La programación de la Liga 1 Te Apuesto 2026 sufrió modificaciones para las fechas 9 y 10 del Torneo Clausura, debido a la participación de Cienciano en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto cusqueño solicitó la postergación de sus respectivos encuentros para afrontar con mayor margen su compromiso internacional. La organización de la Liga 1 actualizó el calendario y estableció nuevas fechas para los partidos ante ADT y Los Chankas.

¿Cuándo jugarán ADT vs. Cienciano?

De acuerdo con la programación actualizada, ADT vs. Cienciano se disputará el miércoles 23 de septiembre a las 3:00 p. m., manteniéndose el estadio Unión Tarma como escenario del encuentro. El compromiso será importante para ambos equipos en la recta decisiva del campeonato, aunque Cienciano tendrá además la exigencia de competir a nivel internacional.

Cienciano vs. Los Chankas también cambia de programación

La otra modificación corresponde a la fecha 10 de la Liga 1. El encuentro entre Cienciano y Los Chankas quedó establecido para el miércoles 30 de septiembre a las 3:00 p. m. El partido tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

De esta manera, el cuadro cusqueño tendrá que afrontar una agenda con compromisos tanto por el campeonato peruano como por la Copa Sudamericana.

Cienciano. (Foto: Cienciano)

Programación completa de la fecha 9 de la Liga 1

La fecha 9 del Torneo Clausura 2026 se disputará de la siguiente manera:

Viernes 11 de septiembre

UTC vs. Juan Pablo II — 3:00 p. m. — Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Cusco FC vs. FBC Melgar — 7:00 p. m. — Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Sábado 12 de septiembre

Los Chankas vs. FC Cajamarca — 10:30 a. m. — Estadio Los Chankas, Andahuaylas.

Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo — 1:00 p. m. — Estadio Juan Maldonado Gamarra, Cutervo.

CD Moquegua vs. Sporting Cristal — 3:15 p. m. — Estadio 25 de Noviembre, Moquegua.

Alianza Lima vs. Universitario — 8:00 p. m. — Estadio Alejandro Villanueva, Lima.

Domingo 13 de septiembre

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — 1:00 p. m. — Estadio Miguel Grau, Callao.

Atlético Grau vs. Alianza Atlético — 3:15 p. m. — Estadio La Matanza, Piura.

Miércoles 23 de septiembre

ADT vs. Cienciano — 3:00 p. m. — Estadio Unión Tarma, Tarma.

Programación completa de la fecha 10 de la Liga 1

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La fecha 10 del Torneo Clausura 2026 tendrá los siguientes encuentros:

Viernes 18 de septiembre

Alianza Atlético vs. Comerciantes Unidos — 3:00 p. m. — Estadio Campeones del 36, Sullana.

Alianza Lima vs. ADT — 8:00 p. m. — Estadio Alejandro Villanueva, Lima.

Sábado 19 de septiembre

FC Cajamarca vs. Cusco FC — 1:00 p. m. — Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Sporting Cristal vs. Atlético Grau — 3:30 p. m. — Estadio Alberto Gallardo, Lima.

Deportivo Garcilaso vs. Universitario — 6:00 p. m. — Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

FBC Melgar vs. Sport Boys — 8:15 p. m. — Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa.

Domingo 20 de septiembre

Sport Huancayo vs. UTC — 1:00 p. m. — IPD Huancayo, Huancayo.

Juan Pablo II vs. CD Moquegua — 3:30 p. m. — Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.

Miércoles 30 de septiembre

Cienciano vs. Los Chankas — 3:00 p. m. — Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

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