Universitario visita a Cienciano en un duelo clave por la fecha 3 del Clausura de la Liga 1. Foto: Liga1
Universitario visita a Cienciano en un duelo clave por la fecha 3 del Clausura de la Liga 1. Foto: Liga1
Por Redacción EC

La Liga 1 Te Apuesto entra en una nueva jornada y uno de los encuentros que más expectativa genera es el que protagonizarán Cienciano y Universitario de Deportes en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El compromiso cerrará la programación dominical y promete ser uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 del Torneo Clausura.

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