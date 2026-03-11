El gerente deportivo de Sport Boys, Mario Flores, se refirió a la posibilidad de sumar refuerzos de experiencia para lo que resta de la temporada. En conversación con la prensa, el directivo confirmó que el club ha tenido acercamientos con los seleccionados Miguel Trauco y Carlos Zambrano, aunque aclaró que aún no existe un acuerdo cerrado.

Acá la entrevista completa con El Comercio en la que también responde por otros nombres como Jean Deza, Alexi Gómez y Carlos Ascues.

¿Cómo va el tema de Trauco y Zambrano en los últimos días?

Seguimos esperando noticias de acuerdo a lo que ellos tenían pendiente. Hemos avanzado por ahí con el agente, pero todavía no hemos cerrado absolutamente nada. Si simplemente ha sido un acercamiento, ellos saben nuestras condiciones, las condiciones que le estamos poniendo tanto contractuales como económicas y de acuerdo a eso se tomará y se llegará a una decisión.

Cuando se refiere a noticias, ¿es sobre el tema judicial en Uruguay? ¿De cómo va ese asunto?

Sí, correcto.

Hasta estas horas, digamos, no les han informado cómo está situación allá.

No, había un tema pendiente que ellos lo iban a tratar de resolver lo más rápido posible y a partir de ahí iba a ser un poco más fácil conversar.

Con respecto al tema económico, ustedes van a buscar el apoyo de alguna empresa para financiar el tema salarial, porque bueno, imagino por ser seleccionados, el precio es alto.

Mira, para serte sincero, económicamente, actualmente no ha sido un precio tan alto. Creo yo, para lo que tal vez sean los dos jugadores de los que estamos hablando y, bueno, veremos el tema de financiarnos con alguna marca por ahí que nos esté ‘sponsoreando’ ahorita para que no exista problemas en un futuro, ¿no?

¿Igual es un gasto fuerte para ustedes?

Sí, seguro, pero acá hay que tener en cuenta un tema. Mi lateral izquierdo Aranda tiene la posibilidad muy alta de salir, y el central Angelo Flores también. Los dos a préstamo y dependiendo de eso, están viniendo ellos dos -Zambrano y Trauco- cubro los puestos y cubro los sueldos aproximados, por ahí pago un poquito más, pero no es tanta la diferencia como para ahogarnos tampoco en lo económico.

Aranda se está yendo creo a Letonia ¿cierto?

Sí, correcto.

¿Ya está cerrado lo de Aranda?

Ya prácticamente es un hecho. Se va a Letonia. Se da un préstamo con opción a compra.

¿Y cuándo espera que se llega a cerrar lo de Trauco y lo de Zambrano?

Yo espero tener noticias hasta el miércoles (hoy).

No se han dado los resultados esperados en el inicio de la Liga 1.

Lo deportivo influye bastante ya que te parece que no tenemos ahorita un mal plantel, tenemos excelentes muchachos, excelentes chicos. Se sacan el ancho todo el día en los entrenamientos, pero es una realidad que actualmente no estamos logrando los resultados que tal vez quisiéramos y a partir de eso también la llegada de refuerzos que vengan a sumar va a ser importante.

¿Cómo está el proyecto para el centenario que viene el 2027?

Yo sé que todos deseamos que el club siempre nos vaya bien. Se viene el centenario, creo que es un año importante, pero sobre todo este año también es importante, es inclusive creo más importante que el centenario porque es previo al centenario, entonces, necesitamos clasificar a una Copa Libertadores, una Copa sudamericana, pelear arriba y, a partir de ahí, tratar de hacer lo mejor para la hinchada y para la institución.

Con respecto a Trauco y Zambrano, ¿el acuerdo es solo por un año o también pensando en el centenario?

Con Zambrano y Trauco por ahora solo hemos hablado de un año.

Claro. Y con respecto al tema salarial, los jugadores están al día, ¿cómo va la situación? ¿Cómo va ese tema?

En tema presupuestal, actualmente, estamos dentro de lo que habíamos planeado. Vamos a ver después de acá dos semanas cómo seguimos, pero ahorita estamos dentro de los parámetros que habíamos visto.

Y con respecto a Paolo Hurtado y Jean Deza, ¿hay opción de que vayan a Boys?

Asi como han venido los nombres de Jean Deza y Paolo Hurtado. Ha venido Jesús Barco, la ‘Hiena’ Gómez, Carlos Ascues. Todo el mundo se ha propuesto venir a Sport Boys, pero ahorita no hay nada seguro.

Pero digamos, de su parte, ¿si es que económicamente se alinean a lo que ustedes pueden pagar los contrataría?

Nunca descarto nada porque esto es fútbol finalmente, uno nunca sabe lo que pueda pasar.

¿Alguna otra cosa importante mencionarle al hincha de Boys de cara a lo que viene esta temporada y el centenario?

Que confíen en nosotros, que vamos a salir de esta mala racha y que vamos a tratar de dar siempre lo mejor en el campo y mucho respeto para el hincha siempre.

Para terminar con Trauco y con Zambrano todavía no está terminado el plantel, se podría dar alguna novedad hasta que cierre el libro de pases.

Sí, puede haber novedades estamos todavía viendo analizando y dependiendo de lo que pase estos días con algunos chicos del plantel.