Mediante sus redes sociales oficiales, Binacional le agradeció por los servicios prestados a Roberto Mosquera en la temporada 2019. El actual campeón del fútbol peruano buscará nuevos rumbos para el 2020. Repasamos la lista de los entrenadores que campeonaron y dejaron las instituciones para la siguiente temporada.

2019 - Roberto Mosquera – Binacional

NO SIGUIÓ

El entrenador llegó a Juliaca para el Torneo Clausura, luego del mal inicio en las cinco primeras fechas. Con el mismo equipo se mantuvo entre los primeros del acumulado y clasificó directamente a la final, en la que se coronó ante Alianza Lima. Tras varias divergencias con la directiva, no llegaron a ningún acuerdo y este viernes Binacional anunció que no seguirá en el cargo. Mosquera dirigió antes de llegar a Juliaca a Royal Pari y Wilstermann de Bolivia.

2018 - Mario Salas – Cristal

NO SIGUIÓ

En cumplimiento de una cláusula de su contrato, el técnico chileno dejó el cuadro celeste tras celebrar el título. Pese a que tenía vínculo por todo un año más, Salas decidió partir al Colo Colo de su país, club del cual es hincha y con el cual logró títulos como jugador.

2016 - Mariano Soso - Cristal

NO SIGUIÓ

Tan solo un día después de coronarse campeones, Mariano Soso renunció a su cargo al mando de los rimenses, pese a que tenía vínculo que lo ligaba por todo el siguiente año. “Tengo un desgaste irreversible en función a las competencias en corto y mediano plazo en las que participará el club. Me voy porque esta labor demanda una energía que no tengo, sentiría que sería un acto de egoísmo ante una institución que me ha valorado”, explicó.

OTROS TÉCNICOS

La gran mayoría de técnicos que salieron campeones en este siglo continuaron en sus cargos en el club. Para encontrar al último técnico campeón que no continuó fue el brasileño Paulo Autuori, quien logró el título en el 2002 y al año siguiente asumió la dirección técnica de la selección peruano.

Un año antes fue el también brasileño Bernabé Herráez quien tuvo que dejar al equipo campeón. En el 2001 llegó en octubre a Alianza Lima y ganó el título nacional –luego de que a ese equipo blanquiazul lo dirigiera Ivan Brzic, Autuori y Jaime Duarte-. Al año siguiente no siguió en el cargo y se va a dirigir a su país.