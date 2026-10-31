La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció una serie de modificaciones para el fútbol nacional (Liga 1, Liga 2, Liga 3 y la Copa de la Liga) a partir de la temporada 2027. El objetivo es incrementar la participación de jóvenes futbolistas peruanos, fortalecer las divisiones menores y generar mejores condiciones para su proyección internacional.

El denominado Plan de Fortalecimiento de Competiciones y Desarrollo de Talento 2027-2030 contempla nuevas exigencias. Pero la pregunta que todos los hinchas se hacen es: ¿Qué cambiará exactamente para los clubes? Estas son cinco respuestas para entender las reformas.

1. ¿Cuáles son las exigencias puntuales para los clubes?

En la Liga 1, desde 2027, cada equipo deberá tener obligatoriamente un futbolista Sub 23 (categoría 2004 o menores) en el campo de juego. Además, tendrá que acumular 2.200 minutos con jugadores Sub 20 (categoría 2007 o menores) durante toda la temporada.

La distribución será equitativa: máximo 1.100 minutos en el Torneo Apertura y otros 1.100 en el Clausura. Se contabilizarán hasta 120 minutos por partido. Asimismo, los futbolistas Sub 18 (categoría 2009 o menores) tendrán una bonificación del 25% en la bolsa de minutos.

En la Liga 2, la exigencia será mayor: cuatro jugadores Sub 23 (categoría 2004 o menores) deberán estar en cancha, de los cuales al menos uno tendrá que ser Sub 21 (2006 o menores).

En la Liga 3, los equipos deberán contar con cinco futbolistas Sub-20 (2007 o menores) en el campo, incluyendo obligatoriamente a un Sub 17 (2010 o menor).

Por su parte, en la Copa de la Liga se mantendrá la exigencia de tres Sub 23 y un Sub 20 en cancha.

2. ¿Vuelve la bolsa de minutos?

Sí. Después de haber sido retirada del campeonato nacional, la denominada bolsa de minutos regresará en 2027. Cada equipo de Primera División deberá acumular 2.200 minutos con futbolistas Sub 20. La cifra aumentará a 2.500 minutos desde 2028.

La medida también tendrá una condición adicional desde 2029: una parte de esos minutos deberá ser cumplida por jugadores formados en el propio club. La FPF define como futbolista formado en casa a aquel que permaneció registrado en la misma institución durante al menos tres años entre los 12 y 19 años.

Un detalle importante es que un mismo futbolista no podrá contabilizar simultáneamente para la exigencia de Sub 23 en cancha y para la bolsa de minutos Sub 20.

3. ¿Cuántos Sub 23 deberán inscribir los clubes?

No existe un límite de inscripción de jugadores Sub 23. La exigencia de la FPF está relacionada con la cantidad que deberá permanecer en el campo durante los encuentros.

En la Liga 1 será obligatorio tener uno, mientras que en la Liga 2 serán cuatro. En la Copa de la Liga se exigirán tres. Estas disposiciones buscan garantizar que los jóvenes no solamente integren las plantillas profesionales, sino que tengan participación efectiva.

“La esencia de la decisión ha sido cambiar a un extranjero por un jugador sub-23. Va a haber una comisión que supervise a Licencias para que los clubes cumplan con lo estipulado. Los incentivos apoyarán la reforma”, comentó Jean Ferrari en una entrevista con RPP.

A los amistosos de la selección absoluta masculina se suman ya los amistosos contra Brasil para la sub 20 en Brasil el 13 y 16 de Noviembre y, el amistoso contra Alemania en Brasil de la selección absoluta femenina el 4/12, seguimos!!! — Jean Ferrari (@jferrari5) October 30, 2026

4. ¿Los clubes conocían y aprobaron estas modificaciones?

La FPF informó que la elaboración del plan estuvo precedida por un proceso de análisis técnico y participación institucional. Se evaluó información presentada por la Liga de Fútbol Profesional y se desarrollaron mesas de trabajo con representantes de clubes, SAFAP, comisiones y distintas áreas de la Federación.

También participaron la Dirección General de Fútbol y la Unidad Técnica de Menores. Por ello, la Federación sostiene que las medidas responden a un diagnóstico compartido sobre las necesidades del fútbol peruano.

Uno de los datos más preocupantes fue que, durante el análisis de la Liga 1 2026, solamente dos futbolistas Sub 20 habían superado los 100 minutos de participación acumulada. Además, en una muestra de clubes sudamericanos, los tres equipos peruanos analizados registraron un promedio de apenas 0.3 titulares nacionales Sub 23 y Sub 20, frente a 2.4 en los demás clubes estudiados. Es decir, los clubes entendieron la raíz del problema y aceptaron las modificaciones.

5. ¿Cuántos extranjeros podrán jugar en la Liga 1 y por qué se reducirá el cupo?

Otra modificación importante será la regulación de futbolistas extranjeros. Desde 2027, los equipos de Primera División podrán inscribir hasta seis jugadores foráneos, pero solamente cinco podrán estar simultáneamente en el campo. Este año se permitieron siete en campo.

En la Liga 2 se permitirá inscribir cuatro extranjeros y tener tres en cancha. En la Liga 3, el límite será de dos futbolistas foráneos, ambos Sub 23, con uno como máximo en el terreno de juego.

La intención de la FPF es que los extranjeros complementen el desarrollo deportivo, pero que su presencia no reduzca las oportunidades de los talentos nacionales. La Federación considera que una mayor participación juvenil permitirá fortalecer las selecciones peruanas y generar mejores posibilidades de exportación.

Las reformas se aplicarán progresivamente hasta 2030 y forman parte de un proyecto más amplio que también contempla tecnología para el seguimiento de jugadores, visorías en las 25 ligas departamentales e incentivos económicos para los clubes que inviertan en infraestructura y divisiones menores.

*********

SOBRE EL AUTOR