La Comisión Nacional de Árbitros confirmó cambios de último momento en la designación de jueces para la Liga 1 debido a la convocatoria de tres árbitros peruanos al Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile 2025.

Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué fueron elegidos para integrar el cuerpo arbitral del certamen juvenil, lo que obligó a realizar ajustes en los encuentros programados para este fin de semana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC, se confirmó que Anderson Quispe asumirá el rol de segundo árbitro asistente. Pese a la modificación, Daniel Ureta se mantiene como el árbitro principal del compromiso, garantizando así la continuidad en la conducción del encuentro en el Estadio Monumental.

Asimismo, el choque entre Cienciano y Alianza Lima también sufrió variaciones. Kevin Ortega estaba inicialmente designado como juez principal, pero al ser convocado al Mundial Sub-20, su lugar será ocupado por Jhonatan Zamora, quien tendrá la responsabilidad de dirigir uno de los partidos más atractivos de la fecha.