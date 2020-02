Binacional oficializó la salida de César Vigevani la noche del lunes. El club de la Liga 1 detalló mediante un comunicado que el entrenador y el comando técnico recibieron “una mejor oferta laboral”.

Unas horas después, el estratega ratificó la versión de la directiva. “Tenemos la posibilidad de una propuesta muy buena y se la hemos manifestado al presidente y creo que lo entendieron muy bien”, declaró en Gol Perú.

El argentino César Vigevani dejó Binacional. (Foto: AFP)

“Por respeto a la profesión y al club pensamos que era lo mejor. No nos gusta estar en un lugar esperando otra cosa”, agregó Vigevani, quien dirigió tres partidos oficiales a Binacional: uno por la Supercopa y dos por la Liga 1.

► Binacional se estrenó con triunfo en el Apertura 2020: venció a Cusco FC por 2-0; Aldair Rodríguez marcó un doblete

► Mauricio Matzuda dejó Alianza Lima y fue anunciado como refuerzo de Binacional: “Buscaré hacerme un lugar"

“Llegamos a un buen acuerdo entre ambas partes para que el club pueda encaminarse en un nuevo entrenador. La gente en Juliaca es muy amable y hay la ilusión con la expectativa que tiene el club”, explicó el argentino.

Por último, Vigevani dio una opinión sobre el fútbol peruano, a pesar de la corta estancia bajo el mando de Binacional. “El fútbol peruano es competitivo, con buenos escenarios, excelente marco de público, equipos que juegan excelente”, concluyó.

Roberto Mosquera rechazó a Binacional

El entrenador que sacó campeón al ‘Poderoso del Sur’ en la temporada pasada fue contactado por Juan Carlos Aquino, titular de la institución. Sin embargo, Mosquera rechazó el ofrecimiento del directivo.

“Quiero agradecerle al presidente, que me llamó dos veces. Me ofreció el cargo y le dije que no podemos, porque como comando técnico también tenemos un norte que significan nuestras decisiones. No puedo dirigir un equipo en el cual no he tenido participación en el armado”, dijo el DT en Gol Perú.

MÁS SOBRE FÚTBOL PERUANO

Alianza Lima empató 1-1 ante Carlos A. Mannucci, en Trujillo, por la segunda fecha del Apertura 2020 | VIDEO

Universitario derrotó 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2020 | VIDEO

Sporting Cristal ganó 3-2 a Cusco FC en su debut en el Alberto Gallardo por la Liga 1

Ayacucho FC ganó 2-1 a Sport Boys con goles de Villamarín y Souza | VIDEO RESUMEN

TE PUEDE INTERESAR...