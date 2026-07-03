Por Redacción EC
La Liga 1 Te Apuesto entra en una nueva jornada y uno de los encuentros que más expectativa genera es el que protagonizarán Cienciano y Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso cerrará la programación dominical y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 del Torneo Clausura.
La Liga 1 Te Apuesto entra en una nueva jornada y uno de los encuentros que más expectativa genera es el que protagonizarán Cienciano y Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso cerrará la programación dominical y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 del Torneo Clausura.
El duelo entre el ‘Papá’ y los cremas se disputará el domingo 2 de agosto desde las 6:30 p.m.
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El conjunto cusqueño buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar la altura para sumar tres puntos importantes en sus aspiraciones del campeonato. Por su parte, Universitario intentará dar un golpe de autoridad fuera de Lima y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del certamen.
Programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura
Viernes 31 de julio
3:00 p.m. | Los Chankas vs. Comerciantes Unidos – Estadio Los Chankas.
Sábado 1 de agosto
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs. Sport Huancayo – Estadio Héroes de San Ramón.
3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Sport Boys – Estadio La Matanza.
6:00 p.m. | Cusco FC vs. UTC – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
8:30 p.m. | Alianza Lima vs. Alianza Atlético – Estadio Alejandro Villanueva.
Domingo 2 de agosto
11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Juan Pablo II – Estadio Alberto Gallardo.
1:15 p.m. | ADT vs. Deportivo Garcilaso – Estadio Unión Tarma.
3:30 p.m. | CD Moquegua vs. FBC Melgar – Estadio 25 de Noviembre.
6:30 p.m. | Cienciano vs. Universitario – Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
¡𝗖𝘂𝘀𝗰𝗼 𝘃𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝗮́ 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗮𝘇𝗼! 🔥#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/Oe2OUKpFCU— Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) July 3, 2026
Además del atractivo duelo entre Cienciano y Universitario, la jornada presenta otros partidos de interés, como el enfrentamiento entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Matute, así como la visita de Melgar a Moquegua y el encuentro entre Sporting Cristal y Juan Pablo II.
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