Cienciano. (Foto: Cienciano)
Cienciano. (Foto: Cienciano)
Por Redacción EC

La programación de la Liga 1 Te Apuesto 2026 sufrió modificaciones para las fechas 9 y 10 del Torneo Clausura, debido a la participación de Cienciano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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