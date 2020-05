Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín, ha sido notificado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol para que ejerza su defensa ante un nuevo proceso que se le ha abierto por unas polémicas declaraciones. Según alega el organismo de la FPF, el directivo santo cometió una infracción prevista en el artículo 109 del Reglamento de la Liga 1 2020.

“Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y, por medio de la presente, hacerle de conocimiento que esta Comisión ha iniciado el Procedimiento Disciplinario contra su persona en calidad de gerente deportivo del club USMP, por las declaraciones vertidas en los diferentes medios de comunicación, tales como Radio Ovación Digital el día 13-04-2020, la cual constituiría infracción prevista por el artículo 109 del Reglamento de Liga 1 de la Federación Peruana de Fútbol”, se puede leer en el documento.

Luego indican lo siguiente: “en tal sentido de conformidad con lo establecido por el artículo 94° del Reglamento Único de Justicia, se le concede el plazo de 03 días hábiles de notificada la presente a efectos que ejerza su derecho de defensa”.

Oficio enviado a Álvaro Barco

El documento alega que Barco emitió afirmaciones que van en contra del reglamento. La misiva especifica las que vertió Barco sobre Ovación digital, el 13 de abril del 2020. Repasamos a continuación lo que dijo.

“Cuando creíamos que por fin tendríamos una reunión con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tener conocimiento de lo que está haciendo Conmebol, Fifa y la propia FPF para el apoyo de los clubes, nos hemos enterado que esta conversación será a cuenta gota y restringida. Y digo esto porque lo normal hubiera sido que los 20 clubes participen de esta reunión, sin embargo el presidente de la FPF solo escogió a cinco que servirán de voceros para los demás clubes”, acotó el dirigente al mencionado medio.

Asimismo, vociferó: “Este es un caso que ya no nos causa sorpresa. Y es que más allá de sacar una resolución benévola, porque no pudieron ocultar lo evidente, acá lo más importante fue que condenaron a Lozano. Es cierto que le impusieron una multa para evitar la apelación, pero por encima de todo hay un tema moral y ante estos casos cualquiera hubiera dado un paso al costado. Sin embargo, este tipo se quedó, pese a actuar en contra de la economía de la FPF, por ello no podemos permitir que un condenado siga en la presidencia de la FPF y por ello intentaremos por todos los medios que este tipo se vaya. Seguiremos luchando más allá de creer que tenemos posibilidades”.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER