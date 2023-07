-¿Cómo siente que va el uso del VAR en el torneo?

Hemos iniciado en el Clausura y en general ha habido un buen rendimiento, un buen uso de la herramienta. Hay detalles por mejorar por lo mismo que estamos en un proceso de adaptación. Tenemos 36 árbitros certificados y se está trabajando en eso. Errores van a haber, pero son de procedimiento, que han sido mínimos. El VAR ha ayudado mucho a las decisiones que el árbitro de campo no ha podido apreciar.

-¿Los 36 árbitros certificados pueden dirigir y ser VAR?

A ver. Teníamos seis árbitros ya certificados de VAR, que son Kevin Ortega, Michael Espinoza y Diego Haro de principales y de asistentes a Jonny Bossio, Víctor Raez y Coti Carrera. En la primera certificación que hemos hecho han sido 24 árbitros y 12 asistentes, pero como todo grupo de trabajo, no todos tienen las mismas capacidades. Algunos van a entrar poco a poco y los que están más fuertes van a tener más oportunidades.

-Entonces son 28 capacitados

Los que pueden ir en la cabina como VAR o AVAR y en campo son 28 árbitros. Solo los asistentes certificados como AVAR no pueden ser VAR. Hay certificados que poco a poco están ingresando. Los árbitros certificados como AVAR están yendo con uno fuerte de VAR para que vayan tomando más fuerte su preparación y luego vayan ocupando ese espacio.

-¿Sabemos que no se hacen públicos los audios, pero qué pasa si los clubes cuentan a la prensa lo que se habló?

Nosotros no tenemos nada que esconder. Se les invita a los clubes a que escuchen los audios cuando tengan alguna duda, alguna queja para que sepan cual ha sido la conversación entre el árbitro de cabina y de campo. Si hay dudas les vamos explicando.

📺 La primera revisión con VAR en la #Liga1Betsson se dio en Arequipa.



🎥 Cabe recordar que cada partido cuenta con 7 cámaras para el mejor análisis de cada acción.



📸 Edson Flores - @MelgarOficial #UnaLigaParaTodos pic.twitter.com/NlEikijHQ4 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) June 23, 2023

-¿Pero los clubes pueden contar detalles de lo que se conversa?

No sé si tendrían, no debería por qué hacerse público lo que se ha conversado si ya tienen la situación clara, pero eso escapa a nosotros.

-Con Melgar ya hubo una polémica

Nosotros hemos conversado con Melgar, con el señor Villamarín, y reconocían que por desconocimiento de la regla estaban haciendo el reclamo. Se les explico que con la regla de juego se mantuvo el penal porque el fuera de juego no se consumó. Lo que queremos es aclarar cada situación.

-Decía Ud. que el VAR está en evaluación por la FIFA. ¿De qué se trata?

Ya hemos cumplido con todos los procesos de implementación del VAR. Ahora estamos en un proceso de supervisión. La FIFA supervisa cómo se está usando. Tenemos una herramienta donde se sube todos los videos para que la FIFA analice y vea que estamos cumpliendo con las reglas y protocolos y eso dura alrededor de dos años. A partir de eso la FIFA ya te dice que has cumplido y puedes utilizar libremente y está en ustedes hacer público los audios. Por ahora no vemos conveniente que sea así.

-¿Si sienten que el VAR va bien, se pueden hacer públicos antes de esos dos años?

Posiblemente más adelante se evalúe. En estas fechas hemos tenido buenos resultados, hemos iniciado con nueve partidos por fecha cuando en otros países se implementó de manera progresiva. Ha sido un reto muy grande y vamos por buen camino. Los árbitros están preparados y están haciendo un buen trabajo.

-¿Ustedes han exigido que se aumente la cantidad de cámaras?

FIFA exige que sean mínimo cuatro y nosotros tenemos siete. Con esa cantidad estamos bien porque se está abarcando lo que necesitamos. Las cámaras que van al centro de las torres, la master y close up, las dos 16-50 de los costados que es para el fuera de juego, dos que van detrás de los arcos. Seguramente para algún partido decisivo más adelante se puede aumentar cámaras de línea de gol, eso va a ser progresivamente. Eso se verá con la Liga cuántas cámaras se puede aumentar.

-He escuchado autocrítica sobre el nivel del arbitraje en el Apertura. ¿A qué cree que se debió eso, mal estado físico o mala interpretación del reglamento?

Hubo errores en el Apertura. Pasamos por un mal momento, como los equipos de fútbol. Fue difícil, duro. Incluso hubo un club que solicitó árbitros extranjeros y eso es preocupante para nosotros. Son árbitros bien preparados físicamente, entrenan de lunes a jueves, tienen capacitaciones técnicas semanalmente. Sí están preparados. Nosotros no entendíamos que es lo que pasaba porque los errores fueron determinantes en partidos de varios clubes.

-Ahora con el VAR están más vigilados también

En esta etapa del Clausura esperamos que no se dé porque son etapas finales y es cuando se debe estar más concentrados. Si bien hay el VAR, se deben tomar buenas decisiones en el campo porque de ahí parte un buen arbitraje.

