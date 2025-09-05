El Comercio pudo confirmar que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió sancionar a Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña, Renzo Garcés y Carlos Zambrano tras el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Gorosito y Ureña fueron los más afectados, con seis fechas de castigo cada uno. Renzo Garcés fue sancionado con cuatro jornadas y el ‘Kaiser’ Zambrano por dos.

Además, la CD-FPF también penalizó a parte del comando técnico del cuadro ‘íntimo’. Giacomo Scerpella, psicólogo ‘blanquiazul’. recibió cuatro fechas por gestos a la hinchada de la ‘U’. Héctor Ordoñez, delegado del club, recibió la misma sanción.

En tanto, a nivel económico, Rodrigo Ureña fue multado con 1.5 UIT, mientras que Universitario deberá pagar 2 UIT. Por su lado, Garcés recibió una multa de 2 UIT.

