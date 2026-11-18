Hinchas, rivales, turistas, curiosos. Todos los que llegan al Monumental del la UNSA pueden leer la bandera que está colgada en la tribuna de oriente en cada partido del FBC Melgar. Solo dice “Bernardocuestismo”, pero explica mucho más. Enseña lo que es hoy el cuadro rojinegro. Sus valores, su entrega y su ambición por siempre ser protagonista de la Liga 1. Y tiene como símbolo a un ídolo de carne y hueso: Bernardo Cuesta.

Hace unas semanas atrás, el capitán de FBC Melgar (hoy cierra el Clausura contra Alianza Atlético de visita a las 3:00 p.m.), defendió los intereses de su club como líder y referente en su visita en el Estadio Monumental (empate polémico 2-2). Más allá de sus palabras, su reacción refleja la influencia de un jugador que no solo representa dentro de la cancha, sino también alza la voz cuando considera que debe defender a los suyos. Una actitud que fortalece su conexión con la hinchada y alimenta ese sentimiento que muchos en Arequipa reconocen como el “Bernardocuestismo”. He ahí la razón de bandera.

La bandera ‘Bernardocuestismo’ rinde homenaje a Bernardo Cuesta, ídolo de Melgar y símbolo de la identidad rojinegra.

Con 210 goles anotados en FBC Melgar, Bernardo Cuesta ha construido una casi toda su carrera con la camiseta rojinegra. Una historia que comenzó hace 14 años cuando arribó a Arequipa. El santafesino, en ese momento con 24 años, no se imaginaba el vinculo que se generaría en el futuro. Lo más curioso de todo es que firmó su primer contrato profesional con Melgar el 15 de agosto, el mismo día de aniversario de la ciudad blanca.

Así lo confirmó, el exdirectivo de aquella época, Giancarlo Vidal, quien según sus propias palabras tuvo que convencer a los otros directivos de que Bernardo Cuesta era el goleador que necesitaba en ese momento FBC Melgar dirigido por el argentino Julio Zamora.

“Cuesta llega a Melgar bastante al azar y sin querer, poco predestinado, porque su contrato lo envían un 15 de agosto, de ahí imagínate que ya tienes esa conexión con Arequipa. Firma el contrato el mismo día de aniversario la ciudad por un pedido de Julio Zamora. Cuando Melgar llegó la etapa concursal, el profesor Julio estaba un poco peleado con los directivos que quedaron como asesores, por la mala contratación del argentino Nicolás Amerise, que le fue mal”, cuenta Vidal.

“Entonces, estaban disconformes y no querían darle la oportunidad de contratar al profesor Julio. Recibo una llamada del profesor para convencer a los directivos, ya que me dijo que Bernardo era un buen tipo y que lo conocía. Yo te soy honesto que no tenía referencia a Bernardo, tenía otros nombres de argentinos que me interesaban que vengan a Melgar, pero no precisamente Cuesta, porque era poco conocido. Él no tenía mucho continuidad en Tiro Federal, era suplente del hermano de Armani, que era el arquero que jugó Mundial en River”, afirmó el directivo a Deporte Total

Aunque parezca increíble, antes de que Cuesta se convierta en uno de los goleadores y referentes de Melgar, Bernardo necesitó que alguien lo respalde y confiará en él. Es así que Giancarlo Vidal recordó cómo intervino para convencer a quienes debían tomar la decisión de contratarlo y destacó que, más allá de sus condiciones futbolísticas, el delantero argentino construyó su idolatría gracias a su sencillez, compromiso y cercanía con los hinchas arequipeños.

Esa cercanía con la gente es, precisamente, una de las razones por las que Bernardo Cuesta trascendió lo futbolístico y se convirtió en un símbolo de la institución arequipeña. Vidal recordó incluso las bromas que compartían alrededor de una bandera y cómo ese vínculo terminó formando parte de la historia del ídolo rojinegro hasta la actualidad.

“Creo que ni él mismo se dio cuenta de cómo se volvió un ídolo. Siempre la joda de la bandera, que si quedamos, entonces, la voy a dar para que la firme. Y él me dice no, me la quieres devolver, no me la quieres poner más”, afirmó.

bandera en honor a Bernardo Cuesta y su récord goleador con Melgar

“Y ese trato. Bernardo es un tipazo que se ha ganado el corazón de Melgar y no porque sea el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Melgar, porque yo creo que hay jugadores que en talento son mejores, pero Bernardo Cuesta es el ídolo de Melgar. Representa esa lucha del hincha de Melgar, de saber que no somos el equipo más grande de Perú, ni el mejor. Somos nuestro equipo y el equipo de Arequipa, el rojinegro que es nuestro equipo. Vaya bien, vaya mal, es eso”, cuenta Vidal

“Cuesta con los hinchas se porta excelente. Eso significa, Bernardo, que cada vez que te ve ahí, dice se preocupa por los hinchas, se preocupa por la gente, y todo eso conlleva cómo juega y cómo siente la camiseta. Entonces por eso es que decidimos en el 2024 hacer la bandera y es un tributo ahí que va a estar ahí, nuestro ídolo en vida que tenemos y creo que es la única bandera actual en las barras que tiene nombre y apellido”, sentenció Vidal a El Comercio.

Detrás de la corriente de ‘Bernardocuestismo’

Bernardo Cuesta se identificó muy rápido con el club FBC Melgar y con la ciudad. Pero según pudo conocer El Comercio esta corriente de ‘Bernardocuestismo’ inició por el año 2014, puesto que clubes de Lima lo quisieron; sin embargo, Cuesta optó por quedarse, a pesar que el 2013 fue un año malo para Melgar. Es por ello, a finales del 2013 comienza a darse la figura de esa corriente en páginas arequipeñas, ya que la gente siempre lo quiso.

Ha sido un furor esta corriente que el mismo jugador le contó a sus allegados que esta joda llegó hasta su pueblo de Álvarez, una localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.

Tu capitán 👨🏻‍✈️ , mi capitán, nuestro capitán ya cumplió 200 partidos oficiales con el Dominó 😍⚫️🔴👏🏼 #BernardoCuestismo #LaRojinegraONada👊🏼🔴⚫️ https://t.co/1TUZZj6UjB — FBC Melgar (@MelgarOficial) October 4, 2018

“Boludo, son unos locos. Eso llegó hasta mi pueblo en Argentina”, le confesó Cuesta a un allegado por el año 2018. Es por ello, que ese término de ‘Bernardocuestismo’, Melgar en ese año lo adopta formalmente y fue en el 2023 que la barra “Infierno Rojinegro” sacó la bandera y siempre lo ubica al medio de la tribuna Oriente.

Finalmente, Vidal confiesa a este diario que las letras de la bandera se hicieron en su casa y que una costurera lo cosió para quedar lista y estar presente en todos los partidos de Melgar en el estadio la UNSA.

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