La Universidad César Vallejo no pudo sacar un resultado positivo ante Sporting Cristal y perdió como local por 0-1 ante el cuadro rimense en el encuentro válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Este resultado le permitió al cuadro bajopontino volver al primer puesto de la tabla de posiciones al sumar 29 puntos, los mismos que comparte con Universitario de Deportes, el otro líder del segundo torneo de la Liga 1 Betsson.

A pesar de la derrota de su escuadra, el entrenador del conjunto ‘poeta’, Roberto Mosquera, se mostró de buen ánimo y en la conferencia de prensa posterior al partido se refirió a su colega de Sporting Cristal, el brasileño Tiago Nunes, de una forma muy graciosa y particular.

“Al profe Tiago (Nunes), bueno, no estaba sino le iba a decir que no se meche (pelee) conmigo, ya no estoy hábil”, indicó Mosquera, cuyo comentario generó las risas de los periodistas presentes en la conferencia.

Roberto Mosquera hizo referencia al incidente que Tiago Nunes protagonizó en el partido por la fecha 13 del Clausura ante Universitario de Deportes (0-0), en el que el técnico rimense tuvo una acalorada discusión con su colega merengue, el uruguayo Jorge Fossati, e incluso casi se arma una pelea entre ellos.

Después de lo ocurrido, Tiago Nunes expresó sus disculpas públicas a Jorge Fossati por el mal momento vivido en el encuentro que se disputó en el Estadio Nacional.

“De forma pública, les expreso mis disculpas a él si se sintió ofendido. Tengo la máxima admiración por él y lo que pasó nunca debió suceder. Lamentablemente sucedió”, dijo a los medios de comunicación.

“Fossati es un crack. Le tengo respeto por su experiencia, por su recorrido. Fue una situación normal, entre dos entrenadores que viven el partido”, añadió.