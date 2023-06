“Declarar improcedente la apelación interpuesta contra la Resolución Número Número Trece de fecha 25 de enero de 2023, que resolvió variar la medida cautelar concedida mediante Resolución Número Uno, su fecha 16 de diciembre de 2022; y, declarar nulo el concesorio de apelación dictado mediante Resolución Número Diecisiete, su fecha 27 de marzo de 2023″, se lee en la resolución.

Liga 1: Poder Judicial aceptó apelación de Gol Perú y se bajó la medida cautelar que pidió la FPF para que los partidos los pase 1190. Foto: Composición.

¿Qué significa esto? Que básicamente la Segunda Sala Comercial de Lima declaró fundada la oposición a la medida cautelar y su variación que impedía a cuatro clubes (Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional) renovar su contrato con el Consorcio Fútbol Perú. Es decir, los mencionados ahora podrían hacerlo. De hecho, para el actual bicampeón del fútbol peruano la renovación de su vínculo con CFP era histórica y ayudaba al crecimiento del club, por lo que decidieron no presentar la declaración jurada para que la FPF active por completo su compromiso con 1190 Sports.

De acuerdo al análisis de Enrique Figueroa, socio líder del área de Litigios y Controversias del estudio Miguel Mur Abogados, “esta decisión no le da la razón en cuanto al fondo de la discusión al Consorcio Fútbol Perú, es decir, no significa que el reclamo principal de la FPF en el proceso haya sido rechazado” . “Aún será objeto de discusión y de análisis por el Juzgado si la FPF es la propietaria de los derechos de transmisión del fútbol peruano o no, y eso se decidirá a través de una sentencia, cuando el proceso en primera instancia llegue a su fin”, añade en su explicación.

Dicho esto, aún quedan muchos cabos sueltos por los que el hincha se pregunta qué está ocurriendo en el otro partido de la Liga 1 Betsson que se juega en las oficinas. Por eso, a continuación te mostramos las posturas de las partes y respuestas que ayudarán a entender mejor el tema.

¿Qué clubes tienen contrato vigente con el Consorcio? Universitario de Deportes (2025) Carlos A. Mannucci (2023) Sport Boys (2025) Deportivo Municipal (2025)

¿Hubo amenaza de suspensión del Alianza vs Grau?

El rumor rondó las calles aledañas del estadio Nacional. La noticia sobre la medida cautelar retumbó el escenario donde iba a jugar Alianza Lima, uno de los clubes opositores al convenio FPF-1190 Sports, contra Atlético Grau. Se repetía, entre los hinchas, que había riesgo de suspensión del partido porque, con la decisión del Poder Judicial, el club íntimo no estaría obligado a dejar pasar las cámaras de 1190 Sports para la transmisión del partido por Liga 1 Max. Incluso se alertaba erróneamente sobre una amenaza de la Federación.

Sin embargo, este Diario pudo corroborar que nunca pasó nada de eso. Desde el área de prensa de la federación, así como desde Alianza Lima, nos señalaron que la comunicación entre club y el ente que rige el fútbol peruano existe una comunicación fluida por lo que el encuentro nunca estuvo en riesgo de suspensión.

“Cuando sale la decisión del PJ, Alianza se pone en contacto con la Secretaria General de la FPF, Sabrina Martin, y hacen las coordinaciones. Ya las cámaras de 1190 estaban en el estadio desde temprano, ya que, como se sabe, esas cámaras sirven para el uso del VAR” , nos dicen desde la Videna.

“De buena forma, (Sabrina Martin) nos advirtió lo que podía pasar si no dejábamos entrar a las cámaras de 1190 Sports, ya sea en este partido o en un futuro, y es que tendrían que suspender el partido y decretar W.O. en contra de nosotros”, nos detallan desde Alianza Lima. Lo cierto es que al menos el encuentro de este viernes nunca estuvo en riesgo de suspenderse.

Alianza Lima jugó el partido ante Atlético Grau sin ningún problema y ganó 2-0. (Foto: Leonardo Fernández / GEC)

¿Cuál es la postura de la FPF?

La postura de la Federación Peruana de Fútbol no ha cambiado ni un solo milímetro: amparados en la FIFA (máximo ente rector del fútbol en el mundo) y en sus estatutos aprobados por la mayoría de clubes, son los dueños de los derechos de televisión y, por ende, aseguran que se debe continuar con el modelo actual pese a lo que ha ocurrido con la medida cautelar.

“Si los clubes tienen algún contrato por fuera con alguna institución u operador que no es reconocido por la FPF, básicamente es un problema de dichos clubes . La federación solo reconoce como válido el contrato que tiene con 1190 Sports y en ese momento no piensa en retroceder en su posición de defender sus derechos patrimoniales”, afirman desde Videna.

Asimismo, señalaron que el área legal de la FPF “continuará dentro de la disputa legal. Seguramente habrá una acción inmediata que tratará de evitar alguna interpretación errónea de lo que significa esta anulación de la cautelar”. Es decir, confían en que los partidos se sigan transmitiendo por Liga 1 Max.

El nuevo reglamento de la Liga 1 con respecto a los derechos de TV.

¿Cuál es la postura de los clubes “opositores”?

El Comercio pudo conversar con Alianza Lima, el abanderado de los clubes opositores, acerca del tema. En La Victoria saben que los siguientes días serán claves para definir el futuro de la guerra por los derechos de TV. Incluso el administrador José Sabogal ya no viajará con el plantel a Curitiba para estar presente en el duelo por la Copa Libertadores ante Paranaense este martes.

Sabogal se quedará en Lima con el objetivo de reunirse con los representantes de los otros clubes (Melgar, Cienciano y Binacional) y el Consorcio Fútbol Perú para determinar los pasos a seguir.

“Tenemos que evaluar bien qué haremos”, nos dicen desde Matute. Por el momento es pronto saber el siguiente movimiento, aunque desde ya aseguran que Alianza continuará con su postura de encaminar definitivamente la renovación con el CFP por cien millones de dólares por doce años, según indicó Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, a mediados de marzo en una entrevista con El Comercio.

¿Existe riesgo de descenso?

Si bien es cierto el Alianza vs. Grau no tuvo ningún riesgo de suspensión, eso no ocurriría -poniendo como ejemplo al cuadro íntimo- en el próximo partido que los dirigidos por Chicho Salas jueguen de local: contra Sporting en la tercera fecha del Clausura en Matute.

¿El mismo escenario del viernes, en el que la secretaria general de la FPF, Sabrina Martin, advirtió al club de suspender el encuentro frente a los norteños y declarar ‘walk over’ en contra de los victorianos, podría repetirse ante los rimenses? Sí. Ese es el temor que existe en estos momentos en los pasillos de Matute mientras buscan hallar la solución al problema.

“Hay un reglamento que está claro para los 19 participantes de la Liga 1, el mismo que fue modificado en su momento en favor de salvaguardar la competición. Pero si algunas de estas situaciones llegan a mayores, la competición en general se volvería inviable porque no se estaría respetando el contrato que tiene la FPF con 1190 Sports, y si eso ocurre, el resto de equipos tampoco podrían recibir dinero por derechos de TV. Se está pensando solo en Alianza y los otros tres clubes, pero no en los demás”, nos dicen desde la Videna.