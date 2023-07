Como ya se sabe, a Gol Perú solo le pertenece el derecho sobre Universitario, Boys, Municipal y Mannucci, porque ya tenía un vínculo pactado hasta el 2025 desde antes que la FPF se hiciera de los derechos televisivos de la Liga 1.

Esta medida cautelar fue solicitada por la FPF luego de que hace un mes el Poder Judicial dejara sin efecto una que tenían desde principios de año que prohibía a Gol Perú transmitir partidos sin la autorización de la FPF.

-¿Qué significa esta nueva medida cautelar?

Acostumbrados ya al fútbol en los escritorios y a los juristas como técnicos que salvan descensos, la noche del miércoles, DT tuvo acceso a una nueva medida cautelar que en algunas oficinas se ha gritado como un gol. ¿De qué trata? En sencillo, la nueva cautelar a favor de la FPF no les permite a Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional ejecutar sus contratos con CFP. Es decir, que transmitan sus partidos como locales vía la señal de Gol Perú.

Esta medida cautelar fue solicitada por la FPF luego de que hace un mes el Poder Judicial dejara sin efecto una que tenían desde principios de año que prohibía a Gol Perú transmitir partidos sin la autorización de la FPF.

¿Qué puede ocurrir con las adendas y/o nuevos contratos firmados por estos equipos con el CFP? Dado que con el cambio en el reglamento de Liga 1 la FPF ya los tenía atados de manos, la única -y más peligrosa vía posible- es que el CFP decida activar la cláusula por daños y perjuicios tras no poder cumplir con los contratos. Hasta tres fuentes consultadas por DT explican que, en algunos casos, este monto supera las varias decenas de millones de dólares. Una puerta al descalabro financiero.

-¿Es real la posibilidad de que 1190 Sports pueda acercarse a conversar con los cuatro clubes afectados?

Sí. No es una idea que 1190 haya descartado: absorber a esos clubes -Alianza, Melgar, Cienciano, Binacional- a partir de una nueva negociación y no dejarlos en off side, tras lo que anuncia esta nueva medida cautelar. Tendría el capital y la intención. Solo habría que revisar las posturas y los perjuicios económicos que dejaría una eventual demanda de GolPerú por incumplimiento de contrato, para algunos, solo una campaña de terror.

#Último: Derechos televisivos FPF | Nueva medida cautelar suspende contratos de Gol Perú / Media Networks con todos los equipos de la Liga 1 del 2023 en adelante cuyos derechos de transmisión le pertenezcan a la Federación Peruana de Fútbol, salvo U, Mannucci, Boys y Municipal. pic.twitter.com/HU2g37ID2Y — Franco Rojas (@FrancoRojasP) July 20, 2023

-¿Qué canal transmitirá el clásico del sábado?

Liga 1 Max. Para ver el clásico de este sábado, decisivo para el futuro de Chicho Salas o Jorge Fossati, deberás cancelar 59.90 por la suscripción a ese canal, si ya cuentas con la señal de DirecTV. Información que maneja DT indica que a inicios de semana el club local -es decir, Alianza Lima- ya había mandado la carta que obliga el reglamento de compromiso de dejar ingresar al canal y garantizarle la seguridad.

-¿Es verdad que CFP está evaluando dejar el negocio del fútbol en el Perú?

Nadie puede asegurarlo con contundencia. El periodista Luis Carrillo Pinto, columnista de DT, tuiteó lo siguiente. “Esta semana se cumplen los 15 días que se dieron CFP y sus socios para esperar una decisión favorable del Poder Judicial. Sucedió todo lo contrario. Que no sorprenda si en los próximos días se da una conferencia de prensa para comunicar decisiones muy importantes que afectarían a los clubes que renovaron y los que tienen contrato vigente”. Carrillo Pinto ha tenido contacto directo con Paco Casal, el hombre detrás de Tenfield y GolPerú, y tiene informacion certera. En la FPF preparaban también un escenario que no los favoreciera, pero según pudimos averiguar al interior de Videna “el Poder Judicial otorga esa cautelar porque preliminarmente presume que los derechos de transmisión de TV de la Liga 1 son de la FIFA/ FPF y ningún tercero puede realizar contratos de TV sin el consentimiento del titular”.

VIDEO RECOMENDADO Alianza Lima vs. Universitario juegan el segundo clásico del año por la fecha 5 del Clausura. El partido se dará este sábado 22 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

-¿Cuál es la postura de la FPF?

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, Agustín Lozano, presidente de la FPF no dará declaraciones oficiales ni emitirá ningún comunicado sobre esta nueva medida cautelar. Sin embargo, sí habrá hoy un anuncio: la señal de Claro, eterna competidora de Teléfonica/Movistar, se sumará desde las próximas horas como uno de los soportes donde los hinchas podrán ver los partidos de Liga 1 Max, junto a DirecTV. Los precios de suscripción que figuran en su web van desde los 139 soles, pero todavía no se conocen detalles sobre si incluiría el canal de la Liga 1. A Claro le parece atractivo ofrecer fútbol local en su servicio de cable pero no están dispuestos a pagar a los más de 25 millones de dólares anuales que le piden por esos derechos. Habría sigo una negociación larga. Toca esperar.

--