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Resumen

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Maxloren Castro (18 años) es de los pocos juveniles consolidados en la Liga 1: es titular en Sporting Cristal. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)
Maxloren Castro (18 años) es de los pocos juveniles consolidados en la Liga 1: es titular en Sporting Cristal. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)
Por Marco Quilca León

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció una serie de modificaciones para el fútbol nacional (Liga 1, Liga 2, Liga 3 y la Copa de la Liga) a partir de la temporada 2027. El objetivo es incrementar la participación de jóvenes futbolistas peruanos, fortalecer las divisiones menores y generar mejores condiciones para su proyección internacional.

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