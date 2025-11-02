La Liga 1 ya tiene a un nuevo inquilino. FC Cajamarca venció 2-0 a CD Moquegua y con ello ascendió a la Primera División del fútbol peruano. El cuadro cajamarquino se impuso en el global por 3-2 y se quedó con la gran final de la Liga 2.

La fiesta en Cajamarca empezó temprano, pues había grandes posibilidades de que el cuadro local cumpliera con su objetivo. En la ida, el marcador terminó 2-1 a favor de CD Moquegua, que ganó con justicia en el sur del país pero el marcador estaba abierto y todo podía pasar.

Con 90′ más por jugar, ambos equipos salieron decididos a buscar la ventaja en Cajamarca. El primer grito de gol llegó a los 18′ gracias a Denylson Chávez, quien concretó una gran acción individual previa de Abel Casquete.

Ese tanto le permitió a FC Cajamarca igualar el global, pero la presión del hincha por ir a buscar el gol del ascenso pudo más. Envalentados por ello, el cuadro local pisó más el acelerador y a los 36′ logró el segundo. Hairo Timaná se hizo presente en el marcador y anotó el 2-0.

La celebración fue a lo grande: abrazos, lágrimas y gritos. La remontada tomaba forma y solo faltaba aguantar. FC Cajamarca cerró sus líneas, pero controló el partido hasta el final. Y el pitazo llegó. El ascenso se consumó y dio paso al festejo de los hinchas en las tribunas.

FC Cajamarca jugará el próximo año la Liga 1, mientras que CD Moquegua todavía tiene chance de ascender: deberá esperar al ganador del César Vallejo vs. Unión Comercio para jugar por el segundo boleto a Primera División.

¡𝐅𝐂 𝐂𝐀𝐉𝐀𝐌𝐀𝐑𝐂𝐀 𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐆𝐀 𝟏! 🇵🇪🔝



FC Cajamarca ascendió a Liga 1 después de remontar llave contra CD Moquegua. Avance a raudales: Fundación (2023), Subcampeón de Copa Perú (2024) y campeón de Liga 2 (2025). ⚽️👏



