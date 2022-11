—¿Por qué no se ha dado una unanimidad en los clubes de la Liga 1 con respecto al cambio de los derechos de transmisión?

Cada vez que existe un proceso de cambio en cualquier organización toma su tiempo de asimilación. No estamos hablando de algo que se está haciendo de la noche a la mañana. Hay que tomar en cuenta que esto tiene que ver con los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), los cuales fueron aprobados en la asamblea de clubes. Este estatuto está debidamente inscrito en los registros públicos, algo que en cierto momento se puso en tela de juicio. Nos llama la atención que puedan existir algunas voces disidentes, no hablamos de organizaciones (clubes), por más de que sea el vocero o representante. Los clubes como instituciones están comprometidos con el estatuto.

—¿Hay forma de que los estatutos puedan quedar sin efecto?

No hay vuelta atrás. Lo que tenemos es una regulación. Esta dice, en el artículo 77, que los derechos de transmisión de la Liga 1 le pertenecen a la FPF. Antes los clubes tenían la potestad de poder negociar de forma individual con quien consideraban conveniente. Es por eso que el Consorcio Fútbol Perú tenía los derechos. Hoy en día es un imposible jurídico. Estamos hablando de un objeto que no puede ser tranzado por los clubes.

—¿El Consorcio Fútbol Perú tuvo la oportunidad de presentar su oferta para los derechos de TV a partir del 2023?

Hay que dejar en claro que la FPF es una entidad privada. Esto no es una licitación pública. Por buenas prácticas, las empresas privadas abren la oferta a todas las posibles opciones. El Consorcio decidió no presentar ninguna oferta. Fueron expresamente invitados. Recibieron una comunicación de parte de la federación para poder presentar una propuesta, conforme al nuevo modelo que no implica negociar con cada club. No puedes negociar con cada uno y el otro equipo no saber cuánto cobras. No hay mucha transparencia. Al final juega un equipo grande contra un equipo chico, no es que deban recibir exactamente lo mismo, pero por lo menos debe haber una transparencia.

—¿Esa información monetaria si se podrá conocer con el nuevo modelo?

Nosotros hemos dejado super claro los beneficios de este nuevo contrato. El primero es que los clubes van a cobrar un 20% adicional a lo que reciben. Después está el pago único de 500 mil dólares al inicio de esta gestión. Y por último están las utilidades, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera: el 70% irá para la FPF y clubes, mientras que el 30% a 1190 Sports. Esto es algo que no existía antes. Es una ecuación competitiva y transparente.

—Con respecto a las utilidades. ¿Cómo se van a repartir entre los clubes?

Se creará un grupo en el cual participa la FPF y los clubes. Serán cinco representantes: cuatro de la Liga 1 y otra de la federación. Este comité va a decidir la manera en la cual se van a distribuir estas utilidades.

—Se habla mucho de un lio legal que tendrían los equipos por no respetar la cláusula de preferencia con el Consorcio. ¿Desde la FPF se contempla el apoyo con el pago de las multas?

Hay algunos contratos que todavía están en vigor. La federación va a respetar el plazo de los contratos celebrados con el operador que está de salida. En lo que respecta a la cláusula de preferencia, tenía un punto de partida que hoy en día no existe más, el cual indicaba que los clubes podían negociar los derechos de transmisión y que el Consorcio los podía comprar. A la fecha estamos hablando que eso es un imposible jurídico, porque el estatuto establece que los derechos de TV le pertenecen de forma exclusiva y excluyente a la FPF. Esa cláusula de presencia queda sin efecto. La federación ha ofrecido soporte legal a los equipos, en caso se produzca alguna discrepancia contractual. No nos ponemos en un escenario donde la FPF tenga que asumir gastos (multas), ya que tenemos el tema legal muy claro.

—Al señalar que van a respetar los contratos vigentes, ¿eso quiere decir que 1190 Sports no va a transmitir los partidos de Universitario, Sport Boys, Deportivo Municipal y Carlos Mannucci?

Lo que va a tener que haber es un acuerdo para que la competición se transmita en conjunto o como lo vean conveniente. Es un tema que tendrá que definir 1190 Sports con el Consorcio. La idea es que ningún club salga perjudicado por la falta de difusión.

—¿Cabe la posibilidad de que 1190 Sports y el Consorcio Fútbol Perú puedan transmitir algunos partidos?

Es un tema totalmente abierto. Hemos firmado con 1190 Sports para que utilicen todos los canales de difusión que puedan existir. Si en esos términos, al Consorcio le resulta favorable se podría dar un acuerdo con el antiguo operador.

—¿Es cierto que los clubes que renueven su vínculo con el Consorcio serán desafiliados?

Si un club no respeta el estatuto tendría que darse un debido proceso para que esa institución brinde las explicaciones correspondientes, pero evidentemente la consecuencia legal sería una suspensión de su derechos de participación en la competición. No hemos hablado de desafiliación.

—¿Por qué hay tanto silencio sobre el inicio de las operaciones de 1190 Sports?

Esto es algo que deben explicarlo. Ellos ya vienen trabajando hace unos meses, detallando cuáles serán las plataformas para la transmisión. Es una información que se difundirá en los próximos días.

—¿No cree que esta incertidumbre afecta la planificación de los clubes? Muchos dependen de los derechos de televisión para conformar y mantener a sus planteles.

Cada club sabe perfectamente la cantidad de dinero que recibe cada año del Consorcio. Estas instituciones han tenido que hacer una declaración jurada señalando a cuánto asciende esa suma. En base a lo que han declarado, teniendo presente que la FPF se queda con el 10%, el nuevo modelo implica un 20% adicional más los 500 mil dólares de inicio.

—¿Cuánto se va a revalorizar la Liga 1 teniendo a 1190 Sports como la dueña de los derechos de TV?

Nuestra predicción es que esto va a crecer, tal como ocurrió en LaLiga Santander, Bundesliga. Champions League. SuperLiga Argentina y Brasileirao. En todos estos casos se creció. Eso va a repotenciar, no solo a los equipos, sino también a los jugadores, quienes tendrán una mayor exposición. Incluso la calidad de la transmisión va a mejorar. Ahora que tendremos el VAR, el requisito mínimo será tener cuatro cámaras. Sin embargo, el nuevo operador asegura seis cámaras por partido.