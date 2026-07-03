La Liga 1 Te Apuesto entra en una nueva jornada y uno de los encuentros que más expectativa genera es el que protagonizarán Cienciano y Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso cerrará la programación dominical y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 del Torneo Clausura.

El duelo entre el ‘Papá’ y los cremas se disputará el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m.

El conjunto cusqueño buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar la altura para sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones del campeonato. Por su parte, Universitario intentará dar un golpe de autoridad fuera de Lima y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del certamen.

Programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura

Viernes 31 de julio

3:00 p.m. | Los Chankas vs. Comerciantes Unidos – Estadio Los Chankas.

Sábado 1 de agosto

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Sport Huancayo – Estadio Héroes de San Ramón.

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Boys – Estadio La Matanza.

6:00 p.m. | Cusco FC vs. UTC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Alianza Atlético – Estadio Alejandro Villanueva.

Domingo 2 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II – Estadio Alberto Gallardo.

1:15 p.m. | ADT vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Unión Tarma.

3:30 p.m. | CD Moquegua vs. FBC Melgar – Estadio 25 de Noviembre.

6:30 p.m. | Cienciano vs. Universitario – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Además del atractivo duelo entre Cienciano y Universitario, la jornada presenta otros partidos de interés, como el enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute, así como la visita de Melgar a Moquegua y el encuentro entre Sporting Cristal y Juan Pablo II.

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