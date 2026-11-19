La definición del Torneo Clausura de la Liga 1 tendrá como protagonistas a Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario. Los tres clubes llegan a la última jornada con posibilidades de levantar el trofeo, aunque sus escenarios son diferentes. ¿Qué necesita cada uno para ganar este certamen? Acá lo explicamos

El conjunto dirigido por Richard Pellejero tiene el camino más directo: necesita vencer a Universitario para asegurar el título sin depender de otros resultados. Un empate complicaría sus opciones, pues Sporting Cristal podría superarlo si derrota a Cienciano, gracias a su mejor diferencia de goles.

Para Sporting Cristal, la única alternativa es conseguir los tres puntos frente a Cienciano y esperar que el duelo entre Sport Huancayo y Universitario termine igualado. Los rimenses tienen 32 unidades y una diferencia de goles de +17, superior a la de sus dos competidores directos.

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Universitario también suma 32 puntos, pero su situación es más exigente. Los cremas están obligados a derrotar a Sport Huancayo como visitantes y necesitan que Sporting Cristal no consiga una victoria ante Cienciano. Cualquier otro resultado los dejaría sin opciones de ganar el Clausura.

La diferencia de goles puede ser determinante en esta última jornada. Sporting Cristal llega con +17, Universitario registra +11 y Sport Huancayo tiene +9. Por eso, un empate en el partido del ‘Rojo Matador’ abriría la puerta para que los celestes se queden con el primer lugar si cumplen su tarea en casa.

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Camino a los playoffs

Más allá de la disputa por el Clausura, Universitario ya aseguró su presencia en unas eventuales semifinales de la Liga 1 al garantizar el segundo puesto de la tabla acumulada. Si no consigue el título del segundo torneo del año, tendrá que disputar esa instancia frente a Sport Huancayo o Sporting Cristal, según cómo termine la clasificación.

La última fecha tendrá estos enfrentamientos decisivos: Sport Huancayo recibirá a Universitario, mientras que Sporting Cristal será local ante Cienciano. Si los cremas ganan el Clausura, se producirá una final directa por el título nacional; de lo contrario, la definición dependerá del formato establecido para las semifinales.

Así van en el Torneo Clausura

Sport Huancayo (1° con 34, +9)

Sporting Cristal (2° con 32, +17)

Universitario (3° con 32, +11)

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