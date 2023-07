Universitario se mide ante Corinthians, y si elimina al ‘Timao’, se vería las caras con Newell’s de Argentina. Los cremas esperan aprovechar el mal momento del cuadro brasileño para seguir en carrera con la llave que finaliza en el Monumental. Ya el técnico Vanderlei Luxemburgo dijo que su prioridad son “los torneos nacionales”, por el Brasileirao, donde marchan cerca de la zona de descenso, y la Copa de Brasil, en la que disputan los cuartos de final ante América Mineiro.

Emelec, el rival de Sporting Cristal, tampoco la pasa bien en Ecuador, por lo que los rimenses pueden tener chances, aunque cierran la llave de visita, y luego en el horizonte de octavos está Defensa y Justicia de Argentina.

Para el técnico rimense Tiago Nunes, el objetivo real era seguir en la Libertadores y hoy lamenta no poder haberlo logrado. “No pasar a los octavos de Copa es una vergüenza y siento un sabor agridulce. Tuvimos que estar metidos ahí y me molesta este tipo de cosas”, aseguró en Movistar Deportes, pero aceptó que ya la Sudamericana ocupa su cabeza. “Tres días después del partido con Alianza viene Emelec. El torneo peruano acaba en noviembre; la Sudamericana puede acabar en dos semanas. Para mí hoy es más importante la Copa Sudamericana”, reconoció el brasileño.

Con esta actualidad de los rimenses, consultamos a reconocidos periodistas locales sobre si Tiago Nunes ha marcado una tendencia en el fútbol local. Esta es la Encuesta DT.

1. ¿Tiago Nunes es el mejor técnico que ha llegado al fútbol peruano en los últimos años? ¿Por qué?

2. ¿Cuánto debe reforzarse Cristal para con Nunes al mando poder aspirar a una gran campaña en Copa Libertadores 2024?

Daniel Kanashiro - DSports / Liga 1 MAX

1. No sé si el mejor, pero sí es el más elaborado si se pudiera graficar. Tiene una metodología novedosa para el Perú, tratando de implantar otra dinámica en el juego, intentado también cambiar la mentalidad del futbolista, haciéndolo más abierto a que el fútbol se juega de distintas formas y hay que prepararse desde lo futbolístico, físico y mental para adaptarse a ello.

2. Soy de la idea que para construir un cuerpo debes partir por armar la columna, y en ese sentido Cristal y cualquier equipo que va jugar la copa requiere un jugador de nivel por línea. Solís da confianza en el arco, tiene que romper el chancho para renovar si o si con Da Silva, necesita un medio internacional y un 9 de esos que te atraen los flashes con goles. Sumados a la base que continúa, armaría un plantel competitivo para un torneo de tanta exigencia.

Luccina Aparicio - ESPN

1. Sí, porque ha logrado impregnar una idea de juego, dándole confianza al jugador peruano. Tener llegada y potenciar el juego de algunos ha sido clave para el equipo celeste.

2. Totalmente, no solo con refuerzos, sino también con el trabajo y la confianza que tiene sobre los menores, quienes están rindiendo cada vez que son requeridos.

Samuel Falvi - Charla táctica

1. Sí. Nunes ha demostrado en poco tiempo que es un técnico trabajador y con una propuesta que piensa siempre en el arco rival. Además de buen juego le pide a su equipo que presiones en todos los sectores del campo.

2. Ahora tiene que incorporar un lateral izquierdo. Para la Copa me parece que debería sumar un arquero y además un centro delantero que pueda competir con Brenner.

Wily Melgarejo - DSports

1. De los últimos años, sí. A la par de Jorge Fossati, este año, es así. Pero me gusta también Fernando Gamboa: hay que trabajar con un plantel como el de Sport Boys. Nunes transmite mucho al jugador, aunque no parecía por el look: parece gerente de empresa, pero tiene mucha personalidad. Es un técnico A1. Sabe qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Además, tanto él cómo la directiva apostaron por un plantel joven. Y alguno van a vender. Ya hicieron mucho con eso.

2. Puede ser candidato a ganar una Sudamericana. Bien reforzado, no tengo dudas. La Libertadores es otra cosa.

Ivi Pozo - Gol TV Latam

1. No es el mejor, es de lo mejores que ha llegado en los últimos años, conjuntamente con Jorge Fossati. Son los dos destacados, por el actual momento que está pasando Cristal, que lleva 14 partidos sin perder en el torneo local. Tiago Nunes trajo el fútbol brasileño que no se veía hace mucho. Eso me parece positivo para Cristal y trajo jugadores que han aportado de manera positiva, sobre todo en la zaga con Ignácio. En la ofensiva recién estamos viendo a Brenner Marlos.

2. Pondría mis fichas en un delantero más. Grimaldo ha respondido, pero para la Copa se necesita un delantero más y un lateral por la izquierda. Por la derecha creo que Lora está funcionando de la mejor manera. Yotún ha mejorado en el mediocampo, pero creo que faltaría un compañero para él. Esos tres puestos son importantes, pero lo que más hace falta es el gol para las competencias internacionales. Necesitas más nivel y más experiencia.

