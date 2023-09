La Universidad César Vallejo y Sporting Cristal se enfrentaron el jueves en un entretenido partido que se disputó en el estadio Mansiche (Trujillo) por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El triunfo fue para el cuadro celeste por 0-1, gracias a la anotación del ecuatoriano Washington Corozo. Así, los celestes sumaron 29 puntos y comparten el primer lugar de la Liga 1 Betsson con Universitario de Deportes.

Una de las escenas más memorables que dejó el duelo entre ‘poetas’ y ‘cerveceros’ lo protagonizó el técnico del cuadro local, Roberto Mosquera, exentrenador de Cristal e identificado con esa institución, quien antes del inicio de las acciones no dudó en saludarse afectuosamente con los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de la escuadra del Rímac.

El saludo de Roberto Mosquera con todo el plantel de Sporting Cristal @tocaypasaperu pic.twitter.com/dvlvcnorqB — Julio César Ahumada León (@Julioahumada97) September 22, 2023





Finalizado el partido y a pesar de la derrota, Mosquera se pronunció sobre ese emotivo momento:

“Tres años he estado en Sporting Cristal. Hemos perdido tres partidos por año. Es un logro de todos, del convencimiento. Esas cosas no pasan inadvertidas. Todos fueron a abrazarme. No sabía si llorar o dirigir. Da sentimientos. Mi padre antes de morir me dijo que la gratitud es la memoria del corazón. Ellos son gratos conmigo porque nunca les fallé, nunca les menté la madre. Es bueno seguir con la relación”, indicó Roberto Mosquera.

Como entrenador de Cristal, Mosquera obtuvo los títulos nacionales de los torneos de 2012 y 2020.