-¿Por qué se ven decisiones del mismo árbitro con criterios distintos para lo que parecen una misma jugada o acción?

Cada semana se realiza un análisis de las jugadas polémicas, en el que se evalúa la aplicación e interpretación del reglamento. De haber alguna observación, se toma una decisión que en la mayoría de los casos solo queda a la interna de la institución.

-Mucho se habla de castigar, de vetar a los árbitros. ¿Le pregunto en lo que se hace con los árbitros que tienen errores?

Nos reunimos personalmente con ellos, con los que han tenido dificultades en un partido para darles el soporte porque vienen de críticas a nivel del público y del periodismo. Tenemos que darle el soporte, que tengan esa mentalidad de sobreponerse. Vemos los videos, por qué se ubicó, por qué tomó esa decisión, cuál fue la comunicación con el asistente, cuál fue la lectura de juego, cuál fue el procedimiento, si hizo el trabajo preventivo. También hubo quejas sobre las sanciones disciplinarias, de muchas amarillas, por eso hablamos de que hagan un trabajo preventivo con los jugadores, pero no puede pasar todo el partido así. Los equipos tampoco ayudan. Estamos invitando a los clubes para reunirnos porque esto no solo es responsabilidad de los árbitros. La responsabilidad es compartida porque los jugadores no apoyan en nada. Le ponen el brazo en el hombro y se agarran la cara, protestan todo. En el área técnica también protestan, reclama todo el mundo y no permiten que el juego sea fluido. Nos dicen que por qué en la Copa Libertadores es distinto, pero el nivel de juego es mayor y ahí no tienen tiempo para quejarse. Acá es distinto. Los jugadores deben poner de su parte porque estos árbitros son los que van a dirigir siempre. Dicen que no quieren a uno y otro, pero no podemos trabajar de esa manera. No tenemos un grupo amplio, son 28 certificados y no todos tienen el mismo nivel. Tenemos que trabajar en base a eso.

-¿Cómo va esa relación con los clubes?

Estamos solicitando charlas de VAR para cada club. Se han programado que los quality manager, miembros de las comisión e instructores viajen con el grupo arbitral y se aprovecha para dar charlas a los clubes. Ellos tienen noción de lo que es el VAR, pero no conocen a fondo el reglamento. Si saben en qué momento se debe aplicar, ya no se va a perder tiempo en reclamos. Se les ha dado a Cienciano, Mannucci. Han solicitado Binacional, Melgar y así vamos avanzando con los clubes.

En la primera fecha del Clausura, Universitario reclamó un penal ante Cienciano en el Cusco. (Foto: GEC)

-¿Y cómo toman los árbitros a los que no se les vuelve a programar en las siguientes fechas?

Lo toman bien porque saben que se han equivocado y tienen que asumir porque si no, no van a crecer. Si creen que es injusto o que los están sancionado no van a crecer porque hay evidencia del error. Tienen que trabajar en eso para mejorar.

-Hemos visto que han publicado videos explicando algunas situaciones. El año pasado también se hizo. ¿Van a retomar esa actividad?

Lo hemos coordinado con el departamento de arbitraje para, a modo de aclarar las diferentes situaciones en base a las reglas de juego, publicar videos no solo de las cosas buenas, también de los errores. Vamos a retomar ese trabajo de publicar los videos de las diferentes situaciones para aclarar y que la gente quede convencida que se tomó una buena o mala decisión. Esta semana vamos a poner video del penal de la ‘U’ que se pudo repetir y el VAR no intervino. Aclarar que se debió intervenir y que hubo un error. No solo se va a publicar las jugadas buenas, se van a aclarar las jugadas polémicas en base al reglamento.

-¿Por qué los árbitros no pueden dar declaraciones?

Es para cuidar la imagen del árbitro y no exponerlo. Cuando el árbitro hace un buen trabajo nadie lo quiere entrevistar y cuando hay una polémica todo el mundo lo busca. No estamos para exponer al árbitro, por eso no puede dar declaraciones.

-¿Algo que falte mejorar en el VAR? ¿La demora de la toma de decisiones?

Es que hay diferentes situaciones para las demoras. Las jugadas interpretativas que demoran un poco más. Para los fuera de juego demoras porque hay que poner las líneas. Cuando son otros chequeos se hace rápido o como lo llamamos, se limpia rápido y se reanuda. Hasta ahora no se ha tenido demoras prolongadas.

-¿Qué nota le pone al uso del VAR?

Del 1 al 10 le pongo 8, una nota aprobatoria. El VAR en general está interviniendo de acuerdo con los protocolos y está funcionando bien. Hay algunas jugadas que sí debemos analizar para mejorar y sobre todo, escuchar los audios para ver cuál fue la comunicación desde el VOR con el árbitro.

-¿Qué decir cuando se acusa que los errores tienen algo detrás?

Estamos tranquilos por ese lado. Queremos revertir lo que pasó en el Apertura con un buen trabajo y que todo sea transparente y sobre todo justo. Que los clubes entiendan que no hay nada detrás, todo es transparente, no hay nada que esconder.