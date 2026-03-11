Por Jean Pierre Maraví Coppa

El gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, se refirió a la posibilidad de sumar refuerzos de experiencia para lo que resta de la temporada. En conversación con la prensa, el directivo confirmó que el club ha tenido acercamientos con los seleccionados Miguel Trauco y Carlos Zambrano, aunque aclaró que aún no existe un acuerdo cerrado.