Jean Martín Dueñas - RPP

1. Es uno de los mejores, sin duda. En materia de juego, partidos o resultados, se pueden discutir mucho las formas. Sin embargo, Tiago y su metodología de trabajaro supieron soportar un arranque de temporada muy irregular, supuestas peleas con los jugadores e incluso un primer intento de renuncia. Fueron los propios futbolistas quienes lo buscaron para pedirle que se quede y él aceptó. Eso fue en abril y desde entonces, Cristal no ha vuelto a perder un partido. Entonces, estamos ante un entrenador con temple para sortear situaciones difíciles y con la capacidad para gestionar uno de los vestuarios más difíciles en el fútbol peruano. Hizo mucho con poco. Supo darle a Cristal la intensidad necesaria para pelear en copa e intentar competir en cada partido, los jugadores entendieron el mensaje y ahora se ven los resultados.

2. Primero Sporting Cristal debe asegurar la permanencia de Tiago Nunes y si lo hace, creo que desde ya es un gran avance pensando en la próxima temporada. Lo que está claro es con una posible continuidad deberían llegar mejores jugadores, sin embargo, eso no es seguro. Una posible salida de Ignacio, obligaría al club a buscar un reemplazo de características similares y ahí si no puede fallar. Y lógicamente, debería volver a apostar por un nuevo centrodelantero que tenga otros recursos aparte de ser finalizador.

Jason Sánchez - ATV

1. Si duda es uno de los mejores junto a Néstor Lorenzo. Ha demostrado ser un técnico líder y estratega, que se enfoca mucho en conseguir el resultado y con su experiencia ha llevado a Cristal a pelear el torneo local, a competir en Libertadores, remontar llaves complicadas, superar crisis de resultados, sacar adelante un mal momento con sus hinchas y ser el equipo peruano que ha generado mayores ingresos por participar en torneos internacionales.

2. Un extremo por izquierda, un lateral izquierdo y un centro delantero que compitan con los que ya están son claves para este Sporting Cristal. Mantener a sus centrales es clave, sobre todo a Da Silva.

Rodrigo Munive - Analista de fútbol

1. En cuanto a torneo local se refiere, considero que Tiago Nunes es de los mejores entrenadores que ha llegado al Perú en los últimos años. Independientemente de cómo le vaya en el futuro, un buen técnico destaca por tener sus ideales claros e implantar confianza en sus dirigidos. Nunes cumple con ambos requisitos: prioriza darle una identidad a Sporting Cristal antes que títulos a corto plazo. Además, los futbolistas confían en él, clara muestra de ello es que ellos mismos hayan ido a pedirle al estratega brasileño que se quede durante la crisis que atravesó el conjunto del Rímac durante abril del presente año.

2. Cristal ha escogido muy bien sus contrataciones extranjeras en el 2023. Apuntó a un sector muchas veces obviado por el fútbol peruano: el mercado brasileño. A raíz de ello es que acertó con los jales de Ignácio Da Silva (para muchos el mejor central del campeonato) y Brenner Marlos. Para el 2024, si desean competir en la Copa Libertadores, deben apuntar a lo mismo. Las zonas en las que se deberían reforzar son: lateral izquierdo (que se compensaría con la llegada de Nicolás Pasquini), volante tapón (Pretell es muy irregular) y un extremo con gol.

Jorge Pozo - Contragolpe Perú

1. Si Nunes no es el mejor técnico de los últimos años, debe estar dentro del top 3 definitivamente. Llega de Brasil después de dirigir más de cinco años consecutivos allá, además de ganar una copa Sudamericana. Demostró el roce internacional dándole 8 puntos en Copa Libertadores a Sporting Cristal en un grupo que demostró ser el más complicado de todo el torneo. Y si bien en el Apertura no comienza de la mejor manera, hay un punto de quiebre que sinceramente no sé si es el ajustón del hincha a los jugadores o que Nunes haya perdido la paciencia y haya puesto su cargo a disposición o un poco de ambas, pero el equipo desde ahí es otro. Además, he tenido la oportunidad e hablar con jugadores del plantel y me dicen que es un técnico A1 y que sabe llegar a los jugadores para sacar lo mejor de ellos.

2. Sería más fácil de responder si la dirigencia no estaría metida en un conflicto de intereses evidente a kilómetros. Chalaquita González y compañía están velando por el interés de ellos y de AGREF. Lo demostraron contratando a Ugarriza que no jugó un partido completo desde que llegó al club y ahora contratando a un lateral derecho que jugó cuatro partidos en todo el año y a equipo donde fue, fue suplente [NdR: Franco Medina]. Ambos de AGREF y que sinceramente no han hecho nada para vestir la camiseta de Cristal. Pero bueno, tengo entendido que ya se cerró con el lateral izquierdo Pasquini y si bien Brenner en los últimos partidos está haciendo goles, Cristal necesita un 9 que sea más determinante. Y luego se tendría que ver las salidas que habrán en el club y traer los jugadores más calificados dentro delas posibilidades económicas del club.

