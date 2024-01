Josepmir Ballón, excapitán de Alianza Lima y hoy refuerzo de la Universidad César Vallejo, se pronunció sobre el apagón ocurrido en el estadio de Matute, en la final de la Liga 1 Betsson del año pasado, que coronó a Universitario de Deportes como campeón nacional 2023, tras ganar el playoff de vuelta por 0-2.

En conversación con el programa Fútbol como cancha, de RPP Noticias, el experimentado mediocampista contó que no estuvo de acuerdo con la manera en la que se procedió tras el final de ese partido.

“Para ser un buen ganador hay que ser un buen perdedor. A mi me dio vergüenza lo del apagón en la final, personal y ajena. Se tuvo que haber respetado el momento de la ‘U’. Tomaron esa decisión y no la compartí. No estuve de acuerdo”, declaró.

El también exjugador de Universidad San Martín, Sporting Cristal y River Plate, entre otros cuadros, añadió que se siente con la conciencia tranquila por todo lo que le dio a Alianza Lima cuando le tocó defender a ese club.

“Si era previsible mi salida de Alianza, eso lo deben decir las personas que toman las decisiones”, anotó.

Josepmir Ballón, hoy con 35 años, llegó a Alianza Lima en la temporada 2020.

En los tres años que defendió a ese equipo consiguió dos títulos nacionales (2021 y 2022) y un subcampeonato (2023).