En la primera jornada del Clausura se jugaro nueve partidos y el VAR estuvo en cada uno de los escenario. Sin embargo, apenas intervino en tres cotejos: dos veces en el Melgar (4-0) ADT, una en la victoria de Alianza Lima ante Atlético Grau con el gol récord de Hernán Barcos y una más en el triunfo de Cusco FC frente a UTC.

Lo que se busca con la llegada del videoarbitraje es ayudar a reducir los errores arbitrales en los partidos, algo común en el fútbol. Por ello, El Comercio realizó una breve encuesta a cuatro futbolistas que fueron testigos de este hecho . Sumado a ellos, un exárbitro FIFA y periodista deportivo dieron su punto de vista sobre este suceso.

¿De que depende el buen funcionamiento del Var en Perú? ¿Crees que el Var implantará justicia en la Liga 1 o traerá más polémicas?

Carlos Beltrán Volante de Cienciano "Sin una buena base reglamentaria, no se puede llevar a cabo una buena decisión frente a jugadas polémicas"

1. El buen funcionamiento del VAR, aquí en el Perú, va a depender de las decisiones netamente arbitrales, confiando en la capacidad de cada uno de los árbitros correspondientes, sin una buena base reglamentaria, no se puede llevar a cabo una buena decisión frente a jugadas polémicas ya sea de goles, infracciones, offsides, entre otros.

2. Eso va a depender de las decisiones que se lleven a cabo y la eficiencia que tengan, ya que si vemos los mismos errores frecuentes, de nada va a servir su implementación.

Víctor Balta Defensor de Sport Huancayo "Si bien es cierto, los árbitros son los que van a tener la decisión final, pero va a ser un tema de criterio para decidir por parte de ellos"

1. Depende de todas las personas involucradas en la Liga 1, directivos, jugadores, comando técnico y árbitros. Sé tiene que recibir capacitaciones para todos, para entender el funcionamiento de esta nueva herramienta. Si bien es cierto, los árbitros son los que van a tener la decisión final, pero va a ser un tema de criterio para decidir por parte de ellos.

2. Claro, se ha visto que va a ser una ayuda cuando se tome las decisiones acertadas. La polémica dentro del fútbol siempre va a existir, pero se reduce ese porcentaje con esta herramienta.

Carlos Grados Portero de César Vallejo "Yo sinceramente creo que la implementación del VAR nos va a ayudar un montón"

1. Está claro que el VAR depende mucho de los árbitros y si bien es cierto, el arbitraje ha sido duramente criticado a lo largo de estos años, espero que con esta ayuda puedan desempeñarse mejor en su trabajo, que es lo que beneficiaría no solamente a nosotros, sino a ellos y todo el fútbol peruano en sí,

2. Yo sinceramente creo que la implementación del VAR nos va a ayudar un montón, si bien es cierto, le va a dar un poco de prestigio al fútbol peruano, va a ayudar a que cada uno de nosotros a mejorar en ciertas cosas, hasta el día de hoy, estoy seguro de que va a pasar temas de polémicas, si no ha pasado en Europa, México y en todos los lugares del mundo, el tema del VAR, no es lo mismo verlo en tiempo real que sentado en un televisor en cámara lenta. Yo creo que es lo más justo que existe en estos momentos y tenemos que seguirlo al pie de la letra, y tratar de mejorar, por el bienestar de nosotros y para darle ese paso de prestigio que necesitamos para la Liga Peruana.

Diego Penny Portero de Deportivo Garcilaso "En esta primera fecha que se ha implementado el VAR, he sentido que hay un poco más de confianza con el tema arbitral"

1. En esta primera fecha que se ha implementado el VAR, he sentido que hay un poco más de confianza con el tema arbitral, pero sin duda de que depende el buen funcionamiento del VAR, que los árbitros que están en cabina sean de confianza, personas profesionales y que se pueda conocer las conversaciones del VAR, eso es muy importante, porque si no entraríamos en el hecho de que se habla o que se decide y ahí genera una cierta duda. Esto porque hemos visto algunas jugadas que se definen de cierta manera, ya que me acuerdo de la falta del jugador brasileño de Sporting Cristal contra Cantolao, esa jugada se revisó en el VAR, pero fue roja, entonces, si no sabemos lo que se dice entre ellos, van a generar suspicacias y desconfianza.

2. La Federación invierte un dinero importante para que desaparezca el error, obviamente, como todo el mundo dice, la decisión es humana, porque el del VAR es un ser humano y el árbitro a ir al ver el VAR también es un ser humano. Entonces, considero que la idea es que sea para definir jugadas, errores y algunas acciones que en el momento puedes verlo de una manera, pero con imágenes se ve de otra manera. La idea es que implante justicia, imparcialidad y objetividad, sobre todo, eso es lo más importante.

Jeampool Cuadros Periodista de Fútbol en América "Las polémicas existen en el mundo con VAR o sin este. Lo que hará es reducirlas en todo caso"

1. Principalmente del criterio de los árbitros a cargo. Si a eso le sumamos cada vez más cámaras de visualización como soporte, creo que se acertará más en los cobros.

2. Las polémicas existen en el mundo con VAR o sin este. Lo que hará es reducirlas en todo caso. Por donde se le mire ayudará, pero tomará su tiempo que el sistema se adapte por completo.

Winston Reátegui Ex árbitro FIFA "El VAR va a minimizar los errores arbitrales en la Liga 1"

1. El buen funcionamiento del VAR no solo depende de su buena ejecución en el partido por parte del equipo arbitral, sino también de las condiciones que acompañan al mismo, número de cámaras, estadios adecuados, soporte tecnológico, capacitación permanente. Todos estos estamentos tienen que ir de la mano.

2. El VAR va a minimizar los errores arbitrales en la Liga 1. De acuerdo con su implementación. El fin de semana fue una muestra positiva.