca Alianza Atlético es impensado, difícil de comprender. Tras meses de silencio, esta acción solo se puede entender como su último grito desesperado .

